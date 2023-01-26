ظهرت بملابس مثيرة.. تجمهر كبير حول عاشقة رونالدو السعودية (فيديو)

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وطن – طوال مسيرته الكروية المتواصلة، ألهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الشباب من كلا الجنسين، واشتهر “الدون” خلال تلك المسيرة بحركته الشهيرة “siuuuu”، والتي أصبحت “علامة مسجلة” بإسمه في تاريخ الساحرة المستديرة؛ حتى أن هذه الحركة تجازوت عالم الرجال لتقتحم عالم النساء حيث ظهرت فتاة سعودية تقوم بها وسط هتافات الحضور لها.

فتاة سعودية تقوم بحركة كريستيانو رونالدو

وفي مقطع فيديو متداول، ظهرت فتاة سعودية داخل أحد مراكز التسوق بالمملكة العربية السعودية وهي تقلد حركة كريستيانو رونالدو الشهيرة “siuuuu” وسط حماس الحضور من حولها.

الشابة السعودية التي قلدت الحركة الاحتفالية التي حرص الدون على أداءها بعد كل هدف يسجله في دوري الأبطال الأوروبية طيلة سنوات، كانت ترتدي قميص كريستيانو رونالدو مع نادي النصر السعودي برقم “7”.

ومن شدة حبها للدون وحرصها على التشبه به وارتداء قميصه، وصفها البعض بأنها (عاشقة رونالدو السعودية).

وتسببت ملابس الفتاة المثيرة (بنطلون ضيق من الجينز) فضلا عن كشفها لشعرها، في انتقادات حادة لها خاصة أن المجتمع السعودي لم يعتد على هذه الإطلالات النسائية، فيما رحب بها آخرون لافتين إلى أن السعودية الجديدة مختلفة في عهد محمد بن سلمان.

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يُذكر أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قد انتقل إلى النادي السعودي، مستهل الشهر الجاري، في صفقة تاريخية لموسمين بقيمة 200 مليون دولار للموسم الواحد.

وكان لانتقال الدون إلى صفوف “العالمي” وقع كبير على مشجعيه في مختلف مناطق ومحافظات السعودية.

ورغم الانتقادات التي واجهت إدارة النادي بسبب القيمة المرتفعة للصفقة، إلا أن مشجعي النصر السعودي، كانوا دائن التعبير عن فخرهم وسعادتهم بانتقال نجم عالمي بقيمة رونالدو لصفوف فريقهم.

كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي

وعلى غرار المباراة الودية التي تألق فيها النجم البرتغالي بتسجيل هدفين أمام نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في إطار موسم الرياض، التي جمعت لاعبي النخبة بين النصر والهلال السعوديين تحت قيادة الدون، في مواجهة النادي الباريسي وانتهت بنتيجة 5/4 للأخير.

لعب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بظهوره الرسمي الأول مع نادي النصر في دوري روشن للمحترفين، وذلك خلال مباراة الفريق أمام الاتفاق في 22 يناير الجاري.

ولم ينجح رونالدو في تسجيل أهدافًا خلال أولى مبارياته مع نادي النصر، والتي فاز فيها العالمي بهدف دون رد على الاتفاق، بالجولة 14 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

ونشر رونالدو عبر حسابه على موقع “إنستجرام” مجموعة صور له في مباراة النصر أمام الاتفاق، وعلق عليها قائلًا: “المباراة الأولى، أول فوز، أحسنتم يا شباب، شكرًا لجميع المشجعين على الدعم المذهل”.

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وينتظر جماهير “العالمي” مزيد الأهداف من النجم العالمي كريستيانو رونالدو، خاصة مع طموحات النصر السعودي المثيرة للاهتمام باستقدام لاعبين آخرين لعل أبرزهم البلجيكي “إيدن هازارد” والكرواتي “لوكا مودريتش”.