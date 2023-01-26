بعد أزمته الأخيرة .. عبد الكريم حسن يُوقع مع نادي الجهراء الكويتي (فيديو)

- Advertisement -

وطن- وقع النجم القطري عبد الكريم حسن 29 عاماً، لاعب السد السابق، على الانتقال إلى صفوف نادي الجهراء الكويتي في سوق الميركاتو الشتوي الحالي.

وأعلن نادي الجهراء الكويتي، الأربعاء، في بيان نشره عبر حسابه على موقع (تويتر)، جاء فيه: ” مجلس إدارة نادي الجهراء الكويتي يعلن عن أولى صفقاته، بالتعاقد مع النجم الدولي عبد الكريم حسن“.

عبد الكريم حسن يوقع مع الجهراء الكويتي

وأضاف البيان، ” يرحب رئيس مجلس إدارة نادي الجهراء الكويتي، خالد الجارالله، بالنجم الدولي عبد الكريم حسن. كما ووجه الشكر إلى وكيل أعمال اللاعب على جهوده بانتقال نجم الكرة القطرية إلى صفوف فريق الجهراء”.

رئيس نادي الجهراء الرياضي المحامي خالد الجارالله الحسيني يرحب بالنجم الدولي / عبدالكريم حسن ، ويوجه جزيل الشكر الى وكيل اللاعب السيد / سيد مصطفى كامل على مجهوده بانتقال نجم الكرة القطرية الى صفوف فريق الجهراء#نادي_الجهراء pic.twitter.com/wOLlxcwXKZ — نادي الجهراء الرياضي (@JahraCS) January 25, 2023

وكان نادي السد القطري، قد أعلن في وقت سابق، عن فسح التعاقد مع النجم القطري عبد الكريم حسن. بعد الأزمة التي تسبب بها مع مشجع عبر منصات التواصل الاجتماعي، على خلفية خروج العنابي القطري مبكراً من مونديال كأس العالم قطر 2022.

كما وأعقب ذلك، فرض الاتحاد القطري لكرة القدم على اللاعب حسن عقوبة مالية والايقاف بحقه، إلى جانب لاعبين آخرين في صفوف العنابي القطري.

🚨| قرارات إنضباطية pic.twitter.com/smIiVQEKhB — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) January 19, 2023

- Advertisement -

فيما لم يكشف نادي الجهراء الكويتي، تفاصيل عقده مع اللاعب القطري عبد الكريم حسن، أو حتى قيمة الصفقة.

نادي الجهراء الكويتي

وخاض فريق الجهراء 11 مباراة في منافسات الدوري الكويتي الممتاز لكرة القدم، حقق من خلالها الفوز في 5 مباريات، والتعادل في مباراة وحيدة، كما وتلقى الخسارة في 5 مباريات آخرى حتى الآن.

ولم يتوج فريق الجهراء الكويتي بلقب الدوري الكويتي سوى مرة وحيدة في تاريخ مسيرته، كان ذلك في موسم 1989-1990.

كرة القدم || ⚽️ مجلس ادارة نادي الجهراء الرياضي يعلن عن اول صفقاته بالتعاقد مع النجم الدولي / عبدالكريم حسن 🇶🇦 #نادي_الجهراء pic.twitter.com/mcI9QssljU — نادي الجهراء الرياضي (@JahraCS) January 25, 2023

كما وسيتلقي فريق الجهراء أمام نظيره التضامن، الأحد، في منافسات الأسبوع ال12 من الدوري الكويتي الممتاز على ملعب (مبارك العيار).

ويتواجد فريق الجهراء في المركز الرابع من ترتيب الدوري الكويتي الممتاز. برصيد 16 نقطة، كما وبفارق كبير عن المتصدر الكويت برصيد 22 نقطة للموسم الجاري.