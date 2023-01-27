الجمعة, يناير 27, 2023
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احذر منها..10 تطبيقات تستنزف بطارية هاتفك الذكي

وجد أن تطبيق انستغرام يتسبب في ارتفاع استهلاك البطارية بشكل كبير

كتب ايمان الباجي
احذر منها..10 تطبيقات تستنزف بطارية هاتفك الذكي watanserb.com
تطبيق انستغرام
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وطنتعتبر البطارية أحد أهم مكونات الهواتف الذكية التي يميل المستخدم إلى القلق بشأنها أكثر من غيرها. وإذا ما استهلك المستخدم بطارية الهاتف بشدة، فإنه قد يميل إلى التفكير في طرق مختلفة لتمديد بطارية هاتفه الذكي.

وفي هذا السياق، سنستعرض قائمة، نشرها موقع “gizchina”، تحتوي على 10 تطبيقات عديدة معروفة باستنزاف بطارية الهاتف بسرعة.

تطبيقات الهواتف الذكية

هناك عدد لا يحصى من التطبيقات لجهاز أندرويد في متجر Google Play. ومع ذلك، يميل المستخدمون دائمََا إلى تنزيل التطبيقات الشائعة المعروفة بأنها تستهلك بطارية بشدة وتتسبب في تلفها.

لذا، هناك هناك بعض التطبيقات التي يجب عليك تجنب تنزيلها أو استخدامها بشكل أقل.

في حين أن بعض هذه التطبيقات مفيدة جدًا ويجب تثبيتها على هواتفنا الذكية، يمكن أن يكون البعض الآخر كارثيًا لأولئك الذين يعانون بالفعل من مشاكل في البطارية.

يميل المستخدمون دائمََا إلى تنزيل تطبيقات معروفة بأنها تستهلك بطارية الاتف بشدة وتتسبب في تلفها

أكثر التطبيقات استهلاكا للبطارية

  • Fitbit
  • Uber
  • Skype
  • Facebook
  • Airbnb
  • Instagram
  • Tinder
  • Bumble
  • Snapchat
  • WhatsApp

في الواقع، إنها تطبيقات شائعة جدًا، وقد يكون لديك أكثر من واحد منها على هاتفك.

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نظرًا لأنه لا يزال بإمكانها استهلاك قدرًا كبيرًا من طاقة البطارية في الخلفية، فقد يكون من الأنسب لك التخلص من بعضها إذا كنت لا تستخدمها بشكل متكرر، خاصةً إذا كنت تواجه مشكلات في البطارية.

حصل تطبيق Fitbit على أعلى درجات الدراسة (92.31٪) كأكثر التطبيقات التي تستنزف بطارية الهاتف

تطبيقات الهاتف الأكثر تطلبًا

نظرت الشركة التي جمعت هذه البيانات وهي شركة pCloud السويسرية في ثلاثة عوامل عند تحديد قائمة التطبيقات التي تستهلك البطارية بشدة وهي: الأشياء التي يستخدمها كل تطبيق، مثل الموقع أو الكاميرا، والبطارية التي تستهلكها هذه التطبيقات، وما إذا كان الوضع المظلم متوفرًا أم لا.

ويعد كل من تطبيق Fitbit و تطبيق Verizon من أكثر التطبيقات التي تستهلك طاقة البطارية، حيث حصل كل منهما على أعلى درجات الدراسة (92.31٪).

تطبيقات الوسائط الاجتماعية

تمثل تطبيقات الوسائط الاجتماعية ستة من 20 تطبيقًا مستهلكًا للبطارية على هاتفك. وقد وجد أن كل من Facebook و Instagram و Snapchat و Youtube و WhatsApp و Linkedin تسخدم الكثير من البطارية للتشغيل، مما يضع مزيدًا من الضغط على بطارية هاتفك.

تطبيقات السفر

يستخدم تطبيق United Airlines معظم مساحة تخزين الهاتف (437.8 ميجابايت). تليها تطبيقات Lyft و Uber بمتطلبات تخزين تبلغ 325.1 ميجابايت و 299.6 ميجابايت على التوالي. تتطلب كل هذه التطبيقات مساحة تخزين كبيرة، مما يبطئ هاتفك ويستهلك مساحة تخزين.
عندما لا تكون مسافرًا، يمكنك بسهولة حذف تطبيقات السفر. ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بالحصول على وسائل نقل مريحة على أساس يومي، فإن تطبيقات مثل Lyft و Uber ضرورية أكثر. تأكد فقط من أن لديك تطبيق نقل واحد جدير بالثقة وذلك لتوفير مساحة للتطبيقات الأخرى وجعل هاتفك يعمل بشكل أسرع.
يستخدم تطبيق United Airlines معظم مساحة تخزين الهاتف (437.8 ميجابايت)

كيفية إيقاف التطبيقات من نفاذ بطاريتك

قد يتساءل الكثير من الناس عما إذا كان يجب عليك التخلص من هذه التطبيقات من هاتفك الذكي من أجل تحرير مساحة التخزين وزيادة عمر البطاريةعلى الرغم من عدم فتح أي من التطبيقات المذكورة، يعمل كل تطبيق أندرويد في الخلفية.
تمامًا مثل الخدمات الأخرى مثل Instagram و Facebook، يقوم WhatsApp بإرسال الإشعارات ذات الصلة إليك. من الممكن إصلاح هذه المشكلة، لكن يجب أن تدرك أن القيام بذلك سيمنعك من تلقي الإشعارات حتى تعيد الدخول إلى النظام الأساسي.
نتيجة لذلك، ننصحك باستخدام هذا الإجراء في حالات خاصة فقط. وليس مع التطبيقات الضرورية للغاية.
  1. أدخل إعدادات هاتف أندرويد الخاص بك.
  2. انتقل إلى “البطارية” في القائمة.
  3. اختر “تحسين استخدام البطارية” ضمن “الإعدادات المتقدمة” من القائمة.
  4. انقر على “عدم التحسين” بعد تحديد التطبيقات التي تريد تعطيل نشاط الخلفية منها.
المصدرموقع "gizchina''، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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