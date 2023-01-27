احذر منها..10 تطبيقات تستنزف بطارية هاتفك الذكي

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وطن– تعتبر البطارية أحد أهم مكونات الهواتف الذكية التي يميل المستخدم إلى القلق بشأنها أكثر من غيرها. وإذا ما استهلك المستخدم بطارية الهاتف بشدة، فإنه قد يميل إلى التفكير في طرق مختلفة لتمديد بطارية هاتفه الذكي.

وفي هذا السياق، سنستعرض قائمة، نشرها موقع “gizchina”، تحتوي على 10 تطبيقات عديدة معروفة باستنزاف بطارية الهاتف بسرعة.

تطبيقات الهواتف الذكية

هناك عدد لا يحصى من التطبيقات لجهاز أندرويد في متجر Google Play. ومع ذلك، يميل المستخدمون دائمََا إلى تنزيل التطبيقات الشائعة المعروفة بأنها تستهلك بطارية بشدة وتتسبب في تلفها.

لذا، هناك هناك بعض التطبيقات التي يجب عليك تجنب تنزيلها أو استخدامها بشكل أقل.

في حين أن بعض هذه التطبيقات مفيدة جدًا ويجب تثبيتها على هواتفنا الذكية، يمكن أن يكون البعض الآخر كارثيًا لأولئك الذين يعانون بالفعل من مشاكل في البطارية.

أكثر التطبيقات استهلاكا للبطارية

Fitbit

Uber

Skype

Facebook

Airbnb

Instagram

Tinder

Bumble

Snapchat

WhatsApp

في الواقع، إنها تطبيقات شائعة جدًا، وقد يكون لديك أكثر من واحد منها على هاتفك.

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نظرًا لأنه لا يزال بإمكانها استهلاك قدرًا كبيرًا من طاقة البطارية في الخلفية، فقد يكون من الأنسب لك التخلص من بعضها إذا كنت لا تستخدمها بشكل متكرر، خاصةً إذا كنت تواجه مشكلات في البطارية.

تطبيقات الهاتف الأكثر تطلبًا

نظرت الشركة التي جمعت هذه البيانات وهي شركة pCloud السويسرية في ثلاثة عوامل عند تحديد قائمة التطبيقات التي تستهلك البطارية بشدة وهي: الأشياء التي يستخدمها كل تطبيق، مثل الموقع أو الكاميرا، والبطارية التي تستهلكها هذه التطبيقات، وما إذا كان الوضع المظلم متوفرًا أم لا.

ويعد كل من تطبيق Fitbit و تطبيق Verizon من أكثر التطبيقات التي تستهلك طاقة البطارية، حيث حصل كل منهما على أعلى درجات الدراسة (92.31٪).

تطبيقات الوسائط الاجتماعية

تمثل تطبيقات الوسائط الاجتماعية ستة من 20 تطبيقًا مستهلكًا للبطارية على هاتفك. وقد وجد أن كل من Facebook و Instagram و Snapchat و Youtube و WhatsApp و Linkedin تسخدم الكثير من البطارية للتشغيل، مما يضع مزيدًا من الضغط على بطارية هاتفك.