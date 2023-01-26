تعرف على موعد شهر رمضان المبارك لهذا العام 1444 هجرية

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وطن- تتزايد أسئلة المسلمون حول العالم عن موعد شهر رمضان المبارك كل عام مع بدء شهر رجب الذي حل علينا قبل ثلاثة أيام.

ومن المعروف أن شهر رمضان المبارك يتقدم كل عام من 10 إلى 14 يوما عن شهر رمضان الذي سبقه وفقا لحسابات السنة الميلادية، وهو ما يجعل الكثير من المسلمين غير قادرين على تحديد موعده بالضبط.

ومن المعروف أيضا، ان رؤية هلال الشهر الفضيل تتم بعد غروب شمس يوم 29 شعبان، وفي حال لم تتم رؤيته يتم إكمال شهر شعبان لثلاثين يوما.

وفي بلادنا العربية، يتم اعتماد دخول شهر رمضان اعتمادا على ما تقرره غالبا المحكمة العليا السعودية، ودار الإفتاء المصرية بالإضافة إلى دار القضاء الإماراتية.

مراقبة هلال شهر رمضان في السعودية

وفي السعودية، تتم مراقبة هلال شهر رمضان من خلال المحكمة العليا عبر جلسة تراءٍ لهلال بمدينة حوطة سدير بمحافظة المجمعة.

و تستخدم المحكمة أحدث الآليات والمراصد الفلكية من أجل التعرف على موعد أول يوم رمضان 2023 الذي قد يأتي موافقا للتوقعات الفلكية، فيصادف يوم الخميس 23 مارس 2023، حيث تحرص المحكمة العليا على تحري الدقة، وتدعو المواطنين إلى إبلاغها في حالة تيقنهم من رؤية الهلال.

مراقبة هلال شهر رمضان في مصر

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وفي مصر من المقرر أن تقوم دار الإفتاء المصرية بإعلان نتيجة الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان يوم 29 شعبان 1444ه، الموافق 21 مارس 2023، ويتحدد بعدها إما أن يكون اليوم التاسع والعشرين هو المتمم لشهر شعبان، أو يكتمل الشهر حتى يومه الثلاثين.

وبهذا، ستكون أن الرؤية، بحسب الإفتاء المصرية، مساء يوم 21 مارس، وعليه إما أن يكون أول يوم من شهر رمضان المبارك يوم 22 مارس أو 23 مارس. إلا أن الحسابات الفلكية ترجح أن يكون أول أيام الشهر الكريم يوم الخميس 23 مارس 2023.

مراقبة هلال شهر رمضان في الإمارات

أما الإمارات العربية المتحدة فتتعرف على موعد أول يوم رمضان 2023 بعد اجتماع لجنة تحري هلال شهر رمضان المبارك، والتي تنعقد في دائرة القضاء في أبوظبي برئاسة وزير العدل وأعضاء اللجنة، وبعد صلاة المغرب تحدد رؤيتها للهلال أم لا، ووفق التقويم الهجري وتبعا للحساب الفلكي، يوافق شهر رمضان 1444 يوم الخميس 23 مارس 2023 في الإمارات.

وبناء على ما قد سلف ذكره، فإنه إذا ما أتم شهر رمضان لهذا العام الهجري 1444 شهرا كاملا، فإن عيد الفطر سيكون يوم السبت الموافق 22 أبريل/نيسان 2023.

أما إذا كان شهر رمضان لهذا العام 29 يوما، فإن الجمعة الموافق 21 أبريل/نيسان 2023 سيكون اول أيام عيد الفطر السعيد.