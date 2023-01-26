هذا ما حدث أثناء دفن القزم عزيز الأحمد في سوريا ويزن الأسمر ينهار (فيديو)

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وطن – شارك اليوتيوبر السعودي يزن الأسمر، مقطع فيديو مؤثر للحظة تشييع جثمان صديقه اليوتيوبر القزم الشهير عزيز الأحمد، وظهر يزن واقفا بجانب السيارة التي أقلت عزيز إلى مثواه الأخير في قرية “المشرفة” بسوريا.

يزن الأسمر يودع صديقه عزيز الأحمد بكلمات مؤثرة

وتوفي اليوتيوبر القزم، عزيز الأحمد، سوري الجنسية وكان مقيما في السعودية، قبل أسبوع عن عمر الـ 27 عاما بعد معاناته منذ الطفولة مع مرض هرموني أثر على نموه.

عاجل: وفاة اليوتيوبر الكوميدي "عزيز الأحمد" الذي اشتهر عبر سناب شات بمقاطعه المضحكة عن عمر ناهز 27 عاماً 💔 pic.twitter.com/s3wwuzuYni — Screen Mix (@ScreenMix) January 19, 2023

ونعت السوشيال ميديا ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الفقيد الذي اشتهر بمقاطعه المضحكة والطريفة هو وصديقه السعودي يزن الأسمر.

إلى ذلك، وبعد أكثر من أسبوع على وفاة صديقه، شارك اليوتيوبر السعودي يزن الأسمر مقطع فيديو، بينما كان بجانب السيارة التي أقلت صديقه إلى مثواه الأخير في سوريا.

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وظهز يزن في مقطع فيديو متداول، وهو يتحدث بحسرة، بينما كان واقفا على بعد أمتار قليلة من رفيق دربه الذي اعتاد المشاهدون على رؤيتهما معا في مواقف مختلفة.

فُراق صديقه أثر على نفسيته، بحسب ما ذكر يزن في مقطع الفيديو الذي لاقى تفاعلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد قرر يزن الأسمر، من هذا المنطلق، إعلان اعتزاله بعد وفاة صديقه اليوتيوبر الشهير عزيز الأحمد، بعد نزاع دام لسنوات مع مرض نقص هرمون النمو.

سر مقاطع يزن الأسمر وعزيز الأحمد

وبينما أكد يزن الأسمر خبر اعتزاله، أوضح لمتابعيه أن كل ما كان يظهر في الفيديوهات بينه وصديقه الراحل، كان مجرد تمثيل فقط بغرض إسعاد عزيز، لافتا إلى أن عزيز لم يكن يمتلك أولاداً من الأصل.

وقال يزن الأسمر: “قررت قراراً نهائياً اعتزالي، اليوم راح يكون أخر يوم تشوفونا فيه، الله يرحم عزيز، طبعا لازم تعرفون إن كل شيء كنا نصوره كان تمثيلاً”.

وتابع يزن الأسمر موضحا سبب ادعاء أن عزيزاً كان لديه ولد: “عزيز ما كان عنده ولد ولا كان متزوجاً، والولد اللي كان يظهر مع عزيز هو ولدي.”

وأضاف: “حبينا نعيش عزيز اللحظة الأبوية إن عنده عيلة وأب والحمد لله على كل حال، كل شيء كان تمثيل كنا فريق عمل مع بعض”.

وختم يزن حديثه بطلب السماح من الجمهور والدعاء والصدقة على عزيز الأحمد قائلا: “ويا جماعة الخير أخر طلب بطلبه منكم إنكم تسامحونا وتدعون لعزيز، وإذا قدرتم تتصدقون عنه اتصدقوا له”.

ولسنوات، عانى عزيز الأحمد من مرض في الهرمونات أثر على نموه الجسدي منذ ولادته، وحاول ذووه علاجه ولكن كافة المحاولات لم تتكلل بالنجاح.

لكن المميز في قصة الراحل عزيز الأحمد، هو أن مرضه وبنيته الضئيلة لم يمنعاه من أن ينال شهرة واسعة لدى مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي “السناب والانستغرام وتيك توك” عبر مقاطعه الكوميدية ومواقفه الطريفة التي جعلت منه نجماً على هذه المواقع.

وكان لوفاته وقع كبير لدى مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية والمنطقة العربية، خاصة بعد الشهرة الواسعة التي حظي بها الثنائي المرح.