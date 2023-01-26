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الضحية مغربية.. تهم بالاعتداء الجنسي تلاحق مسؤول بالكاف في “شان الجزائر”

أوقف "الكاف" المسؤول الإعلامي لديه، الصحفي البنيني فيليكس سوهوندي بيبيريبي، عن العمل لمدة خمس سنوات

فهمي الورغمي
كتب فهمي الورغمي
فضيحة التحرش في الجزائر watanserb.com
الصحفي البينيني فيليكس سوهوندي بيبيريبي ينفي الاتهامات الموجهة إليه حول قضية التحرش بمسؤولة مغربية

وطن – كشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية عن تعرض مسؤولة مغربية تعمل في لجنة التحكيم بالفيديو التابعة لـ “الاتحاد الأفريقي لكرة القدم” (الكاف) خلال حضورها في بطولة إفريقيا للأمم للاّعبين المحليين بقسنطينة-الجزائر، للاعتداء الجنسي من قبل الصحفي البينيني “فيليكس سوهوندي بيبيريبي” الذي بدوره تعرض للمعاقبة من قبل “الكاف”.

مغربية تعمل في الكاف تتعرض للتحرش في الجزائر

وأكدت الصحيفة البريطانية “الغارديان” أن “الاتحاد الأفريقي لكرة القدم” (الكاف) وعلى خلفية قضية الإعتداء الجنسي الموجهة ضد الصحفي البينيني “فيليكس سوهوندي بيبيريبي”، من قبل المسؤولة المغربية، قرر معاقبة “بيبيريبي” الذي تمكن من مغادرة الجزائر والعودة إلى موطنه.

حيث أوقف “الكاف” سوهوندي بيبيريبي وهو أحد المسؤولين الإعلاميين لديه، عن العمل لمدة خمس سنوات بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي على مسؤولة خلال بطولة أمم إفريقيا التي تقام في الجزائر.

ويعمل “بيبيريبي” كواحد من مسؤولي الإعلام في “الكاف” بشكل مستقل، أثناء تغطيته لبطولة للاعبين الأفارقة الذين يلعبون في بطولاتهم الوطنية.

واتُهم بيبيريبي بالاعتداء الجنسي على مسؤولة مغربية تعمل في الكاف أيضاً، داخل غرفة الفندق الذي كان مقيما فيه بالجزائر العاصمة نهاية الأسبوع الماضي.

“استدعاها إلى غرفته في الفندق”

وادعت الصحفية المغربية، بحسب ما ذكرت الغارديان، أنها تلقت دعوة من “بيبيريبي” إلى غرفة نومه بعد أن طلب تصريح دخول كامل إلى غرفته من إدارة الفندق، وزعمت المسؤولة المغربية أنها تعرضت للاعتداء الجنسي من قبله.

وقالت إنه “حاول تقبيلها” على خلفية توجهها إلى غرفته لجمع أوراق اعتماد الصحفيين المستقلين الذين يعملون لدى “الكاف” في بطولة شان الجزائر.

فضيحة التحرش في الجزائر
الصحفي البينيني فيليكس سوهوندي بيبيريبي

لكنه “هاجمها” و”حاول تقبيلها”، قبل أن “تدفعه على سرير غرفة الفندق وتهرب”.

وقد تم إبلاغ “كاف” بالحادثة المزعومة وتم تعليق بيبيريبي مؤقتًا بتهمة “السلوك غير اللائق حتى يقدم لهيئة المحلفين التأديبية ردًا على الادعاءات المذكورة”.

وبعد البحث، تأكد أن ضحية أخرى مزعومة تقدمت مدعية أنها تعرضت لـ “سلوك غير لائق” من بيبيريبي في الكاميرون قبل عامين.

حيث ذكرت تلك الضحية “ص” أن السيد فيليكس سوهوندي بيبيريبي، عرض عليها الحضور إلى غرفته وأنه سيدفع لها المبلغ اللازم لممارسة الجنس.

إيقاف بيبيريبي عن العمل الصحفي طيلة 5 سنوات

واستمعت هيئة المحلفين التأديبية في الكاف، لأقوال الضحيتين المزعومين قبل أن تقرر توقيف بيبيريبي عن العمل.

تم تقديم شكوى إلى الشرطة الجزائرية، تتهمه باعتداء جنسي لكن من غير المعروف ما إذا كان بيبيريبي سيواجه اتهامات.

وعلى ضوء هذه التطورات، رفض متحدث باسم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم التعليق.

من جانبه، نفى فيليكس سوهوندي بيبيريبي الاتهامات وقال إنه “تم إيقافه عن العمل دون السماح له بتقديم روايته الخاصة من الحادثة”.

ونفى بيبيريبي الاتهامات، قائلا إنها مؤامرة “لتشويه سمعته”.

يُذكر أن فيليكس سوهوندي بيبيريبي وهو لاعب كرة طائرة متألق ولاعب كرة تنس الطاولة سابق، قد تم اختياره العام الماضي “أفضل صحفي رياضي على الإطلاق” من قبل المرصد الفرنكوفوني “ميديا ساكسس بلس” Medias Success Plus، بعد أن عمل كمراسل لمحطة الراديو الفرنسية “راديو فرنسا العالمي” في بنين لأكثر من 20 عامًا.

المصدرالغارديان + تويتر - ترجمة وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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