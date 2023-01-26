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رد فعل هستيري للسعوديين بعدما تفاجئوا بنانسي عجرم شبه عارية أمامهم (فيديو)

نانسي عجرم حضرت حفل توزيع جوائز Joy awards بإطلالة أثارت إعجاب الجمهور والحضور

كتب فهمي الورغمي
نانسي عجرم Joy awards watanserb.com
الفنانة اللبنانية نانسي عجرم
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وطن – أشعلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، حماس الجماهير خلال حضورهما في حفل توزيع جوائز Joy awards الذي أقيم، قبل أيام في المملكة العربية السعودية، وشهد حضوراً واسعاً لنجوم عرب وعالميين؛ ومباشرة مع نزول عجرم من سيارتها لدخول الحفل استقبلها الجماهير بالهتافات والتصفيق.

استقبال لا يصدق لنانسي عجرم في حفل “جوي اوردز”

وحضرت الحسناء اللبنانية نانسي عجرم حفل توزيع جوائز Joy awards في السعودية، الذي نظمته الهيئة العامة للترفيه بقيادة المستشار تركي آل الشيخ، السبت الماضي.

نانسي عجرم Joy awards
إطلالة نانسي عجرم حفل توزيع جوائز Joy awards في السعودية

وتألقت النجمة نانسي عجرم باللون الذهبي، وقد اختارت للمناسبة ثوباً من دار Elie Saab تزيّن بالحبيبات البرّاقة ورافقته فتحة كبيرة عند الظهر.

 

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وكان الفتسان المثير يظهرها شبه عارية حيث كان مفتوحا من ناحية الظهر تماما، ويكشف أيضا عن أجزاء من صدرها بشكل فاضح، الإطلالة المثيرة التي فاجأت الجمهور السعودي.

نانسي عجرم Joy awards
ظهرت نانسي عجرم شبه عارية حيث ارتدت فستانا مفتوحا من ناحية الظهر تماما

وبقوامها الرشيق وشعرها المتدلي على ظهرها، نزلت نانسي عجرم من سيارتها لتتفاجيء بعشرات الحضور من الجماهير يهتفون باسمها.

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قابلتهم الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بقبلات، الأمر الذي زاد من حماسهم وتفاعلهم مع إطلالتها، قبل أن تتوجه لهم مسرعة.

واحتضنت نانسي عجرم أحد الحضور من الجمهور، وسط صراخ وعدم تصديق الآخرين لما رأه من جمال الأنيقة اللبنانية.

نانسي عجرم Joy awards
صراخ وعدم تصديق الجمهور لوجود نانسي عجرم في الرياض

وما زاد من حماس الحضور، هو الفستان عاري الصدر والظهر الذي أطلت به الفنانة اللبنانية.

فستان نانسي عجرم العاري يخطف قلوب السعوديين

وظهرت نانسي في الحفل العالمي بفستان ذهبي لامع، مكشوف الصدر والظهر، وتركت شعرها متدلياً على ظهرها، كما وضعت بعض لمسات المكياج الناعم على وجهها.

وقد أدت الفنانة اللبنانية في الحفل أغنيتها الشهيرة “صح صح ” التي أصدرتها بالإشتراك مع “مارشيميلو”.

ولاقت الأغنية شهرة عربية وعالمية، لتقوم بأدائها بشكل لافت أمام الحضور.

ونشر حساب “نانسي آرت” على “تويتر” رابط الأغنية وتعليقاً يقول “صح صح” لملكة البوب العربي العالمية نانسي عجرم.

واحتضنت المملكة السعودية، السبت الماضي، بالعاصمة الرياض حفل توزيع جوائز جوائز Joy awards بحضور عشرات الفنانيين والممثلين العرب والعالميين.

 

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وحرصت الهيئة العامة للترفيه بقيادة المستشار تركي آل الشيخ على تقديم عشرات الجوائز، تقريباً، لكل النجوم الذين حضروا، في حملة سعودية رسمية هدفها استقطاب النخبة الفنية والثقافية في المنطقة العربية.

أو على الأقل تحييد مواقفها- إن وجدت- عن أي انتقاد أو موقف حول ما تواجهه حقوق الإنسان في المملكة من قمع ممنهج.

المصدرانستغرام - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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