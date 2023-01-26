رد فعل هستيري للسعوديين بعدما تفاجئوا بنانسي عجرم شبه عارية أمامهم (فيديو)

- Advertisement -

وطن – أشعلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، حماس الجماهير خلال حضورهما في حفل توزيع جوائز Joy awards الذي أقيم، قبل أيام في المملكة العربية السعودية، وشهد حضوراً واسعاً لنجوم عرب وعالميين؛ ومباشرة مع نزول عجرم من سيارتها لدخول الحفل استقبلها الجماهير بالهتافات والتصفيق.

استقبال لا يصدق لنانسي عجرم في حفل “جوي اوردز”

وحضرت الحسناء اللبنانية نانسي عجرم حفل توزيع جوائز Joy awards في السعودية، الذي نظمته الهيئة العامة للترفيه بقيادة المستشار تركي آل الشيخ، السبت الماضي.

وتألقت النجمة نانسي عجرم باللون الذهبي، وقد اختارت للمناسبة ثوباً من دار Elie Saab تزيّن بالحبيبات البرّاقة ورافقته فتحة كبيرة عند الظهر.

View this post on Instagram A post shared by Nancy Ajram (@nancyajram)

وكان الفتسان المثير يظهرها شبه عارية حيث كان مفتوحا من ناحية الظهر تماما، ويكشف أيضا عن أجزاء من صدرها بشكل فاضح، الإطلالة المثيرة التي فاجأت الجمهور السعودي.

وبقوامها الرشيق وشعرها المتدلي على ظهرها، نزلت نانسي عجرم من سيارتها لتتفاجيء بعشرات الحضور من الجماهير يهتفون باسمها.

- Advertisement -

قابلتهم الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بقبلات، الأمر الذي زاد من حماسهم وتفاعلهم مع إطلالتها، قبل أن تتوجه لهم مسرعة.

واحتضنت نانسي عجرم أحد الحضور من الجمهور، وسط صراخ وعدم تصديق الآخرين لما رأه من جمال الأنيقة اللبنانية.

وما زاد من حماس الحضور، هو الفستان عاري الصدر والظهر الذي أطلت به الفنانة اللبنانية.

فستان نانسي عجرم العاري يخطف قلوب السعوديين

وظهرت نانسي في الحفل العالمي بفستان ذهبي لامع، مكشوف الصدر والظهر، وتركت شعرها متدلياً على ظهرها، كما وضعت بعض لمسات المكياج الناعم على وجهها.

وقد أدت الفنانة اللبنانية في الحفل أغنيتها الشهيرة “صح صح ” التي أصدرتها بالإشتراك مع “مارشيميلو”.

ولاقت الأغنية شهرة عربية وعالمية، لتقوم بأدائها بشكل لافت أمام الحضور.

ونشر حساب “نانسي آرت” على “تويتر” رابط الأغنية وتعليقاً يقول “صح صح” لملكة البوب العربي العالمية نانسي عجرم.

واحتضنت المملكة السعودية، السبت الماضي، بالعاصمة الرياض حفل توزيع جوائز جوائز Joy awards بحضور عشرات الفنانيين والممثلين العرب والعالميين.

View this post on Instagram A post shared by Joy Awards (@joyawards.official)

وحرصت الهيئة العامة للترفيه بقيادة المستشار تركي آل الشيخ على تقديم عشرات الجوائز، تقريباً، لكل النجوم الذين حضروا، في حملة سعودية رسمية هدفها استقطاب النخبة الفنية والثقافية في المنطقة العربية.

أو على الأقل تحييد مواقفها- إن وجدت- عن أي انتقاد أو موقف حول ما تواجهه حقوق الإنسان في المملكة من قمع ممنهج.