مجزرة في جنين .. ٩ شهداء بأوسع اجتياح إسرائيلي منذ سنوات والمقاومة تستبسل (شاهد)

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وطن- أعلنت وازرة الصحة الفلسطينة عن ارتفاع عدد الشهداء إلى 9 بينهم سيدة، خلال عملية اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جنين، شمال الضفة الغربية.

وكانت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة قد اعلنت قبل ارتقاء الشهيد التاسع أن حصيلة الاعتداء الإسرائيلي على مخيم جنين، منذ الصباح وحتى الآن بلغت 9 شهداء، إضافة إلى العديد من المصابين، بينهم بحالات خطيرة.

وأضافت في بيان صحف يأن الوضع في مخيم جنين حرج للغاية، تبلغنا من الهلال الأحمر بوجود إصابات عديدة يصعب إنقاذها وإخلائها حتى الآن، مؤكدة ان الاحتلال الإسرائيلي أعاق دخول مركبات الإسعاف إلى داخل مخيم جنين لإنقاذ الجرحى.

جيش الاحتلال يشن حملة عسكرية على جنين الآن ويرتكب مجازر مروعة بحق أهلها وهناك عدد كبير من الشهداء والجرحى 💔

اللهم إنا نستودعك جنين وأهلها، اللهم لا تفجعنا بهم، اللهم أرنا في اليهود عجائب قدرتك وشديد عذابك !! pic.twitter.com/I809xoJBhX — جهاد حِلِّس (@jhelles) January 26, 2023

كما أوضحت د. مي الكيلة أن قوات الاحتلال اقتحمت مستشفى جنين الحكومي، وأطلقت بشكلٍ متعمد قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه قسم الأطفال في المستشفى، ما أدى لإصابة أطفال بحالات اختناق.

الاحتلال بلغ مداه وكأنه اعلن الحرب علي #جنين سلم يارب سلم.. واحفظ جنين واهلها. pic.twitter.com/4zIyyrCLVe — رحـــ🦋ـــــمة (@Rahma____1) January 26, 2023

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وأشارت إلى أنها دعت إلى اجتماع عاجل مع منظمة الصليب الأحمر الدولي ومنظمة الصحة العالمية، لوقف هذا العدوان والتدخل لإنقاذ حياة أبناء شعبنا.

#عاجل الطواقم الطبية تتمكن من الوصول لأحد المصابين برصاص الاحتلال في جنين بعدما منع الاحتلال الوصول إليه . pic.twitter.com/4PD4pN2uWI — Newpress | نيو برس (@NewpressPs) January 26, 2023

وناشدت كافة المؤسسات الحقوقية والمجتمع الدولي بضروري التحرك الفوري والعاجل لكبح الممارسات العنصرية التي يقوم بها جيش الاحتلال الآن في جنين.

وأكدت وسائل إعلام فلسطينية أن قوة خاصة إسرائيلية تسللت للمدينة قبل أن يتم اكتشافها من قبل مقاومين، حيث دارت اشتباكات عنيفة، وسُمع دوي انفجارات.

وعزز جيش الاحتلال من قواته ودفع بعشرات الجيبات والآليات العسكرية للمدينة ومخيمها.

🔴 متابعات صفا | تعزيزات إسرائيلية كبيرة تدخل جنين بعد اكتشاف قوة خاصة واندلاع اشتباكات عنيفة معها pic.twitter.com/d4GmNC0Npm — وكالة صفا (@SafaPs) January 26, 2023

وأظهرت مقاطع فيديو بثها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مساجد جنين وهي تشجع المواطنين على التصدي لقوات الاحتلال.

شاهد| مساجد #جنين تدعو للتصدي لقوات الاحتلال التي تقتحم المخيم في هذه اللحظات pic.twitter.com/c1PWqsCyvJ — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 26, 2023

كما وثق مقطع فيديو آخر، لحظة إسقاط المقاومين الفلسطينيين لطائرة مسيّرة إسرائيلية في سماء المخيم.

شاهد| مقاومون يسقطون طائرة تصوير "درون" تابعة لقوات الاحتلال كانت تحلق في مخيم جنين. pic.twitter.com/QcgOQHHEgN — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 26, 2023

من جانبه، أفاد مصدر امني إسرائيلي للقناة 14 العبرية أن العملية العسكرية التي تشنها قوات الاحتلال أحبطت عملية عسكرية فدائية كان سيتم تنفيذها في الأراضي المحتلة عبر استخدام العبوات الناسفة والذخيرة الحية.

وأكدت القناة العبرية تمكن المقاومين من إسقاط طائرة مسيرة تابعة لكتيبة التجميع 636 بإطلاق النار عليها.

وأعلنت المتحدثة باسم جيش الاحتلال عن رفع درجة اليقظة والاستنفار على حدود قطاع غزة، تحسبا لما يجري حاليا في جنين.