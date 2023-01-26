الخميس, يناير 26, 2023
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رياضة

بعد أزمته الأخيرة .. عبد الكريم حسن يُوقع مع نادي الجهراء الكويتي (فيديو)

القطري عبد الكريم حسن ينتقل إلى صفوف الجهراء الكويتي بعد فسخ تعاقده مع نادي السد

كتب فارس أبو شيحة
عبد الكريم حسن watanserb.com
عبد الكريم حسن
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وطن- وقع النجم القطري عبد الكريم حسن 29 عاماً، لاعب السد السابق، على الانتقال إلى صفوف نادي الجهراء الكويتي في سوق الميركاتو الشتوي الحالي.

وأعلن نادي الجهراء الكويتي، الأربعاء، في بيان نشره عبر حسابه على موقع (تويتر)، جاء فيه: ” مجلس إدارة نادي الجهراء الكويتي يعلن عن أولى صفقاته، بالتعاقد مع النجم الدولي عبد الكريم حسن“.

عبد الكريم حسن يوقع مع الجهراء الكويتي

وأضاف البيان، ” يرحب رئيس مجلس إدارة نادي الجهراء الكويتي، خالد الجارالله، بالنجم الدولي عبد الكريم حسن. كما ووجه الشكر إلى وكيل أعمال اللاعب على جهوده بانتقال نجم الكرة القطرية إلى صفوف فريق الجهراء”.

وكان نادي السد القطري، قد أعلن في وقت سابق، عن فسح التعاقد مع النجم القطري عبد الكريم حسن. بعد الأزمة التي تسبب بها مع مشجع عبر منصات التواصل الاجتماعي، على خلفية خروج العنابي القطري مبكراً من مونديال كأس العالم قطر 2022.

الجهراء الكويتي يوقع مع عبد الكريم حسن
الجهراء الكويتي يوقع مع عبد الكريم حسن

كما وأعقب ذلك، فرض الاتحاد القطري لكرة القدم على اللاعب حسن عقوبة مالية والايقاف بحقه، إلى جانب لاعبين آخرين في صفوف العنابي القطري.

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فيما لم يكشف نادي الجهراء الكويتي، تفاصيل عقده مع اللاعب القطري عبد الكريم حسن، أو حتى قيمة الصفقة.

نادي الجهراء الكويتي

وخاض فريق الجهراء 11 مباراة في منافسات الدوري الكويتي الممتاز لكرة القدم، حقق من خلالها الفوز في 5 مباريات، والتعادل في مباراة وحيدة، كما وتلقى الخسارة في 5 مباريات آخرى حتى الآن.

ولم يتوج فريق الجهراء الكويتي بلقب الدوري الكويتي سوى مرة وحيدة في تاريخ مسيرته، كان ذلك في موسم 1989-1990.

كما وسيتلقي فريق الجهراء أمام نظيره التضامن، الأحد، في منافسات الأسبوع ال12 من الدوري الكويتي الممتاز على ملعب (مبارك العيار).

القطري عبد الكريم حسن
القطري عبد الكريم حسن

ويتواجد فريق الجهراء في المركز الرابع من ترتيب الدوري الكويتي الممتاز. برصيد 16 نقطة، كما وبفارق كبير عن المتصدر الكويت برصيد 22 نقطة للموسم الجاري.

المصدروطن + نادي الجهراء تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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