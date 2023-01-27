الجمعة, يناير 27, 2023
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خيري علقم .. تعرّف على منفذ عملية القدس: حمل اسم جده الذي قتله مستوطن عام 1998

قالت هيئة البث الإسرائيلية إنّ خيري علقم منفذ عملية إطلاق النار من سكان القدس دون خلفية أمنية سابقة

كتب أنس السالم
خيري علقم منفذ عملية القدس watanserb.com
خيري علقم منفذ عملية القدس
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وطن – كشفت وسائل إعلام عبرية، عن هوية منفذ عملية القدس، التي وقعت في مستوطنة “النبي يعقوب” شمالي القدس المحتلة، مساء الجمعة، وقالت إنّه الشاب خيري علقم من حي الطور بالقدس المحتلة.

ورصد محرر وطن حساب الشهيد خيري علقم، منفذ عملية القدس التي قتل خلالها 8 مستوطنين، وأصاب 10 آخرين بجروح، بعضها خطيرة، على موقع فيسبوك، وكانت آخر صورة له خلال تواجده مع شابين آخرين في المسجد الأقصى المبارك، بعد أدائهم صلاة الجمعة.

خيري علقم منفذ عملية القدس
خيري علقم منفذ عملية القدس

وفي منشورٍ آخر كتب الشهيد خيري علقم: “لا تقلق سوف يعطيك ربك حتى ترضى وسوف يرضيك حتى تنسى أن هما مر عليك”.

منشور الشهيد خيري علقم
منشور الشهيد خيري علقم

وأشارت وسائل إعلام فلسطينية، إلى أنّ خيـري علقـم منفذ عملية القدس يحمل اسم جده الذي ارتقى بعد أن طعنه مستوطن عام 1998.

خيري علقم دون خلفية أمنية سابقة

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إنّ منفذ عملية إطلاق النار من سكان القدس دون خلفية أمنية سابقة.

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وذكرت شرطة الاحتلال الإسرائيلية أنّ منفذ الهجوم كان بمفرده.

كما قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنّه جرى اعتقال والد منفذ العملية في القدس.

وتشير المعلومات الأولية إلى أنّ منفذ العملية ترجّل من سيارة “تويوتا”، وأطلق النار من مسدسه على مجموعة من المستوطنين أمام كنيس يهودي، في المستوطنة المذكورة.

وأعلنت مصادر إعلامية عبرية، مقتل 8 مستوطنين، وإصابة 10 آخرين على الأقل بجروح، بعضهم جروحه خطيرة، في العملية التي نفذها الشاب علقم بمسدس، واستهدف فيها مجموعة كبيرة من المستوطنين أمام “كنيس” يهودي.

“عملية القدس من أسوأ الهجمات في السنوات الأخيرة”

من جهة ثانية، قال مفوض عام شرطة الاحتلال الإسرائيلية، إنّ “هجوم القدس من أسوأ الهجمات التي شهدناها في السنوات الأخيرة”.

بينما تفقد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موقع الهجوم في القدس.

فيما توعد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت بـ”التصرف بصرامة وبدون مساومة ضد منفذي هجوم القدس والوصول إلى كل المتورطين”. حسب قوله

واصدر “غالانت” الذي قطع زيارته إلى الولايات المتحدة، تعليماته بالاستعداد لاحتمال حدوث تطورات ميدانية أخرى وحماية المستوطنات.

في حين، قال وزير ما يسمى الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، للتلفزيون الإسرائيلي: “علينا الرد على هجوم القدس لأن الوضع لا يمكن أن يستمر على هذا النحو”.كما قال

وجاءت هذه العملية النوعية، بعد يوم واحد، على ارتكاب جيش الاحتلال مجزرة في مخيم جنين، صباح الخميس، والتي أدت الى استشهاد 9 فلسطينيين، بينهم مسنة.

المصدروطن - رصد مواقع التواصل
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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