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صوت فتاة مصرية لا يصدق يجعل كبار الموسيقيين في مصر والسعودية يبحثون عنها

ثم أدت الطفلة بكل براعة مقام الحجاز وهي تشرح السلم الموسيقي بالتفصيل وسط ذهول جميع من شاهد مقطعها على رأسهم الفنانة أصالة

كتب رفيف عبدالله
صوت فتاة مصرية لا يصدق يجعل كبار الموسيقيين في مصر والسعودية يبحثون عنها watanserb.com
طفلة مصرية معجزة
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وطن– أذهلت طفلة مصرية لم يعرف اسمها، كبار الموسيقيين في العالم العربي.

مقام الحجاز

جاء ذلك بعد انتشار فيديو للطفلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تُطرب محدثها وتناقشه في المقامات الموسيقية.

وظهرت الطفلة بالفيديو وهي تقول: “مقام الحجاز ده كويس وبنستخدمه في الآذان، ببقى في الآذان حلو جداً”.

ثم أدت الطفلة بكل براعة المقام وهي تشرح السلم الموسيقي .

ونشر الكاتب سامح عسكر فيديو الطفلة عبر صفحته على “تويتر“، معقباً: “اللي يعرف البنت دي يدلنا عليها. لازم تتشهر ويعرفها الشعب فنانة مبدعة حقيقي”.

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وكانت الفنانة السورية أصالة نصري أول المعلقين قائلة: “مو معقولة”.

وكتب المنتج المصري محسن جابر: “فنانة رائعة، دلوني عليها”.

وعلقت الفنانة لقاء الخميسي على شخصية الطفلة: ” خلاثو ع الشطارة والثقة في النفس والحضور”.

وطالب الكاتب السعودي أحمد الناصر بتواجدها في موسم الرياض. وكتب: “هذي مبدعة واثقة من نفسها ماشاء الله متربية خامة صوت الله يحميها ارجوكم هذي لازم نشوفها في #موسم_الرياض“.

أصالة تشيد بها

ونشر الملحن محمود الخيامي فيديو آخر لنفس الطفلة وهي تؤدي أغنية أصالة “قد الحروف”.

وأعادت الفنانة السورية نشر المقطع عبر “تويتر” معلقة: ” رهيبه هالقمره رهيبه وشخصيًه”.

ورد الإعلامي اللبناني جمال فياض: ” الخامة جميله جداً والتدريب الدقيق ضروري ، لكن المشروع ممكن يوصل لحاجه غير عاديه”.

كما دخل صالح الجسمي، شقيق الفنان الإماراتي حسين الجسمي، على الخط. وعلق على الطفلة:” صوتها جميل وعُربها أجمل”.

وبينما لم يتم التوصل بعد إلى هوية الفتاة، أعادت قصتها للأذهان حالة “المطرب النقاش” أحمد سالم.

المطرب النقاش

أُثار فيديو متداول حينها لأحمد سالم وهو يؤدي أغنية “بكرة يا حبيبي” للفنانة وردة الجزائرية، ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر المطرب النقاش خلال الفيديو وهو يقوم بعمله في إحدى الشقق السكنية، بينما كان يؤدي أغنية “بكرة ياحبيبي” بطريقة رائعة.

وانتشر الفيديو على نطاق واسع وسط إشادات كبيرة بصوت النقاش، حتى أن بعض الفنانين بحثوا عنه.

فكتب الفنان المصري رامي جمال عبر حسابه على “انستجرام”: أنا عاوز حد يوصلني بالراجل الجميل الجدع دا أبو صوت مسمعتوش من زمان.. ضروري”.

وتابع: ” أنا عايز أغني معاك أغنية دويتو، وعايز أعملك أغنية ليك هدية مني. ولو ربنا كتبلك القبول وأنا شايف إنه فعلا كاتبه، أعملك ألبوم ننضف بيه ودانا. واللي بيقولوا صوته حلو.. لا يا جماعة دا أحلى من الحلو بشويتين”.

ووفى رامي جمال بوعده مع المطرب النقاش، وطرحا معاً أغنية “البطة السودة” لفيلم منة شلبي الذي يحمل نفس الاسم.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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