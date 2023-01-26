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“يوميات أنوش”.. مقاطع الروتين اليومي تقود مصرية للسجن واعترافات صادمة

المطلقة المصرية نبوية التي اشتهرت باسم "أنوش" لجأت إلى الإغراء والتعري عبر فيديوهات "الروتين اليومي" لكسب المال وتم القض عليها

كتب خالد الأحمد
يوميات أنوش watanserb.com
المطلقة المصرية "نبوية " صاحبة قناة "يوميات أنوش"
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وطن – لم تجد مطلقة مصرية وسيلة لتأمين نفقاتها سوى الإغراء وتقديم محتوى فاضح على منصات التواصل الاجتماعي، ضمن ما بات يُعرف بـ”الروتين اليومي” الذي أودى بصاحباته إلى السجن، حيث اشتهرت بقناة كانت تعرض فيها محتواها الخادش تحت اسم “يوميات أنوش”.

المطلقة المصرية “نبوية” صاحبة قناة “يوميات أنوش” تعاقدت مع إحدى الشركات المتخصصة بهذا النوع من البرامج المفسدة، لتقديم محتوى وعندما فشلت في حصد المتابعات والمشاهدات التي يعتمد عليها المردود لجأت إلى الإغراء والحركات الفاضحة ليتم القبض عليها من قبل الأجهزة الأمنية المصرية بتهمة نشر الفسق والفجور والرذيلة.

يوميات أنوش.. لجأت للإغراء والتعري لجذب المتابعين

ونشرت وزارة الداخلية المصرية على حسابها في “تويتر” بيانا كشفت فيه أنه تم القبض على السيدة المشار إليها “عقب رصد الأجهزة الأمنية تداول مقاطع فيديو عبر المواقع الإلكترونية تتضمن قيام إحدى السيدات بأفعال خادشة للحياء والآداب العامة”.

يوميات أنوش
السلطات المصرية تقبض على السيدة المعروف باسم “يوميات أنوش”

وأضاف بيان الداخلية أنه “بالفحص أمكن تحديد المذكورة وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة.” وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وأمكن ضبطها.

ووفق المصدر تم العثور بحوزتها على هاتف محمول “به مقاطع فيديو وصور” تؤكد نشاطها الآثم، وجهاز “لاب توب و2 راوترو و3 كارت فيزا و 2 إستاند تصوير ودائرة إضاءة.”

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وبمواجهتها أقرت ببثها تلك المقاطع ونشرها بهدف زيادة نسب المشاهدة لتحقيق أرباح مالية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

فيديوهات الروتين اليومي و”يوميات أنوش”

وبحسب موقع “القاهرة 24” كشفت التحريات الأولية للأجهزة الأمنية، أن صاحبة فيديوهات “يوميات أنوش”، عثر معها على تحويلات بنكية من الشركة القائمة على قناتها، والتي تشير إلى أنها تربح ما يعادل 1000 دولار أسبوعيا.

يوميات أنوش
تجني المطلقة المصرية “نبوية” ما يعادل 1000 دولار أسبوعيا

كما كشفت التحريات الأولية، أن المتهمة تمتلك أكثر من 4 حسابات عبر 3 تطبيقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لخدمة هذا النشاط، حيث تحتوي جميع هذه الحسابات على مقاطع عديدة لها داخل شقة حدائق حلوان.

وتحوي هذه الفيديوهات على حركات مخلة وحركات إثارة وإغراء تقوم بها المتهمة بشكل يلفت الأنظار إليها، من أجل تسجيل نسب مشاهدة وإعجاب مرتفعة، وتبين تداول هذه المقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يوميات أنوش
تحوي فيديوهات يوميات أنوش على حركات مخلة وحركات إثارة وإغراء

وقالت السيدة المقبوض عليها خلال التحقيق معها، إنها اضطرت للتعاقد مع إحدى الشركات الخاصة برعاية وتأسيس القنوات على “يوتيوب” لتقديم محتوى بعنوان “الروتين اليومي”، يتضمن مشاهد من حياة السيدات اليومية داخل المطبخ وخلال تنظيف المنزل.

مطلقة وبلا عائل

وأضافت أنها سعت للحصول على مشاهدات عالية تستطيع من خلالها حصد أرباح مالية تساعدها على تدبير نفقات منزلها ورعاية أبنائها، خاصة أنها مطلقة وبلا عائل أو مورد رزق.

ولأن الفيديوهات التي كانت تنشرها لم تتمكن من حصد المشاهدات المطلوبة لتحقيق أرباح مالية. لجأت إلى أسلوب الإغراء، وارتداء ملابس مثيرة تبرز مفاتن جسدها لجذب المتابعين وذلك بناءً على نصيحة من إحدى جاراتها نظراً لانتشار مثل هذه الأنواع من الفيديوهات بسرعة كبيرة على مواقع التواصل.

وبعدها بدأت المشاهدات تحقق أرقاماً مرتفعة وتجني معها السيدة مبالغ كبيرة كان يتم اقتسامها مناصفة بينها وبين الشركة الراعية لقناتها.

وتواصل الأجهزة الأمنية التحقيقات مع المتهمة، وجار عرضها على النيابة لاستكمال التحقيقات، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

من جانبه، كشف أشرف فرحات المحامي ومقدم البلاغ ضد صاحبة القناة في تصريحات صحفية، أنه تقدم بالبلاغ قبل أسبوع حيث كان قد تلقى، باعتباره مؤسس “حملة تطهير المجتمع”، فيديوهات تقدمها المتهمة على قناتها على يوتيوب تتضمن محتوى جنسيا صريحا ومشجعا على الرذيلة والفسق.

وأضاف أن الفيديوهات التي انتشرت باسم “يوميات أنوش” كانت مسيئة لعادات وتقاليد المجتمع، وتخالف نص القانون رقم 185 لسنة 2018 الذي يمنع ويجرم إساءة استخدام مواقع التواصل أو استغلالها لهدم مبادئ وتقاليد وقيم الأسرة المصرية وانتهاك الخصوصية.

ونصت المادة 14 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، على أن “كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.”

كما نصت المادة 15 من القانون ذاته على أنه “يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة”.

المصدرالقاهرة 24 + تويتر - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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