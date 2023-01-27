ريال مدريد يتأهل إلى نصف نهائي كأس الملك بعد حسم قمة الديربي أمام أتلتيكو (فيديو)

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وطن- تأهل فريق ريال مدريد إلى دور نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2023، بعد حسم قمة الديربي المثيرة أمام جاره أتلتيكو مدريد بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد، على ملعب (سنتياغو برنابيو).

وافتتح النجم الإسباني ألفارو موراتا قمة الديربي لصالح فريق أتلتيكو مدريد (البلانكوس)، في الدقيقة ال19.

مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد

وعاد صاحب الأرض ريال مدريد ليصنع الريمونتادا من جديد، بعد تسجيله هدف التعادل في الدقيقة ال79، عن طريق البرازيلي رودريغو غوس.

كما وعزز ريال مدريد هدف التقدم الثاني في النتيجة عن طريق قائد الميرينغي كريم بنزيما في الدقيقة ال104 من الوقت الإضافي الأول.

وسجل البرازيلي فينيسوس جونيور الهدف الثالث للفريق الملكي، في الدقيقة ال121. مع نهاية الوقت الإضافي الثاني على مجريات اللقاء الناري بين كلا الفريقين.

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كما وشهدت المباراة طرد نجم أتلتيكو مدريد ستيفان سافيتش في الدقيقة ال99. بعد إشهارها من قبل حكم المباراة، ليخرج على إثرها خارج أرضية ملعب المباراة، بالإضافة إلى إشهار 6 بطاقات صفراء في قمة ديربي مدريد.

ومن المقرر أن تقام قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2023، للفرق المتأهلة وهي ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيك بيلباو وأوساسونا، الاثنين.

🤗 محروسين من عين البشر. pic.twitter.com/GycTmhkI97 — ريال مدريد (@realmadridarab) January 26, 2023

تشكيلة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في كأس الملك 2023

ولعب المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، مباراة الديربي أمام جاره أتلتيكو مدريد، بتشكيلة أساسية، في دور ال8 كأس ملك إسبانيا 2023، كما يلي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

دفاع الملكي الأبيض: فيرلاند ميندي، أنطونيو روديجر، ناتشو، إيدير ميليتاو.

خط الوسط: توني كروس، كامافينغا، لوكا مودريتش.

هدف بنزيما بصوت الجماهير 😍 pic.twitter.com/cINTuidRCr — عبدالعزيز بن عمر (@3zozing) January 26, 2023

مركز الهجوم: فينيسيوس جونيو، كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور.

وسيلتقي ريال مدريد في المباراة القوية القادمة أمام ريال سوسيداد، الأحد، في منافسات الدوري الإسباني الممتاز، على ملعب (سانتياغو برنابيو).

ويحتل حامل اللقب ريال مدريد المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإسباني. برصيد 41 نقطة، خلف غريمه التقليدي برشلونة المتصدر برصيد 44 نقطة حتى يومنا هذا.