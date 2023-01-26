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لماذا يُنصح بوضع الملح في المرحاض مرة في الشهر على الأقل

"الحمام أكثر المناطق التي تحتاج للتنظيف والتعقيم في المنزل..."

كتب معالي بن عمر
وضع الملح في المرحاض watanserb.com
وضع الملح في المرحاض
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وطن-في الحقيقة، عندما يتعلق الأمر بالتنظيف وحسن إدارة الأعمال المنزلية، فإن النصائح والحيل لا حدود لها. وفي الواقع، يكفي معرفة بعض الاستخدمات المنزلية البسيطة لتوفير الوقت والجهد والمال.

وفي هذا السياق، نشرت صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية تقريرًا، سلطت من خلاله الضوء على بعض الأساليب المنزلية، التي تساعد في تنظيف حمام المنزل، لاسيما المرحاض والتخلص من الروائح الكريهة. مُشيرة إلى أهمية وضع الملح في المرحاض مرة واحدة على الأقل في الشهر.

ولذلك، يجب أن تبدأ بالفعل في وضع الملح في المرحاض لأن كل ما سيحدث فيما بعد سيساعدك بشكل كبير.

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سبب وجوب وضع الملح في المرحاض

وفق ترجمة “وطن“، فإنه بلا شك يحتاج الحمام، وخاصة حوض المرحاض اهتمامًا أكثر من بقية المنزل. والواقع، يوجد في الحمام مستويات عالية من الرطوبة والجراثيم والبكتيريا وأحيانًا العفن. وهذا هو السبب في أنه من المهم جدًا أن تكون قادرًا دائمًا على الحفاظ على نظافة الحمام قدر الإمكان، ويمكنك القيام بذلك حتى باستخدام الملح المتوفّر فيكل بيت.

الحمام أكثر الغرف في المنزل التي تحتاج للتطهير والتعقيم
الحمام أكثر الغرف في المنزل التي تحتاج للتطهير والتعقيم

ولذلك لا تحتاج بالضرورة إلى منظفات باهظة الثمن، لأن هذا المكون الطبيعي ذو الحبيبات الصغيرة يمكن أن يساعدك كثيرًا. وكل ما عليك فعله هو صب بعض الملح في المرحاض لحل مشكلة كبيرة في منزلك؛ وهي خدعة رائعة حقًا لن تضطر إلى اللجوء إليها إلا مرة واحدة في الشهر.

هذا أمر لا يصدق ولكنه حقيقي، في بعض الأحيان لا يكون من الضروري إنفاق الأموال على شراء المنظفات باهظة الثمن، في الوقت الذي يمكن أن تعطينا فيه المنتجات الطبيعة ذات الحلول أو أفضل أيضًا. فضلاً عن ذلك، فإن الملح عنصر تستخدمه في المطبخ لإضفاء نكهة على أطباقك، ولكن يمكنك استخدامه بطرق مختلفة في المنزل. تتمثل إحدى هذه الطرق في سكبه في المرحاض لحل مشكلة يعاني منها الكثير منا في المنزل.

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“التركيبة” الملح لتنظيف المرحاض

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ما عليك سوى مزج الملح مع مكونين آخرين للحصول على خليط يطهّر المرحاض ويزيل الروائح الكريهة ويعطره. لذلك، سوف تحتاج إلى الحصول على بعض الملح الناعم، وصودا الخبز، والزيوت العطرية من العطر الذي تختاره. سيقتل الملح وصودا الخبز الجراثيم والبكتيريا، بينما سيجعل الزيت العطري رائحة الحمام رائعة.

خذ وعاءًا واسكب 250 غرامًا من صودا الخبز و 250 غرامًا من الملح الخشن و 25 قطرة من الزيت العطري. للحصول على تأثير أكثر تطهيرًا، استخدم زيت شجرة الشاي العطري، إذا كنت ترغب في التعطير، يمكنك استخدام زيت اللافندر أو النعناع أو العطور بروائح حمضيّة. فجميع الزيوت ذات روائح قوية.

بمجرد إنشاء هذا الخليط، اسكبه في المرحاض. لكن، من الأفضل القيام بذلك في الليل قبل النوم. بهذه الطريقة، سيكون للمكونات وقت لقتل الجراثيم والبكتيريا، وإذابة الترسبات الكلسية. ثم في الصباح، ضع قدرًا من الماء على الموقد وانتظر حتى يغلي.

للإنهاء، اسكب الماء المغلي في المرحاض، ثم اغسله. في لحظة سترى المرحاض أنظف وأكثر رائحة، وسيتم القضاء على الجراثيم والبكتيريا وسوف تشم رائحة رائعة وقوية في الحمام. تذكر القيام بذلك مرة واحدة على الأقل شهريًا لتطهير الأنابيب وتنظيفها تمامًا ولإذابة جميع بقايا الترسبات الكلسية.

مشروب شائع ينصح باستخدامه لإزالة التسربات الكلسية في المرحاض

استخدام الملح وصودا الخبز
استخدام الملح وصودا الخبز
المصدرأوك دياريو-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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