الخميس, يناير 26, 2023
الرئيسيةحياتنادراسة تكشف..النمل قادر على شم رائحة السرطان
حياتنا

دراسة تكشف..النمل قادر على شم رائحة السرطان

في هذه الدراسة الحديثة، اكتشف العلماء أن النمل قادر على اكتشاف رائحة الخلايا السرطانية البشرية

كتب ايمان الباجي
دراسة تفجّر مفاجأة..النمل قادر على شم رائحة السرطان watanserb.com
النمل قادر على شم رائحة السرطان
- Advertisement -

وطنتوصلت دراسة فرنسية حديثة إلى أنه يمكن تدريب النمل على شم رائحة السرطان في بول المصابين بالورم.

النمل قادر على اكتشاف رائحة الخلايا السرطانية البشرية

على الرغم من أن النمل ليس لديه أنوف، إلا أنه يتمتع بحاسة شم لا تصدق، وذلك بفضل وفرة المستقبلات الشمية الموجودة في قرون الاستشعار الخاصة بهم لتحديد مكان الطعام.

بالنسبة للدراسة، التي نُشرت في 25 يناير في مجلة Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences، والتي تحدث عنها موقع “livescience“، قام العلماء بتدريب ما يقرب من ثلاثين من النمل من نوع فورميكا فوسكا على استخدام هذه المستقبلات الشمية الحادة في مهمة مختلفة: اكتشاف السرطان.

يتمتع النمل بحاسة شم لا تصدق

في المختبر العلمي، قام العلماء بزرع أورام سرطان الثدي البشرية في الفئران ثم جمعوا البول من الفئران المصابة ومن تلك السليمة. ثم وضعوا قطرة من ماء السكر على بول الحيوانات المصابة بالسرطان، لحثه على التوجه إليها.

وحين أزال الفريق ماء السكر، بقيت الحشرات حول بول الفئران السرطانية لمدة أطول بنسبة 20 في المائة، وفقًا للدراسة.

نظرًا لأن الخلايا السرطانية تحتوي على مركبات عضوية متطايرة (VOCs) يمكن للباحثين استخدامها كمؤشرات حيوية للسرطان، يمكن تدريب الحيوانات مثل الكلاب – والآن النمل – بسرعة على اكتشاف رائحة السرطان من خلال حاسة الشم.

اكتشف الباحثون أن النمل يمكنه اكتشاف رائحة السرطان في البول

النمل قد يتفوق على الكلاب في شم الخلايا البشرية السرطانية

- Advertisement -

ومع ذلك، يعتقد الباحثون أن النمل “قد يتفوق” على الكلاب والحيوانات الأخرى التي تستغرق وقتًا طويلاً في تدريبها على شم رائحة السرطان “وفقًا لصحيفة واشنطن بوست.

من جهته، قال المؤلف الرئيسي للدراسة، العالم في جامعة السوربون باريس الشمالية في فرنسا باتيست بيكيريه:”إن النتائج واعدة للغاية، لكنه من المهم أن نعرف أننا بعيدون عن استخدامها كطريقة يومية للكشف عن السرطان.”

المصدرموقع livescience، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
اقرأ أيضاً
حياتنا

دراسة تكشف..هؤلاء هم أكثر الأشخاص عرضة للإصابة بالسرطان

حياتنا

دراسة: الطماطم والباذنجان والبطاطس.. علاجات ضد السرطان!

حياتنا

بالصور..7 أشياء جعلت العالم أفضل في 2022

الهدهد

بالصدفة.. مدير مستشفى 57357 لعلاج السرطان يكتشف إصابته بالمرض

الهدهد

بوتين تغوط لاإرادياً بعد سقوطه من على الدرج.. قناة على صلة بحراسه تكشف تفاصيل الواقعة!

حياتنا

احذر! الملابس المقاومة للماء يمكن أن تكون ضارة بالصحة

حياتنا

ما هي معاجين الأسنان التي يجب تجنبها لتفادي خطر الإصابة بالسرطان؟

حياتنا

الخبراء يحذرون..منتجات التنظيف المنزلية قد تزيد من خطر الإصابة بأربعة أنواع من السرطان

حياتنا

دراسة: 50٪ من النساء المصابات بالسرطان لا يتحدثن عن مرضهنّ في موعد غرامي

حياتنا

رقم خيالي..دراسة تكشف عدد النمل على كوكب الأرض

حياتنا

لماذا يصاب الرجال بالسرطان أكثر من النساء؟ دراسة جديدة تحل اللغز

حياتنا

شاي شعبي يزيد من إحتمال الإصابة بالسرطان .. إحذروا منه

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

صوت فتاة مصرية لا يصدق يجعل كبار الموسيقيين في مصر والسعودية يبحثون عنها

رجل أعمال سويدي موّل تظاهرة حرق المصحف يعتذر ويوضح.. هذا ما قاله! (شاهد)

تعرف على قيمة جوائز كأس العالم للأندية 2023

مجزرة في جنين .. ٩ شهداء بأوسع اجتياح إسرائيلي منذ سنوات والمقاومة تستبسل (شاهد)

هبة عبوك في فيديو فاضح لجلسة تدليك مؤخرتها وإزالة شعر جسدها بالليزر! (شاهد)

صور مثيرة لميسي وزوجته تحت الماء.. قبلات حميمية وأجساد متلامسة تحت البخار! (شاهد)

مواطن أردني ينفجر غضباً ويصرخ: الملك باع البلد! (شاهد)

اشتباك بالأيدي بين لاعبي نيوكاسل وساثهامبتون في كأس الرابطة الإنجليزية (شاهد)

بيكيه يقصم ظهر شاكيرا بأول صورة رسمية له مع كلارا شيا (شاهد)

السودان..تراجع سعر الدولار وارتفاع تاريخي وغير مسبوق لـ اليورو والعملات العربية

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC