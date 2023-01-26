أحمد الطنطاوي يُحرج النظام ويطالب برحيل السيسي صراحة: “الحل الوحيد” (فيديو)

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وطن – هاجم النائب البرلماني السابق ورئيس حزب الكرامة المستقيل “أحمد الطنطاوي”، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي واصفاً إياه بـ “العقبة الرئيسية الكبرى في طريق مستقبل الدولة المصرية”، وأنه قدم أسوأ أداء لأي سلطة سياسية في آخر 200 سنة، وأنه ـ أي السيسي ـ غير مستعد لمراجعة نفسه أو الاعتراف بأخطائه.

أحمد الطنطاوي يهاجم السيسي في ذكرى 25 يناير

جاءت كلمة أحمد الطنطاوي في الذكرى الثانية عشر لثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك.

وفي مقطع فيديو نشره على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، أشار طنطاوي إلى أن المصريين الآن يُحكمون من خلال ثورة مضادة أوصلتهم إلى حالة الترحم على ما فات ويصيبهم الجزع مما هو آت”.

وكشف أن البعض يطالبه بالرد طوال الوقت على ما يتم ترديده وبخاصة على لسان رئيس الجمهورية السيسي، وقال: “هل أرد على كلام يتم ترديده مرتين أو أكثر كل أسبوع وأحاديث مطولة مليئة بالأخطاء وتستخدم فيها أرقام غير صحيحة وبيانات غير دقيقة. لتكون كذرائع لتنصله من الواقع الذي يعيشه المصريون ملصقاً ما يحدث بالظروف والخارج حيناً وكورونا والأزمة الروسية الأوكرانية أحياناً أخرى.”

وأضاف النائب المصري السابق الذي غادر مصر بعد ضغط النظام عليه:”أصبحنا في العشرية الثالثة من الألفية الثانية ولا زلنا نحكم بعقلية العصور الوسطى.”

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وتابع أحمد الطنطاوي في حديثه للمصريين: “كنا نعتقد أنها سلطة أبوية ولكن وصلنا لما هو أكثر من ذلك”، موضحاً أن المصريين محكومين من قبل من يعتقد بأنه “يحكم بتفويض إلهي وأن من يبني ويحاسب هو ربنا وهو من ينزله عن كرسي الحكم.”

واستدرك: “إذا كان هذا هو المنطق فالرئيس السابق والرئيس الذي قبله كيف رحلوا؟”.

“السيسي هو العقبة الرئيسية في طريق مستقبل مصر”

وأردف أحمد الطنطاوي أن العقبة الرئيسية والكبرى في طريق مستقبل الدولة المصرية “وبدون لف أو دوران هي رئيس الجمهورية الذي لا يبدو مستعداً بأي شكل أن يراجع نفسه أو يعترف بأخطائه الظاهرة والجلية لكل ذي عينين.”

وقال الطنطاوي إن “كل الأوهام والإدعاءات بأن الناس معه وتحبه وتؤيده تتهاوى أمام طلب بسيط جداً”، وخاطب السيسي قائلا: “دشن استفتاء أو انتخابات حقيقية لتكتشف أنك تعيش في وهم حقيقي”.

النائب السابق ورئيس حزب الكرامة المستقيل #أحمد_طنطاوي : العقبة الرئيسية المباشرة الكبرى في طريق مستقبل الدولة المصرية هو رئيس الجمهورية الذي يبدو أنه ليس مستعدا لمراجعة نفسه أو الاعتراف بأخطائه.#مصر #السيسى pic.twitter.com/iQ5d81X4lG — تغطية (@coveragetheard) January 26, 2023

وأضاف:”ما نحن فيه الآن سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وحقوقيًا و (وطنيًا) أسوأ من الكوابيس، وهذه ليست دعوة لليأس ولا للفوضى ولكنها تشخيص للواقع كمقدمة للحديث في المستقبل.”

واختتم الطنطاوي حديثه بالإشارة إلى أنه انتهى من صياغة رؤيته بشكل كامل، وفي الوقت المناسب وفي السياق أيضًا المناسب سوف يقدمها للشعب “كاجتهاد لا يصادر الاجتهادات الأخرى بل لعله يسعى للتكامل معها من أجل تحقيق الأهداف التي ثار من أجلها الشعب المصري” حسب قوله.

من هو المعارض المصري أحمد الطنطاوي؟

ويشار إلى أن “أحمد محمد رمضان طنطاوي” هو سياسي مصري من مواليد 25 يوليو 1979، عضو مؤسس بحزب الكرامة عام 2005، ويُعد من الجيل الثاني لحزب الكرامة.

وكان عضوا في مجلس النواب المصري عن دائرة “دسوق وقلين” بكفر الشيخ وهو أحد أعضاء تكتل 25/30 البرلماني وعمل صحفياً في جريدة الكرامة.

كما أن طنطاوي يحمل شهادة الماجستير في السياسة والاقتصاد من جامعة القاهرة، وعدة شهادات علمية أخرى.

وغادر أحمد الطنطاوي مصر قبل أشهر بعد تضييق النظام المصري عليه وتهديده.

وكان المعارض المصري قد صرح في حوار لقناة “الحرة” بأكتوبر الماضي، أنه فاز في الانتخابات البرلمانية الأخيرة “رغمًا عن كل التجاوزات والانتهاكات التي يصعب تصورها إلا لمن عاشها.. ومنذ عامين تقريبًا وأن أتحدى -وما زلت- أي جهة أن تقدم عكس ذلك.”

وعن الأزمة في مصر قال طنطاوي:”نحتاج لتقديم بديل مدنى ديمقراطى والتخلص من هذا الفشل الذريع الذى نعيشه على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.”

وقال: “لم نضن في أي لحظة أن نطرح حلولًا ونقدم مخارج، ولحسن الحظ نحن نعيش في عصر التوثيق.. ويمكن لكل مهتم أن يعود ليجد في كل مناسبة أننا لم نشخص مشكلة إلا ونطرح لها حل، لكن نشهدهم بأن السلطة طول الوقت كانت تغلق عقلها وقلبها.”

كما طالب أحمد الطنطاوي في حديثه لقناة “الحرة” بحق الشعب المصرى فى ضمان التداول السلمى الديموقراطي للسلطة كما نصت المادة الخامسة من الدستور.

وقال:”بكل يقين الآن أقدر أقول إن اللي بيحب البلد يقدم لها بدائل تجنبها مخاطر الانفجار لا قدر الله.. تعبنا من فكرة السلطة الأبوية التى انتهت من القرون الوسطى.. المفترض أننا أمام موظفين تختارهم شعوبهم ليمارسوا مهام عملهم فى إطار من الدستور والقانون ثم يتم محاسبتهم أثناء عملهم وبعد انتهاء مهامهم على ما قدموه.”