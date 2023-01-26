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بعد ساعتين من ليلة دخلته .. عريس سعودي يموت والعروس تعترف بما فعلته!

العروس دخلت في غيبوبة، يبنما طالب ذوو العريس بتشريح الجثة، حيث إتضح أنه توفي بسبب تناوله لجرعة زائدة من المنشط الجنسي "الفياغرا"

كتب أنس السالم
وفاة عريس سعودي ليلة الدخلة بسبب حبوب الفياغرا watanserb.com
وفاة عريس سعودي ليلة الدخلة بسبب حبوب الفياغرا - تعبيرية
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وطن – توفي عريس سعودي يبلغ من العمر 24 عاماً، بعد ساعتين من ليلة دخلته، فيما تبيّن سبب صادم وراء الوفاة التي صدمت الأقارب.

وفاة عريس سعودي بعد ساعتين من ليلة دخلته

وجاء أنّ الشاب السعودي احتفل بزفافه على إبنة عمه البالغة من العمر (21 عاماً)، وسط أجواء من البهجة والفرح، لكنّ الفرحة لم تدم إلا لساعات قليلة. بحسب خبرٍ نشره موقع “الفن

فبعد ساعتين من ليلة الدخلة، سمع الجيران أصوات سيارة الإسعاف، وتفاجؤوا عندما شاهدوا المسعفين يحملون جسد العريس وينقلوه من الشقة.

عريس سعودي watanserb.com
زفاف سعودي – تعبيرية

وذكر الخبر الوارد، أنّ المسعفين حاولوا إنعاش العريس، حيث كان في مراحلَ خطيرة وفارق الحياة، وهذا ما صدم عائلته وزوجته.

وأشار إلى أنّ العروس دخلت في غيبوبة، يبنما طالب ذوو العريس بتشريح الجثة، حيث إتضح أنه توفي بسبب تناوله لجرعة زائدة من المنشط الجنسي “الفياغرا”.

داعية وفياغرا watanserb.com

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فياغراوأورد الخبر أن العروس استفاقت من الغيبوبة بعد يومين، وطلبت التحدث إلى والد العريس، واعترفت له أنها ألحّت على زوجها لتناول”الفياغرا”ورغم أنه رفض، لكن في النهاية وافق وتناول حبة واحدة.

ولم تكتف الزوجة بتلك الحبة، فاستغلت ذهابه إلى الحمام ووضعت حبتين إضافيتين من الفياغرا، في العصير ظناً منها أن هذا سيزيد من قوة وطاقة العريس ويجعل ليلة دخلتهم مميزة، لكن ذلك كان سبب وفاته.

وفاة قاضٍ عراقي في أحضان فتاتي ليل بأربيل بسبب الفياغرا

وكان حدث مشابه إلى حدٍ كبير وقع في أريبل عاصمة إقليم كوردستان-العراق، حيث أفادت وسائل إعلام عراقية بوفاة قاضٍ عراقي سابق بعد تعاطيه عدداً من حبوب “الفياغرا” داخل أحد المجمعات السكنية بالمحافظة المذكورة شمال البلاد.

وبحسب وسائل إعلام عراقية محلية، فإن “الرجل العراقي وهو قاضٍ متقاعد، تعاطى 5 حبّات فياغرا، الأمر الذي أدى إلى تعرضه لأزمة صحية أودت بحياته”.

وتشير المعلومات الأولية إلى تورط امرأتين بالحادث، وهما محتجزتان في سجن إصلاح المرأة في “أربيل“.

من جانبه، أكد المقدم هوكر عزيز، المتحدث باسم شرطة أربيل، في تصريح لوسائل إعلام كردية، أنّ “المتوفى يدعى (ج. أ.)، من مواليد عام 1950، كان قاضياً في الموصل، لكنه تقاعد وأقام في “دهوك”.

ووفقاً لمعلومات الشرطة: “زار الرجل أربيل، الاثنين، مع صديق آخر وذهب إلى القرية اللبنانية وكانا مع فتاتين، وهناك توفي الرجل”.

وتابع أنه “بعد الحادث، اعتقلت الشرطة صديق الرجل والفتاتين، وتم نقل الجثة إلى الطب الشرعي في أربيل”.

واشار إلى أن “التحقيقات جارية، ولكن وفقاً للمعلومات الأولية، فإن القاضي العراقي السابق أصيب بنوبة قلبية بعد تناوله الفياغرا”.

المصدرالفن - وطن - وكالات
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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