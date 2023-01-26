بابا الفاتيكان يروج للمثلية الجنسية ويدعو الكنيسة للترحيب بالمثليين

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وطن – في تصريحات صحفية صادمة وغير متوقعة، انتقد بابا الفاتيكان فرانسيس القوانين التي تجرم المثلية الجنسية ووصفها بأنها “غير عادلة” ، قائلاً إن الله يحب جميع أبنائه تمامًا كما هم. ودعا الأساقفة الكاثوليك الذين يدعمون القوانين التي تجرم المثلية إلى الترحيب بأفراد مجتمع المثليين في الكنيسة.

البابا فرانسيس يدعم المثلية الجنسية

وزعم البابا فرانسيس خلال مقابلة حصرية، الثلاثاء، مع وكالة “أسوشيتد برس“، أن كون المرء مثلياً “ليس جريمة” حسب وصفه.

وأضاف بأن الأساقفة الكاثوليك في بعض أنحاء العالم يدعمون القوانين التي تجرم المثلية الجنسية أو تميز ضد أفراد ما يعرف بـ”مجتمع الميم”.

وأشار هو نفسه إلى هذه القضية من منظور “الخطيئة”. وقال: “أن تكون مثليّاً ليس جريمة، ولكنها خطيئة، وعلينا أن نُميّز بينهما”.

وعزا البابا مواقف الأساقفة الذين يدعمون القوانين التي تجرم المثلية إلى خلفيات ثقافية ، وقال إن الأساقفة على وجه الخصوص بحاجة إلى الخضوع لعملية تغيير للاعتراف بكرامة الجميع.

وقال فرانسيس، متحدثًا للوكالة المذكورة في فندق الفاتيكان حيث يعيش: “نحن جميعًا أبناء الله ، والله يحبنا كما نحن ومن أجل القوة التي يحاربها كل منا من أجل كرامتنا”.

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وأضاف بابا الفاتيكان أنه “يجب التمييز بين الجريمة والخطيئة فيما يتعلق بالمثلية الجنسية. تنص تعاليم الكنيسة على أن الأفعال المثلية هي خطيئة ، أو “مضطربة في جوهرها” ، ولكن يجب معاملة المثليين بكرامة واحترام.”

أول تعليق للبابا فرانسيس على القوانين التي تجرم المثلية

ووفق الصحيفة تعد تصريحات “فرانسيس” هذه التي أشاد بها المدافعون عما يعرف بـ”حقوق المثليين” باعتبارها علامة فارقة، هي أول تصريحات يدلى بها البابا حول مثل هذه القوانين.

لكنها تتفق أيضًا مع نهجه العام تجاه أفراد “مجتمع الميم” واعتقاده بأن الكنيسة الكاثوليكية يجب أن ترحب بالجميع وليس التمييز”.

تجريم المثلية في 67 دولة وسلطة قضائية في العالم

وتجرّم حوالي 67 دولة أو سلطة قضائية في جميع أنحاء العالم النشاط الجنسي المثلي بالتراضي.

ويقول الخبراء إنه حتى في حالة عدم إنفاذ القوانين فإنها تساهم في المضايقة والوصم والعنف ضد أفراد مجتمع الميم كما يلقبهم مؤيدي المثلية تخفيفاً لكلمة “اللواط” المجرم في كل الشرائع السماوية.

وفي الولايات المتحدة، لا تزال هناك أكثر من اثنتي عشرة ولاية لديها قوانين لمكافحة هذا الفعل الشنيع.

تجريم المثلية

وفي عام 2019 ، كان من المتوقع أن يصدر فرانسيس بيانًا يعارض تجريم المثلية الجنسية خلال اجتماع مع مجموعات حقوق الإنسان التي أجرت أبحاثًا في آثار هذه القوانين وما يسمى بـ “علاجات التحويل”.

وعلى الرغم من هذه التصريحات تعرض فرانسيس لانتقادات من قبل المجتمع الكاثوليكي للمثليين بسبب مرسوم 2021 من مكتب العقيدة بالفاتيكان الذي قال إن الكنيسة لا تستطيع أن تبارك الزيجات المثلية.

وحسب التعاليم الكاثوليكية فالزواج هو اتحاد مدى الحياة بين رجل وامرأة كجزء من “خطة إلهية” تهدف إلى استمرار عجلة الحياة، وهو الأساس الذي استند عليه المرسوم الجديد، حيث أن اتحادات المثليين لا تشكل جزءاً من تلك الخطة وبالتالي لا يمكن أن تحظى بمباركة الكنيسة.

وفي عام 2008 ، رفض الفاتيكان التوقيع على إعلان للأمم المتحدة دعا إلى إلغاء تجريم المثلية الجنسية ، واشتكى من أن النص تجاوز النطاق الأصلي.

وفي بيان صدر في ذلك الوقت ، حث الفاتيكان الدول على تجنب “التمييز الجائر” ضد المثليين وإنهاء العقوبات المفروضة عليهم.