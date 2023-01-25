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هل مازلت تعاني من ضباب الدماغ ما يعد فيروس كورونا؟ أطباء يقدمون لك نصائح

الأشخاص الذين يعانون من ضباب الدماغ يجب عليهم تعلم مهارة جديدة للحفاظ على نشاط دماغهم

كتب ايمان الباجي
هل مازلت تعاني من ضباب الدماغ ما يعد فيروس كورونا؟ طبيب يقدم لك 5 نصائح watanserb.com
هل مازلت تعاني من ضباب الدماغ ما يعد فيروس كورونا؟
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وطنوفقًا لـ NHS، يمكن أن يتسبب ضباب الدماغ، الذي يعد أحد أكثر الأعراض شيوعًا لفيروس كورونا طويل الأمد، في التفكير ببطء أكثر من المعتاد وصعوبة في التركيز والنسيان والتعب العقلي.

وفي هذا السياق، قدمت الدكتورة والخبيرة أنيشا باتيل نصائح للأشخاص الذين يعانون من ضباب الدماغ.

تعلم مهارة جديدة

قالت باتيل أثناء حلولها ضيفة على برنامج لورين” الذي يعرض على قناة ITV :”إن الأشخاص الذين يعانون من ضباب الدماغ يجب عليهم تعلم مهارة جديدة للحفاظ على نشاط الدماغ.”

وأضافت الدكتورة باتيل: “تعلم أشياء جديدة، اختيار هواية، وتعلم الخياطة، والرقص أو حتى تعلم مهارة جديدة سيساعد في الحفاظ على نشاط عقولنا، وتحسين وتقوية ذاكرتنا.”

يحسن الرقص ذاكرتك

الحفاظ على صحة الجسم

كما قالت الدكتور باتيل :”أن تكون أكثر تنظيماً مع التوقف عن التدخين من الأشياء الأخرى التي يمكن أن تساعد على تدفق الدم إلى المخ.”

كما يعد الالتزام بنمط حياة صحي أفضل طريقة للمساعدة في تخفيف أعراض الضباب الدماغي، حسب ما كشفه الدكتور أمير خان.

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حيث قال: “الحد من تناول الكحول، والحصول على وزن صحي ومثالي مهمان حقًا لتدفق الدم إلى الدماغ”.

الحصول على قسط كاف من النوم

نصيحة أخرى مفيدة كشفها الطبيب هي الحصول على قسط وفير من النوم الجيد، والذي يمكن أن يساعد في تحسين صحة الدماغ.

وقال الدكتور أمير:”دماغك هو العضو الرئيسي في جهازك العصبي، يحتاج إلى أن يأكل ويتنفس مثل أي عضو من أعضائك.”

الحصول على قسط كاف من النوم يمكن أن يساعد في تحسين صحة الدماغ

يحصل الدماغ على الطعام والأكسجين من خلال السوائل التي يأتي من خلال أنابيب تسمى الجهاز الجليمفاوي.

وذكر الدكتور أمير أن “الأشخاص الذين يحصلون على نوم جيد ليلًا هم أفضل بنسبة 40 في المائة في تعلم أشياء جديدة في اليوم التالي”.

قضاء الوقت في الهواء الطلق

نصيحة أخيرة كشفها الدكتور خان هي قضاء الوقت في الهواء الطلق، مما قد يساعد في تحسين حالتك المزاجية، التي قد تتأثر سلبًا بضباب الدماغ.

وقال الدكتور: “أظهرت الدراسات أن قضاء 30 دقيقة، خمس مرات في الأسبوع – حوالي ساعتين في الأسبوع في المتوسط – في الهواء الطلق قد ثبت أنه يحسن مزاجك”، وفقا لما أوردته صحيفة إكسبرس البريطانية.

المصدرإكسبرس البريطانية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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