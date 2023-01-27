الجمعة, يناير 27, 2023
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أسبوع باريس للموضة.. عارضة تسقط أرضا مرتين في 3 ثوان والجمهور يساعدها (فيديو)

تنوعت إطلالات المشاهير ما بين التصاميم الغريبة والأقمشة اللامعة والمرصعة بالحبيبات البراقة في أسبوع الموضة بباريس 2023

كتب خالد السعدي
أسبوع الموضة باريس watanserb.com
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وطن – انتشر مقطع فيديو، يُوثّق لحظة سقوط عارضة أزياء أرضا، في أسبوع باريس للموضة، في حادثة وضعتها في موقف محرج جدا.

اللافت في مقطع الفيديو، أن الفتاة سقطت أرضا مرتين، وتبين أن سبب تعثرها هو الحذاء الذي كانت ترتدي إذ أفقدها القدرة على الحركة.

إطلالات ساحرة في أسبوع الموضة

وخطفت العديد من النجمات الأنظار خلال أسبوع الموضة في باريس 2023، بإطلالات سحرت العيون بعيداً عن عروض دور الأزياء العالمية.

وتنوعت إطلالات المشاهير ما بين التصاميم الغريبة والأقمشة اللامعة والمرصعة بالحبيبات البراقة، وحظيت تلك الإطلالات باهتمام الكثيرين.

عروض أثارت الجدل في أسبوع باريس للموضة

كما أثارت عروض دور أزياء عالمية خلال أسبوع الموضة في باريس جدلاً حول موضوعات متنوعة منها رأس الأسد شديدة الواقعية وملابس مغنية الراب دوغا كات العجيبة.

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أسبوع الموضة باريس
مغنية الراب دوغا في أسبوع الموضة باريس

فقد أثارت رائدة الأعمال ونجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كايلي جينر، ضجة عندما ظهرت كضيفة في عرض أسـبوع الموضة في باريس مرتدية فستانًا ظهر فيه رأس أسد يكاد لا يظهر أي فارق بينه وبين الأسد الحقيقي بشكل لا يصدق.

أسبوع الموضة باريس
رأس الأسد شديدة الواقعية في اسبوع الموضة باريس

وتمت صناعة رأس الأسد من الفوم والصوف وفراء صناعي من الحرير، وتم عمل رأس الأسد يدوياً ليبدو وكأنه نابض بالحياة قدر الإمكان.

 

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ولفتت مغنية الراب دوغا كات Doja Cat- التي أصبح ألبومها “Planet Her كوكب هي” لعام 2022 أحد الألبومات الخمسة الأكثر استماعاً في العالم على منصة سبوتيفاي Spotify – الأنظار في عرض أسبوع الموضة.

وكانت دوغا كات ترتدي زيًا أحمر بالكامل، وكانت كل بشرتها المكشوفة مغطاة بالكريستال الأحمر مما جعل بعض معجبيها يقولون إن مظهرها أثار لديهم رهاب التريبوفوبيا trypophobia أي الخوف من الأنماط غير المنتظمة أو مجموعات من الثقوب الصغيرة أو النتوءات.

واستغرق الأمر من بات ماكغراث – فنانة المكياج التي ابتكرت المظهر – أكثر من خمس ساعات لطلاء وجه مغنية الراب وجسمها باللون الأحمر ثم وضع 30 ألف بلورة من كريستال سواروفسكي على جسدها.

المصدرانستغرام + تويتر - رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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