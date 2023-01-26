الخميس, يناير 26, 2023
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ظهرت بملابس مثيرة.. تجمهر كبير حول عاشقة رونالدو السعودية (فيديو)

الفتاة السعودية ظهرت داخل أحد مراكز التسوق في السعودية تقلد حركة كريستيانو رونالدو الشهيرة وسط ذهول الحاضرين

كتب فهمي الورغمي
مشجعة تقلد رونالدو السعودية watanserb.com
فتاة سعودية داخل أحد مراكز التسوق بالمملكة العربية السعودية تقلد حركة كريستيانو رونالدو
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وطن – طوال مسيرته الكروية المتواصلة، ألهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الشباب من كلا الجنسين، واشتهر “الدون” خلال تلك المسيرة بحركته الشهيرة “siuuuu”، والتي أصبحت “علامة مسجلة” بإسمه في تاريخ الساحرة المستديرة؛ حتى أن هذه الحركة تجازوت عالم الرجال لتقتحم عالم النساء حيث ظهرت فتاة سعودية تقوم بها وسط هتافات الحضور لها.

فتاة سعودية تقوم بحركة كريستيانو رونالدو

وفي مقطع فيديو متداول، ظهرت فتاة سعودية داخل أحد مراكز التسوق بالمملكة العربية السعودية وهي تقلد حركة كريستيانو رونالدو الشهيرة “siuuuu” وسط حماس الحضور من حولها.

الشابة السعودية التي قلدت الحركة الاحتفالية التي حرص الدون على أداءها بعد كل هدف يسجله في دوري الأبطال الأوروبية طيلة سنوات، كانت ترتدي قميص كريستيانو رونالدو مع نادي النصر السعودي برقم “7”.

ومن شدة حبها للدون وحرصها على التشبه به وارتداء قميصه، وصفها البعض بأنها (عاشقة رونالدو السعودية).

وتسببت ملابس الفتاة المثيرة (بنطلون ضيق من الجينز) فضلا عن كشفها لشعرها، في انتقادات حادة لها خاصة أن المجتمع السعودي لم يعتد على هذه الإطلالات النسائية، فيما رحب بها آخرون لافتين إلى أن السعودية الجديدة مختلفة في عهد محمد بن سلمان.

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يُذكر أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قد انتقل إلى النادي السعودي، مستهل الشهر الجاري، في صفقة تاريخية لموسمين بقيمة 200 مليون دولار للموسم الواحد.

وكان لانتقال الدون إلى صفوف “العالمي” وقع كبير على مشجعيه في مختلف مناطق ومحافظات السعودية.

ورغم الانتقادات التي واجهت إدارة النادي بسبب القيمة المرتفعة للصفقة، إلا أن مشجعي النصر السعودي، كانوا دائن التعبير عن فخرهم وسعادتهم بانتقال نجم عالمي بقيمة رونالدو لصفوف فريقهم.

مشجعة تقلد رونالدو السعودية
انتقل كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر في صفقة تاريخية لموسمين بقيمة 200 مليون دولار للموسم الواحد

كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي

وعلى غرار المباراة الودية التي تألق فيها النجم البرتغالي بتسجيل هدفين أمام نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في إطار موسم الرياض، التي جمعت لاعبي النخبة بين النصر والهلال السعوديين تحت قيادة الدون، في مواجهة النادي الباريسي وانتهت بنتيجة 5/4 للأخير.

لعب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بظهوره الرسمي الأول مع نادي النصر في دوري روشن للمحترفين، وذلك خلال مباراة الفريق أمام الاتفاق في 22 يناير الجاري.

ولم ينجح رونالدو في تسجيل أهدافًا خلال أولى مبارياته مع نادي النصر، والتي فاز فيها العالمي بهدف دون رد على الاتفاق، بالجولة 14 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

ونشر رونالدو عبر حسابه على موقع “إنستجرام” مجموعة صور له في مباراة النصر أمام الاتفاق، وعلق عليها قائلًا: “المباراة الأولى، أول فوز، أحسنتم يا شباب، شكرًا لجميع المشجعين على الدعم المذهل”.

 

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وينتظر جماهير “العالمي” مزيد الأهداف من النجم العالمي كريستيانو رونالدو، خاصة مع طموحات النصر السعودي المثيرة للاهتمام باستقدام لاعبين آخرين لعل أبرزهم البلجيكي “إيدن هازارد” والكرواتي “لوكا مودريتش”.

المصدرتويتر + انستغرام - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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