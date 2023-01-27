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بالتزامن مع مجزرة جنين.. إماراتي يغني نشيد إسرائيل في قلب دبي مع مغنية إسرائيلية (فيديو)

مجزرة الاحتلال الإسرائيلي في جنين أسفرت عن استشهاد 10 فلسطينين وإصابة 20 آخرين

كتب فهمي الورغمي
إماراتي يغني نشيد إسرائيل في دبي مع مغنية إسرائيلية watanserb.com
المغنية الإسرائيلية نيكول رافيف و المطرب الإماراتي أحمد الحوسني
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وطن– بينما كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيم جنين بالضفة الغربية في هجوم وحشي خلف وراءه مجزرة استشهد على إثرها عشرة فلسطينيين، قررت الإمارات إحياء ذكرى الهلوكوست في دبي رفقة مبعوثين إسرائيلين؛ وخلال هذا الحفل غنى مطرب إماراتي النشيد الإسرائيلي أو “هاتكفاه” ووثق بعض الحضور الحفل في مقطع فيديو أثار استياء وغضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

إماراتي يغني نشيد إسرائيل بالتزامن مع مجزرة جنين

وظهر المطرب الإماراتي “أحمد الحوسني” وهو يؤدي النشيد الإسرائيلي أو هاتكفاه (الأمل) في دبي بمناسبة الحفل الذي نظمته بلاده وإسرائيل لإحياء ذكرى الهولوكوست.

كما أدى الحوسني أيضاً ذات النشيد رفقة المغنية الإسرائيلية اليهودية نيكول رافيف، التي جاءت إلى الإمارات، بشكل خاص لحضور الحفل الذي حرصت أبو ظبي على تنظيمه.

وعلى غرار الحضور الإماراتي، كشفت صحف عبرية عن بعض البحرينيين.

ويأتي الحفل الذي نظمته الإمارات مع إسرائيل، بالتزامن مع الهجوم الوحشي والغادر الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين بالضفة الغربية.

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حيث نفذت صباح أمس الخميس مجزرة في مخيم جنين؛ أسفرت عن استشهاد 9 وإصابة 20 آخرين.

حيث أكدت مصادر صحفية متطابقة إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي توغلت، الخميس، في مدينة جنين ومخيمها وقطعت التيار الكهربائي عن المخيم ومنعت تحرك طواقم الإسعاف الفلسطينية.

وأكدت وسائل إعلام فلسطينية أن قوة خاصة إسرائيلية تسللت إلى المدينة قبل أن يتم اكتشافها من قبل مقاومين، حيث دارت اشتباكات عنيفة وسمع دوي انفجارات.

وعزز جيش الاحتلال قواته ودفع بعشرات الجيبات والآليات العسكرية إلى المدينة ومخيمها.

وكردة فعل على ذلك، أعلنت السلطة الفلسطينية تعليق التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي.

غضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي

إلى ذلك، فقد أثار التصرف المثير للجدل أو كما وصفه البعض بـ “غير الإنساني” من قبل الإمارات التي استقبلت “القتلة” على أرضها، لتحتفل معهم في ذكرى الهولوكوست.

وتحت عنوان “إن لم تستح فافعل ماشئت” جاء أحد التعليقات على الحفل الذي نظمته الإمارات مع الإسرائيليين.

وقال “في الوقت الذي كانت فيه إسرائيل تحصد أرواح الفلسطينيين في #جنين بالأمس مخلفة ورائها عشرة شهداء ومحرقة بشعة ضد الإنسانية،،،كان المغني #أحمد_الحوسني الاماراتي ينشد السلام الوطني الإسرائيلي “هتيكڤا” في ذكرى المحرقة النازية…إ لم تستحي فافعل ما شئت”.

و استنكر آخرون هذا التصرف المخجل والبعيد عن كل المباديء الإنسانية، مؤكدين أن أخطر مافي تطبيع الإمارات العربية المتحدة هو توجهها نحو تطبيع ثقافي وتعليمي وفكري مع إسرائيل.

هذا وفي تواصل مع التصعيد من الجانب الفلسطيني، فقد طالب أبو ردينة، المناطق بإسم رئاسة السلطة الفلسطينية، لجنة التحقيق الدولية بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالتحقيق في ما وصفها بـ”مجزرة جنين” وإحالة النتائج على مجلس الأمن.

مؤكدا أنه سيتم أيضا التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية لإضافة ملف مجزرة جنين إلى الملفات السابقة التي تورط فيها الاحتلال.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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