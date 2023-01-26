الضحية مغربية.. تهم بالاعتداء الجنسي تلاحق مسؤول بالكاف في “شان الجزائر”

وطن – كشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية عن تعرض مسؤولة مغربية تعمل في لجنة التحكيم بالفيديو التابعة لـ “الاتحاد الأفريقي لكرة القدم” (الكاف) خلال حضورها في بطولة إفريقيا للأمم للاّعبين المحليين بقسنطينة-الجزائر، للاعتداء الجنسي من قبل الصحفي البينيني “فيليكس سوهوندي بيبيريبي” الذي بدوره تعرض للمعاقبة من قبل “الكاف”.

مغربية تعمل في الكاف تتعرض للتحرش في الجزائر

وأكدت الصحيفة البريطانية “الغارديان” أن “الاتحاد الأفريقي لكرة القدم” (الكاف) وعلى خلفية قضية الإعتداء الجنسي الموجهة ضد الصحفي البينيني “فيليكس سوهوندي بيبيريبي”، من قبل المسؤولة المغربية، قرر معاقبة “بيبيريبي” الذي تمكن من مغادرة الجزائر والعودة إلى موطنه.

حيث أوقف “الكاف” سوهوندي بيبيريبي وهو أحد المسؤولين الإعلاميين لديه، عن العمل لمدة خمس سنوات بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي على مسؤولة خلال بطولة أمم إفريقيا التي تقام في الجزائر.

تم معاقبة المسؤول الإعلامي في CAF Sohounde Peperipé من بنين 🇧🇯 من قبل لجنة CAF التأديبية لمدة 5 سنوات من جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم بسبب اعتداء جنسي، المعتدى عليها تقدمت بشكوى لدى الشرطة الجزائرية، الكاف اتخذت قرار معاقبة المسؤول مباشرة بعد وصول الشكوى. pic.twitter.com/uHcYaWhGsL — El marma – المرمى (@marma_el) January 24, 2023

ويعمل “بيبيريبي” كواحد من مسؤولي الإعلام في “الكاف” بشكل مستقل، أثناء تغطيته لبطولة للاعبين الأفارقة الذين يلعبون في بطولاتهم الوطنية.

واتُهم بيبيريبي بالاعتداء الجنسي على مسؤولة مغربية تعمل في الكاف أيضاً، داخل غرفة الفندق الذي كان مقيما فيه بالجزائر العاصمة نهاية الأسبوع الماضي.

“استدعاها إلى غرفته في الفندق”

وادعت الصحفية المغربية، بحسب ما ذكرت الغارديان، أنها تلقت دعوة من “بيبيريبي” إلى غرفة نومه بعد أن طلب تصريح دخول كامل إلى غرفته من إدارة الفندق، وزعمت المسؤولة المغربية أنها تعرضت للاعتداء الجنسي من قبله.

[ Diplôme d'excellence ] J'ai reçu ce 26 décembre le prix du meilleur journaliste sportif 2020 de la presse en ligne, Trophée 🏆 Radio Tokpa, des mains du doyen de la presse sportive béninoise 🇧🇯, Félix Sohoundé Pépéripé #FSP. Merci aux organisateurs Dieu veille 🙏 pic.twitter.com/sMLFRVKo3H — Ablam GNAMESSO 🌍® (@AblamGnamesso) December 26, 2020

وقالت إنه “حاول تقبيلها” على خلفية توجهها إلى غرفته لجمع أوراق اعتماد الصحفيين المستقلين الذين يعملون لدى “الكاف” في بطولة شان الجزائر.

لكنه “هاجمها” و”حاول تقبيلها”، قبل أن “تدفعه على سرير غرفة الفندق وتهرب”.

وقد تم إبلاغ “كاف” بالحادثة المزعومة وتم تعليق بيبيريبي مؤقتًا بتهمة “السلوك غير اللائق حتى يقدم لهيئة المحلفين التأديبية ردًا على الادعاءات المذكورة”.

وبعد البحث، تأكد أن ضحية أخرى مزعومة تقدمت مدعية أنها تعرضت لـ “سلوك غير لائق” من بيبيريبي في الكاميرون قبل عامين.

حيث ذكرت تلك الضحية “ص” أن السيد فيليكس سوهوندي بيبيريبي، عرض عليها الحضور إلى غرفته وأنه سيدفع لها المبلغ اللازم لممارسة الجنس.

إيقاف بيبيريبي عن العمل الصحفي طيلة 5 سنوات

واستمعت هيئة المحلفين التأديبية في الكاف، لأقوال الضحيتين المزعومين قبل أن تقرر توقيف بيبيريبي عن العمل.

تم تقديم شكوى إلى الشرطة الجزائرية، تتهمه باعتداء جنسي لكن من غير المعروف ما إذا كان بيبيريبي سيواجه اتهامات.

وعلى ضوء هذه التطورات، رفض متحدث باسم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم التعليق.

من جانبه، نفى فيليكس سوهوندي بيبيريبي الاتهامات وقال إنه “تم إيقافه عن العمل دون السماح له بتقديم روايته الخاصة من الحادثة”.

ونفى بيبيريبي الاتهامات، قائلا إنها مؤامرة “لتشويه سمعته”.

Le responsable des médias de la CAF, le Béninois Sohounde Peperipé, vient d’être sanctionné par de la CAF pour agression sexuelle. Le responsable de la CAF vient d’être suspendu pour une durée de 5 ans La victime,une officiel de la CAF, a porté plainte auprès de la police 🇩🇿 pic.twitter.com/Dc7YvsnaSR — vaudais toujours (@TFilastin) January 24, 2023

يُذكر أن فيليكس سوهوندي بيبيريبي وهو لاعب كرة طائرة متألق ولاعب كرة تنس الطاولة سابق، قد تم اختياره العام الماضي “أفضل صحفي رياضي على الإطلاق” من قبل المرصد الفرنكوفوني “ميديا ساكسس بلس” Medias Success Plus، بعد أن عمل كمراسل لمحطة الراديو الفرنسية “راديو فرنسا العالمي” في بنين لأكثر من 20 عامًا.