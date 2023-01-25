هكذا استقبل أمير قطر ملك الأردن في الدوحة بعد لقائهما الأخير بالإمارات (فيديو)

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وطن- كان أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في مقدمة مستقبلي العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، عند حلوله ضيفا على قطر مساء، الأربعاء، في زيارة عمل.

أمير قطر يستقبل الملك عبد الله الثاني بالدوحة

ووصل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى الدوحة، مساء الأربعاء، وكان أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في استقباله والوفد المرافق له بمطار الدوحة الدولي.

وكانت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” ذكرت أن العاهل الأردني سيجري زيارة عمل إلى كل من أمريكا وكندا بعد مغادرته قطر.

وهذه الزيارة، هي الثانية للعاهل الأردني في وقت وجيز إلى قطر، حيث زار الملك عبد الله الثاني الدوحة في 20 نوفمبر الماضي؛ لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم التي نظمتها قطر.

#فيديو | #شاهد جانباً من استقبال حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى لأخيه ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، لدى وصوله مطار الدوحة الدولي في زيارة عمل للبلاد#جريدة_الراية #قطر #الأردن pic.twitter.com/oPvSh4SZne — الراية القطرية (@alraya_n) January 25, 2023

وتأتي أيضاً، بعد أيام من قمة سداسية عقدت في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وشارك فيها أمير قطر وملك الأردن، إلى جانب زعماء مصر وسلطنة عمان والبحرين.

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وبحثت القمة تطورات الوضع في المنطقة وسبل تحقيق الاستقرار وتعزيز الشراكات الاقتصادية بين الدول العربية.

وخلال السنوات الماضية شهدت العلاقات الأردنية القطرية تطوراً كبيراً على جميع الأصعدة، ولا سيما فيما يتعلق بالشق الاقتصادي.

مأدبة في قطر على شرف العاهل الأردني

إلى ذلك، فقد بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها على الأصعدة كافة، ومستجدات الأوضاع في المنطقة والعالم.

حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى يتقدم مستقبلي جلالة الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الاردنية الهاشمية ، لدى وصوله والوفد المرافق مساء اليوم مطار الدوحة الدولي في زيارة عمل للبلاد pic.twitter.com/l2oeVxBbH7 — سفارة دولة قطر-عمان (@QatarEmb_Amman) January 25, 2023

وقال الديوان الأميري القطري في بيان إن “اللقاء تناول تعزيز العلاقات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية، بما يحقق التطلعات المشتركة للشعبين”.

كما ناقش اللقاء أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأوجه تعزيزها بما يحقق الاستقرار والأمن والتنمية في المنطقة.

وأقام الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مأدبة عشاء تكريماً للعاهل الأردني والوفد المرافق.

وحضر اللقاء والمأدبة وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن ونظيره الأردني أيمن الصفدي، ورئيس الديوان الأميري الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس جهاز أمن الدولة القطري عبد الله بن محمد الخليفي.

سمو الأمير المفدى و أخوه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، يبحثان سبل تعزيز الروابط الأخوية وعلاقات التعاون بين البلدين، و أبرز المستجدات الإقليمية والدولية. https://t.co/qBuXaZUEpH pic.twitter.com/9IZJ9YTUYO — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) January 25, 2023

كما حضر أيضاً مدير المخابرات الأردنية اللواء أحمد حسني، وجعفر حسان مدير مكتب الملك، وسفير عمّان لدى الدوحة زيد مفلح اللوزي.

وتطورت العلاقات الثنائية بين قطر والأردن منذ سنوات، لأسباب كثيرة لعل أهمها التطورات السياسية والاقتصادية الاقليمية في منطقة الخليج والشرق الأوسط.

أمير #قطر الشيخ #تميم_بن_حمد_آل_ثاني في مقدمة مستقبلي أخيه الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لدى وصوله #الدوحة في زيارة عمل ..#الاردن pic.twitter.com/OPE0ColWLs — جابر الحرمي (@jaberalharmi) January 25, 2023

القمة التشاورية في الإمارات

ويشار إلى أنه يوم 18 يناير الجاري، استضاف الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، في أبوظبي اجتماعاً تشاورياً جمع سلطان عمان هيثم بن طارق، وأمير قطر تميم بن حمد، ورئيس مصر عبدالفتاح السيسي، وملك البحرين حمد بن عيسى، والعاهل الأردني عبدالله الثاني.

وأثار الجدل وقتها غياب ولي العهد السعودي وحاكم المملكة الفعلي الأمير محمد بن سلمان، عن هذا اللقاء وانتشرت العديد من التكهنات عن سبب غيابه.

سعدت اليوم باللقاء التشاوري مع عدد من إخواني قادة الدول الشقيقة، والذي ناقشنا خلاله سبل تعزيز التعاون المشترك بين دولنا بما يحقق مصالح شعوبنا، ويدعم الأمن والاستقرار في منطقتنا.

شكرا لأخي الشيخ محمد بن زايد ودولة الإمارات على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. pic.twitter.com/uZhqVIn3my — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) January 18, 2023

وظهر القادة العرب في الاجتماع وهم يبتسمون وبينهم انسجام كبير، وظهر شاطئ خلفهم في خلفية الصورة.

وكان ظهور ملك البحرين حمد بن عيسى، كذلك بين القادة في الاجتماع التشاوري بالإمارات مع أمير قطر، قد أثار جدلا كبيرا.

الأمر الذي دفع للخروج بتحليلات كثيرة وقتها عن كون هذا الاجتماع، بمثابة جلسة صلح مصغرة بين الدوحة والمنامة، برعاية زعماء المنطقة، على رأسهم السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان.

وكان سبب هذا الاجتماع بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية، هو ترسيخ التعاون وتعميقه بين الدول الشقيقة في جميع المجالات التي تخدم التنمية والازدهار والاستقرار في المنطقة. وذلك عبر مزيد من العمل المشترك والتعاون والتكامل الإقليمي.

حيث كشفت “وام”، أن القادة بحثوا خلال لقائهم العلاقات الأخوية بين دولهم ومختلف مسارات التعاون والتنسيق المشترك في جميع المجالات التي تخدم تطلعات شعوبهم، إلى مستقبل تنعم فيه بمزيدٍ من التنمية والتقدم والرخاء.