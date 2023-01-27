خيري علقم .. تعرّف على منفذ عملية القدس: حمل اسم جده الذي قتله مستوطن عام 1998

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وطن – كشفت وسائل إعلام عبرية، عن هوية منفذ عملية القدس، التي وقعت في مستوطنة “النبي يعقوب” شمالي القدس المحتلة، مساء الجمعة، وقالت إنّه الشاب خيري علقم من حي الطور بالقدس المحتلة.

ورصد محرر وطن حساب الشهيد خيري علقم، منفذ عملية القدس التي قتل خلالها 8 مستوطنين، وأصاب 10 آخرين بجروح، بعضها خطيرة، على موقع فيسبوك، وكانت آخر صورة له خلال تواجده مع شابين آخرين في المسجد الأقصى المبارك، بعد أدائهم صلاة الجمعة.

وفي منشورٍ آخر كتب الشهيد خيري علقم: “لا تقلق سوف يعطيك ربك حتى ترضى وسوف يرضيك حتى تنسى أن هما مر عليك”.

وأشارت وسائل إعلام فلسطينية، إلى أنّ خيـري علقـم منفذ عملية القدس يحمل اسم جده الذي ارتقى بعد أن طعنه مستوطن عام 1998.

خيري علقم دون خلفية أمنية سابقة

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إنّ منفذ عملية إطلاق النار من سكان القدس دون خلفية أمنية سابقة.

📸 منفذ #عملية_القدس هو الشاب #خيري_علقم من بلدة الطور بالقدس المحتلة وآخر ما كتبه على فيسبوك: "اللهُم إجعلنا مِن الذين نالوا ما تمنّوا". pic.twitter.com/048VWs7VAn — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) January 27, 2023

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وذكرت شرطة الاحتلال الإسرائيلية أنّ منفذ الهجوم كان بمفرده.

كما قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنّه جرى اعتقال والد منفذ العملية في القدس.

وتشير المعلومات الأولية إلى أنّ منفذ العملية ترجّل من سيارة “تويوتا”، وأطلق النار من مسدسه على مجموعة من المستوطنين أمام كنيس يهودي، في المستوطنة المذكورة.

📸 المزيد من صور #عملية_القدس المحتلة، والتي اسفرت عن مقتل 8 مستوطنين واستشهاد المنفذ. pic.twitter.com/faMAo922By — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) January 27, 2023

وأعلنت مصادر إعلامية عبرية، مقتل 8 مستوطنين، وإصابة 10 آخرين على الأقل بجروح، بعضهم جروحه خطيرة، في العملية التي نفذها الشاب علقم بمسدس، واستهدف فيها مجموعة كبيرة من المستوطنين أمام “كنيس” يهودي.

📸 #صور جديدة من مكان عملية_القدس النوعيّة التي نفذها مقاوم فلسطيني بمسدس وقتل 8 مستوطنين وأصاب 10 آخرين . pic.twitter.com/p5TuFFVjYB — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) January 27, 2023

“عملية القدس من أسوأ الهجمات في السنوات الأخيرة”

من جهة ثانية، قال مفوض عام شرطة الاحتلال الإسرائيلية، إنّ “هجوم القدس من أسوأ الهجمات التي شهدناها في السنوات الأخيرة”.

بينما تفقد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موقع الهجوم في القدس.

فيما توعد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت بـ”التصرف بصرامة وبدون مساومة ضد منفذي هجوم القدس والوصول إلى كل المتورطين”. حسب قوله

واصدر “غالانت” الذي قطع زيارته إلى الولايات المتحدة، تعليماته بالاستعداد لاحتمال حدوث تطورات ميدانية أخرى وحماية المستوطنات.

💥 بعد #عملية_القدس النوعية والجريئة: ◾ وزير ما يسمى "الأمن القومي" الإسرائيلي ايتمار بن غفير وقائد الشرطة وصلا مكان العملية. ◾ وزير جيش الاحتلال الاسرائيلي قطع

زيارته إلى الولايات المتحدة وعاد إلى "إسرائيل". ◾ رئيس حكومة الاحتلال "نتنياهو" يجري مشاورات أمنية. pic.twitter.com/vI9SxavYtS — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) January 27, 2023

في حين، قال وزير ما يسمى الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، للتلفزيون الإسرائيلي: “علينا الرد على هجوم القدس لأن الوضع لا يمكن أن يستمر على هذا النحو”.كما قال

وجاءت هذه العملية النوعية، بعد يوم واحد، على ارتكاب جيش الاحتلال مجزرة في مخيم جنين، صباح الخميس، والتي أدت الى استشهاد 9 فلسطينيين، بينهم مسنة.