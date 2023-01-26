الخميس, يناير 26, 2023
الرئيسيةالهدهدتعرف على موعد شهر رمضان المبارك لهذا العام 1444 هجرية
الهدهد

تعرف على موعد شهر رمضان المبارك لهذا العام 1444 هجرية

إذا ما أتم رمضان 30 يوماً فسيكون السبت 22 أبريل أول أيام عيد الفطر السعيد

كتب سالم حنفي
موعد شهر رمضان المبارك watanserb.com
موعد شهر رمضان المبارك
- Advertisement -

وطن- تتزايد أسئلة المسلمون حول العالم عن موعد شهر رمضان المبارك كل عام مع بدء شهر رجب الذي حل علينا قبل ثلاثة أيام.

ومن المعروف أن شهر رمضان المبارك يتقدم كل عام من 10 إلى 14 يوما عن شهر رمضان الذي سبقه وفقا لحسابات السنة الميلادية، وهو ما يجعل الكثير من المسلمين غير قادرين على تحديد موعده بالضبط.

ومن المعروف أيضا، ان رؤية هلال الشهر الفضيل تتم بعد غروب شمس يوم 29 شعبان، وفي حال لم تتم رؤيته يتم إكمال شهر شعبان لثلاثين يوما.

وفي بلادنا العربية، يتم اعتماد دخول شهر رمضان اعتمادا على ما تقرره غالبا المحكمة العليا السعودية، ودار الإفتاء المصرية بالإضافة إلى دار القضاء الإماراتية.

موعد شهر رمضان المبارك لهذا العام 1444 هجرية
موعد شهر رمضان المبارك لهذا العام 1444 هجرية

مراقبة هلال شهر رمضان في السعودية

وفي السعودية، تتم مراقبة هلال شهر رمضان من خلال المحكمة العليا عبر جلسة تراءٍ لهلال بمدينة حوطة سدير بمحافظة المجمعة.

و تستخدم المحكمة أحدث الآليات والمراصد الفلكية من أجل التعرف على موعد أول يوم رمضان 2023 الذي قد يأتي موافقا للتوقعات الفلكية، فيصادف يوم الخميس 23 مارس 2023، حيث تحرص المحكمة العليا على تحري الدقة، وتدعو المواطنين إلى إبلاغها في حالة تيقنهم من رؤية الهلال.

مراقبة هلال شهر رمضان في مصر

- Advertisement -

وفي مصر من المقرر أن تقوم دار الإفتاء المصرية بإعلان نتيجة الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان يوم 29 شعبان 1444ه، الموافق 21 مارس 2023، ويتحدد بعدها إما أن يكون اليوم التاسع والعشرين هو المتمم لشهر شعبان، أو يكتمل الشهر حتى يومه الثلاثين.

وبهذا، ستكون أن الرؤية، بحسب الإفتاء المصرية، مساء يوم 21 مارس، وعليه إما أن يكون أول يوم من شهر رمضان المبارك يوم 22 مارس أو 23 مارس. إلا أن الحسابات الفلكية ترجح أن يكون أول أيام الشهر الكريم يوم الخميس 23 مارس 2023.

مراقبة هلال شهر رمضان في الإمارات

أما الإمارات العربية المتحدة فتتعرف على موعد أول يوم رمضان 2023 بعد اجتماع لجنة تحري هلال شهر رمضان المبارك، والتي تنعقد في دائرة القضاء في أبوظبي برئاسة وزير العدل وأعضاء اللجنة، وبعد صلاة المغرب تحدد رؤيتها للهلال أم لا، ووفق التقويم الهجري وتبعا للحساب الفلكي، يوافق شهر رمضان 1444 يوم الخميس 23 مارس 2023 في الإمارات.

وبناء على ما قد سلف ذكره، فإنه إذا ما أتم شهر رمضان لهذا العام الهجري 1444 شهرا كاملا، فإن عيد الفطر سيكون يوم السبت الموافق 22 أبريل/نيسان 2023.

أما إذا كان شهر رمضان لهذا العام 29 يوما، فإن الجمعة الموافق 21 أبريل/نيسان 2023 سيكون اول أيام عيد الفطر السعيد.

المصدررصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
اقرأ أيضاً
الهدهد

صورة للداعية السعودي المعتقل خالد الراشد في وضع مزرٍ تجتاح “تويتر” وتثير الجدل (شاهد)

الهدهد

هكذا استقبل أمير قطر ملك الأردن في الدوحة بعد لقائهما الأخير بالإمارات (فيديو)

الهدهد

“نبغي الحلال بس الحلال ما يبغانا”.. شكوى امرأة سعودية تحدث ضجة (فيديو)

الهدهد

عملية نادرة.. طبيب مصري نجح بتحقيق المستحيل مع طفلة سعودية (شاهد)

تقارير

انتهاكات سعودية لحقوق الإنسان.. بايدن يفقد السيطرة على المملكة (تقرير)

حياتنا

إلهام شاهين في الحرم المكي.. هذا ما لاحظه متابعوها وأثار الجدل! (شاهد)

تقارير

صفحة من إجرام النظام السعودي: مأساة عبدالعزيز بن إبراهيم المعمر

الهدهد

جيسون جرينبلات يتحدث عن صلاته العلنية في شوارع الرياض.. ماذا قال؟

تقارير

صحيفة عبرية: في تيران وصنافير.. السعودية ستسمح للإسرائيليين بقضاء العطل

حياتنا

فستان إلهام شاهين العاري وإطلالة مثيرة مع أميتاب بتشان ومحمد عبده

الهدهد

زوجة الطبيب السوداني عامر حسن تفجر مفاجأة بعد جدل اختفائه الغامض

الهدهد

كاميرات توثق اعتداء وحشيا لممارسة صحية على 11 رضيعا بالسعودية

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

بعد أزمته الأخيرة .. عبد الكريم حسن يُوقع مع نادي الجهراء الكويتي (فيديو)

التونسية ليلى بن خليفة تثير الجدل بأحدث صورها.. ارتدت فستاناً محتشماً وفتحت ساقيها! (شاهد)

لماذا يُنصح بوضع الملح في المرحاض مرة في الشهر على الأقل

شرط وحيد يقف أمام توقيع نابولي مع المغربي أوناحي

بعد فضيحة عاملات الجنس.. القبض على زوج دبلوماسية مغربية كبيرة في فرنسا بفعلة شنيعة

دراسة أمريكية حديثة: تقليل السعرات الحرارية أكثر فعالية من الصيام المتقطع لإنقاص الوزن

دراسة تكشف..النمل قادر على شم رائحة السرطان

صوت فتاة مصرية لا يصدق يجعل كبار الموسيقيين في مصر والسعودية يبحثون عنها

رجل أعمال سويدي موّل تظاهرة حرق المصحف يعتذر ويوضح.. هذا ما قاله! (شاهد)

تعرف على قيمة جوائز كأس العالم للأندية 2023

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC