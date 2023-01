أسبوع باريس للموضة.. عارضة تسقط أرضا مرتين في 3 ثوان والجمهور يساعدها (فيديو)

- Advertisement -

وطن – انتشر مقطع فيديو، يُوثّق لحظة سقوط عارضة أزياء أرضا، في أسبوع باريس للموضة، في حادثة وضعتها في موقف محرج جدا.

اللافت في مقطع الفيديو، أن الفتاة سقطت أرضا مرتين، وتبين أن سبب تعثرها هو الحذاء الذي كانت ترتدي إذ أفقدها القدرة على الحركة.

وخطفت العديد من النجمات الأنظار خلال أسبوع الموضة في باريس 2023، بإطلالات سحرت العيون بعيداً عن عروض دور الأزياء العالمية.

وتنوعت إطلالات المشاهير ما بين التصاميم الغريبة والأقمشة اللامعة والمرصعة بالحبيبات البراقة، وحظيت تلك الإطلالات باهتمام الكثيرين.

كما أثارت عروض دور أزياء عالمية خلال أسبوع الموضة في باريس جدلاً حول موضوعات متنوعة منها رأس الأسد شديدة الواقعية وملابس مغنية الراب دوغا كات العجيبة.

فقد أثارت رائدة الأعمال ونجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كايلي جينر، ضجة عندما ظهرت كضيفة في عرض أسـبوع الموضة في باريس مرتدية فستانًا ظهر فيه رأس أسد يكاد لا يظهر أي فارق بينه وبين الأسد الحقيقي بشكل لا يصدق.

وتمت صناعة رأس الأسد من الفوم والصوف وفراء صناعي من الحرير، وتم عمل رأس الأسد يدوياً ليبدو وكأنه نابض بالحياة قدر الإمكان.

ولفتت مغنية الراب دوغا كات Doja Cat- التي أصبح ألبومها “Planet Her كوكب هي” لعام 2022 أحد الألبومات الخمسة الأكثر استماعاً في العالم على منصة سبوتيفاي Spotify – الأنظار في عرض أسبوع الموضة.

وكانت دوغا كات ترتدي زيًا أحمر بالكامل، وكانت كل بشرتها المكشوفة مغطاة بالكريستال الأحمر مما جعل بعض معجبيها يقولون إن مظهرها أثار لديهم رهاب التريبوفوبيا trypophobia أي الخوف من الأنماط غير المنتظمة أو مجموعات من الثقوب الصغيرة أو النتوءات.

EXCLUSIVE #BTS ❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥 #patmcgrathlabs is PRESENTS a fusion of front row with runway, a legendary look inspired by a major persona: @DojaCat. Covered in over 30,000 @swarovski Crystals, ‘DOJA’S INFERNO’ celebrates the essence of haute couture with shimmering, sublime sparkle. pic.twitter.com/Wfw9bLqLZf

— Pat McGrath (@patmcgrathreal) January 23, 2023