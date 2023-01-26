الخميس, يناير 26, 2023
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مجزرة في جنين .. ٩ شهداء بأوسع اجتياح إسرائيلي منذ سنوات والمقاومة تستبسل (شاهد)

مسؤول أمني إسرئيلي زعم أن الاجتياح أحبط عملية فدائية كبيرة في إسرائيل

كتب سالم حنفي
ارتقاء 4 شهداء بجنين watanserb.com
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وطن- أعلنت وازرة الصحة الفلسطينة عن ارتفاع عدد الشهداء إلى 9 بينهم سيدة، خلال عملية اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جنين، شمال الضفة الغربية.

وكانت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة قد اعلنت قبل ارتقاء الشهيد التاسع أن حصيلة الاعتداء الإسرائيلي على مخيم جنين، منذ الصباح وحتى الآن بلغت 9 شهداء، إضافة إلى العديد من المصابين، بينهم بحالات خطيرة.

وأضافت في بيان صحف يأن الوضع في مخيم جنين حرج للغاية، تبلغنا من الهلال الأحمر بوجود إصابات عديدة يصعب إنقاذها وإخلائها حتى الآن، مؤكدة ان الاحتلال الإسرائيلي أعاق دخول مركبات الإسعاف إلى داخل مخيم جنين لإنقاذ الجرحى.

ارتقاء 4 شهداء والمقاومون يسقطون طائرة مسيرة للاحتلال
ارتقاء 4 شهداء والمقاومون يسقطون طائرة مسيرة للاحتلال

كما أوضحت د. مي الكيلة أن قوات الاحتلال اقتحمت مستشفى جنين الحكومي، وأطلقت بشكلٍ متعمد قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه قسم الأطفال في المستشفى، ما أدى لإصابة أطفال بحالات اختناق.

ارتقاء 4 شهداء في جنين
ارتقاء 4 شهداء في جنين
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وأشارت إلى أنها دعت إلى اجتماع عاجل مع منظمة الصليب الأحمر الدولي ومنظمة الصحة العالمية، لوقف هذا العدوان والتدخل لإنقاذ حياة أبناء شعبنا.

وناشدت كافة المؤسسات الحقوقية والمجتمع الدولي بضروري التحرك الفوري والعاجل لكبح الممارسات العنصرية التي يقوم بها جيش الاحتلال الآن في جنين.

وأكدت وسائل إعلام فلسطينية أن قوة خاصة إسرائيلية تسللت للمدينة قبل أن يتم اكتشافها من قبل مقاومين، حيث دارت اشتباكات عنيفة، وسُمع دوي انفجارات.

وعزز جيش الاحتلال من قواته ودفع بعشرات الجيبات والآليات العسكرية للمدينة ومخيمها.

وأظهرت مقاطع فيديو بثها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مساجد جنين وهي تشجع المواطنين على التصدي لقوات الاحتلال.

كما وثق مقطع فيديو آخر، لحظة إسقاط المقاومين الفلسطينيين لطائرة مسيّرة إسرائيلية في سماء المخيم.

من جانبه، أفاد مصدر امني إسرائيلي للقناة 14 العبرية أن العملية العسكرية التي تشنها قوات الاحتلال أحبطت عملية عسكرية فدائية كان سيتم تنفيذها في الأراضي المحتلة عبر استخدام العبوات الناسفة والذخيرة الحية.

وأكدت القناة العبرية تمكن المقاومين من إسقاط طائرة مسيرة تابعة لكتيبة التجميع 636 بإطلاق النار عليها.

وأعلنت المتحدثة باسم جيش الاحتلال عن رفع درجة اليقظة والاستنفار على حدود قطاع غزة، تحسبا لما يجري حاليا في جنين.

المصدرتويتر، قناة 14 العبرية، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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