هبة عبوك في فيديو فاضح لجلسة تدليك مؤخرتها وإزالة شعر جسدها بالليزر! (شاهد)

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وطن- في الوقت الذي احتفت فيه مواقع التواصل الاجتماعي بزوجها بعد أدائه العمرة برفقة والداته، أثارت الممثلة الإسبانية – التونسية الاصل، هبة عبوك، الجدل مجددا بنشرها مقطع فيديو فاضح.

وعبر خاصية الاستوري عبر حسابها على “انستجرام“، نشرت هبة عبوك مقطع فيديو لها أثناء خضوعها لجلسة تدليك لمؤخرتها وأفخاذها، وإزالة الشعر عبر الليزر.

وبحسب الفيديو الذي رصدته “وطن”، فقد ظهرت هبة عبوك شبه عارية من الجزء الأسفل من جسدها، مستلقية على أريكة في حين تقوم إحدى العاملات بعملها.

وجاء نشر هبة عبوك لهذا الفيديو الفاضح بعد ايام من احتفاء مواقع التواصل الاجتماعي بزوجها أشرف حكيمي بعد أدائه للعمرة.

أشرف حكيمي يؤدي العمرة

وتداول الناشطون بكثافة مقطع فيديو للنجم المغربي أشرف حكيمي، لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بلباس الإحرام في الحرم المكي رفقة أمه، وأخيه وهو يؤدي مناسك العمرة.

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وتفاعل متابعو أشرف حكيمي مع مقاطع الفيديو، سائلين الله أن يتقبل له عمرته وأن يغفر له بها سائر ذنوبه وأن يواصل تألقه في مسيرته الكروية.

وكان أشرف حكيمي قد ادى العمرة خلال تواجده في السعودية بعد تتويج ناديه بكأس موسم الرياض، في المباراة التي جمعتهم بالنصر السعودي الخميس الماضي والتي انتهت لصالح الفريق الباريسي بخمسة أهداف مقابل أربعة.

يشار إلى ان الفترة الماضية شهدت انتشار العديد من الإشاعات حول تدهور العلاقة بين “حكيمي” وزوجته التي تكبره بثماني أعوام هبة عبوك.

ونفت هبة عبوك صحة هذه الإشاعات في تصريحات لوكالة “أوروبا برس”، مؤكدة أن كل شيء يسير بشكل رائع بينها وبين زوجها أشرف.

حالة حب

وقالت هبة عبوك: “كل شيء على ما يرام. لا يوجد شيء. كل ما قيل باطل”.

وأشارت هبة بابتسامة، إلى أنهما “بالطبع ما زالا معًا وفي حالة حب كما في اليوم الأول”.