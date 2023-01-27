اعتداء وحشي من قبل أفراد شرطة على سائق “أسود” ووفاته تشعل الولايات المتحدة (شاهد)

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وطن– في واقعة مماثلة لواقعة مقتل جورج فلويد، كشفت الشرطة الأمريكية عن لقطات مرعبة توثق لحظة اعتداء 5 من أفرادها على تاير نيكولز السائق في شركة فيديكس.

وأظهرت القطات التي تم نشرها كيف صرخ تاير نيكولز مرارًا وتكرارًا “أمي ، ماما” حيث تعرض لهجوم وحشي من قبل خمسة من ضباط الشرطة .

وتوفي سائق فيديكس البالغ من العمر 29 عامًا بعد ثلاثة أيام من الاعتداء عليه يوم 10 يناير/كانون الثاني الجاري بسبب “نزيف حاد سببه الضرب المبرح” ، وفقًا للنتائج الأولية لتشريح الجثة ، بعد تعرضه لسكتة قلبية وفشل كلوي.

4 مقاطع فيديو وثقت الحادثة

وأصدر مسؤولو شرطة ممفيس أربعة مقاطع فيديو لاعتقاله المميت ، مما أدى إلى غضب واسع النطاق في الولايات المتحدة ، حيث سمع الضباط يتفاخرون بالهجوم المروع.

وتفاخر أحد الضباط بحماسة: “كنت أضربه كالكلب” بينما يقول آخر: “سأضربه بالخارج”.

و في مقطع آخر ، قام ضابط شرطة مرارًا بتوجيه اللكمات إلى رأس نيكولز الأعزل وجسده بينما قام اثنان من زملائه بوضعه في وضع مستقيم ، مع عدد من الجروح العلوية التي تهز رأسه.

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وتُظهر لقطة أخرى مقززة أحد الضباط يركل نيكولز بقوة على رأسه حيث يتم احتجازه على الأرض من قبل اثنين آخرين ويظهر مقاومة قليلة.

الضحية يستنجد بوالدته

وفي مشاهد مزعجة أخرى ، ينادي نيكولز والدته ، وفي نقاط مختلفة: “لم أفعل أي شيء” ، “أنا فقط أحاول العودة إلى المنزل” و “توقف ، أنا لا أفعل أي شيء.”

لكن الضرب المتواصل ، بما في ذلك رش الفلفل والصعق الكهربائي استمر رغم مناشدته لهم.

وقادت شدة الاعتداء رئيسة شرطة ممفيس سيريلين “سي جيه” ديفيس إلى الادعاء بأن الضرب يمكن أن يكون أسوأ من الضرب الذي تعرض له رودني كينج في عام 1991 من قبل أربعة من ضباط شرطة لوس أنجلوس البيض.

وحينها نجا “كينغ” من الموت ، لكن تبرئة الضباط لاحقًا أشعلت أعمال الشغب في لوس أنجلوس بعد عام ، وقال ديفيز لشبكة سي إن إن: “كنت في تطبيق القانون أثناء حادثة رودني كينج ، كما تعلمون ، يتوافق تمامًا مع نفس النوع من السلوك. أود أن أقول إن الأمر هو نفسه إن لم يكن أسوأ “.

إيقاف الضحية كان بسبب ما قيل أنه قيادة متهورة

وتم إيقاف نيكولز في البداية بسبب توقف حركة المرور من قبل تطبيق القانون في 7 يناير في ممفيس ، تينيسي ، بسبب ما قيل أنه قيادة متهورة ، ثم أعقب ذلك مشاجرتان مع الضباط.

وقال المدعي العام ستيف مولروي أنه تم نشر رذاذ الفلفل في المشاجرة الأولى ووقعت إصابات نيكولز القاتلة في الثانية، وفي النهاية نقلته سيارة إسعاف بعيدًا لكنه توفي بعد ثلاثة أيام.

وجهت للضباط تهمة القتل من الدرجة الثانية

ومنذ ذلك الحين ، اتهم ضباط الشرطة الخمسة المتورطون في الهجوم – تاداريوس بين وديمتريوس هالي وإيميت مارتن الثالث وديزموند ميلز جونيور وجوستين سميث – بالقتل من الدرجة الثانية .

كما وجهت إليهم تهمة الخطف الجسيم وسوء السلوك الرسمي والقمع الرسمي والاعتداء الجسيم.

ومن بين الضباط الخمسة المتهمين ، زعم مولروي: “بينما لعب كل من الأفراد الخمسة دورًا مختلفًا في الحادث المعني ، أدت أفعالهم جميعًا إلى مقتل نيكول ، وهم جميعًا مسؤولون”، وتم فصل جميع الضباط من وظائفهم الأسبوع الماضي.

جو بايدن يدين الحادثة ويعبر عن غضبه

وبعد مشاهدة اللقطات ، أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن بيانًا نصه: “مثل الكثيرين ، شعرت بالغضب والألم الشديد لرؤية الفيديو المروع للضرب الذي أدى إلى وفاة نيكولز”.

كما أعلن أن عائلة نيكولز تستحق تحقيقًا كاملاً وشفافًا وسريعًا.

من جانبه، قال قال رئيس مكتب التحقيقات في تينيسي ، ديفيد ب:”باختصار ، إنه أمر مروع للغاية” ، قبل أن يضيف: “ما حدث هنا لا يعكس على الإطلاق عمل الشرطة المناسب. كان هذا خطأ. كان هذا إجراميًا”.