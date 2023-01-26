فنان مصري شهير يعترف بالغناء في إسرائيل مرتين: كان معايا فنانين كتير (فيديو)

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وطن – أثيرت حالة من الجدل بشأن المطرب المصري مدحت صالح، حول سفره لإسرائيل وإحيائه حفلات غنائية هناك، قائلا إنه سافر لإسرائيل مرتين واصفا ذلك بالأمر الحقيقي.

وأضاف في مقابلة تلفزيونية، أن حفلا غنائيا قدمه للفلسطينيين في مناسبة عيد الأضحى المبارك والمرة الثانية كانت في خيمة رمضانية للفلسطينيين، في إشارة إلى أنه لم يغنِ للإسرائيليين.

وأشار إلى أنه سافر في هذه الحفلات ورافقه فنانون كثيرون من أجل الغناء للفلسطينيين، متابعا: “رحت للفلسطينيين وكنا مطربين كتير وكان معايا سميرة سعيد ومطربين كتير”.

وتحدث عن الانتقادات التي تعرض لها في هذا الإطار، قائلا: “فيه ناس دمهم خفيف هم اللي بيقولوا كده أني سافرت أغني لإسرائيل.. دي حاجة مش ممكن تحصل.”.

واستكمل: “أنا غنيت في حفل افتتاح أول فضائية فلسطينية في وجود سها عرفات وفطرت في هذا اليوم مع أبوعمار، ودي حاجات موجودة ترد على ما يقال”.

أزمات محمد رمضان بسبب إسرائيل

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ومدحت صالح ليس المطرب الأول الذي يرتبط اسمه بإسرائيل، ففي وقت سابق أثيرت الكثير من الأزمات للفنان محمد رمضان، لا سيما مع انتشار صورة له يظهر فيها وهو يحتضن فتاة إسرائيلية تُدعى مايا زخاريا.

وزعم البعض أن الفتاة كانت مجندة سابقة في الجيش الإسرائيلي، وتصادف وجودها مع محمد رمضان في حفله الغنائي الذي أقامه مؤخرا في اليونان.

#محمد_رمضان يظهر مع الفتاة الإسرائيلية مايا زخارف في اليونان والمجنده بالجيش الاسرائيلي pic.twitter.com/lAVoMLxEe2 — حازم توفيق _ hazem tawfek (@Hazem_Tawfek77) August 1, 2022

وظهرت الفتاة في مقطع فيديو، قالت – تعليقا على الصورة: “كنا نسير على الشاطي في ميكونوس باليونان، فلاحظنا الفنان محمد رمضان، الكثير طلبوا التقاط صورة وأنا منهم لأنني من محبيه، لم يدرك أنني إسرائيلية، ولم يسأل عن ذلك، لم يسألنا كلنا، وكان يستمتع مع الحضور.. محمد رمضان كان لطيفا مع الكل ولم يرفض أي طلب، ولست جندية بل قد تخرجت من الجيش الإسرائيلي”.

كما سبق أن أثارت صورة سابقة حالة من الجدل، نشرها الإعلامي الإماراتي حمد المزروعي، يظهر فيها الفنان محمد رمضان، وإلى جواره المطرب الإسرائيلي عومير آدام، التقطت لهما في مدينة دبي.

المزروعي علّق على الصورة التي نشرها عبر حسابه على “تويتر” قبل حذفها، قائلا: “أشهر فنان في مصر مع أشهر فنان في إسرائيل، دبي تجمعنا”.

وعقب ذلك، نشرت الصفحة الرسمية بالعربية لدولة إسرائيل عبر موقع “فيسبوك”، الصورة نفسها، وعلّقت “إسرائيل تتكلم بالعربية” على الصورة بقولها: “الفن دوما يجمعنا.. النجم المصري محمد رمضان مع المطرب الإسرائيلي عومير آدام في دبي”.