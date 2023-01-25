هجوم شرس على هبة عبوك بعد هذه الصور الجريئة.. “كل يوم مع شاب بينما حكيمي في العُمرة”!

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وطن– شنّ ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هجوماً شرساً على الممثلة الإسبانية، تونسية الأصل، هبة عبوك، بعد جلسات التصوير الأخيرة التي نشرتها عبر حسابها على “إنستجرام”.

صور جريئة

وظهرت زوجة النجم المغربي أشرف حكيمي، بفستان أسود قصير جداً في إحدى الحفلات التي أقامتها دار أزياء فرنسية.

كما ظهرت هبة عبوك في جلسة تصوير أخرى من فعالية أزياء مختلفة في باريس، ارتدت خلالها بدلة رسمية باللون الزهري البارد.

ما لفت أنظار الناشطين، هو أن هبة تلتقط الصور مع الرجال وهي قريبة منهم وتحتضنهم، عدا ملابسها الجريئة.

صديق أم حبيب؟

وهو الأمر الذي جعل الأغلبية يهاجمونها بشراسة، فكتب متابع: “كم صديق عندك وكم حبيب؟”.

وردّ آخر ساخراً: “عندها حبيب واحد هو حكيمي، والآخرون أصدقاء بلا حدود”.

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وعلقت متابعة: “حكيمي كل شي زين في حياته إلا إنتي، لا حشمة ولا حيا”.

بينما استغربت أخرى عدم مباركة هبة عبوك لزوجها أشرف حكيمي، بعد حصوله على جائزة الرياضي المفضل في حفل توزيع جوائز “Joy awards”، في الأمسية التي نظّمتها الهيئة العامة للترفيه بالسعودية برعاية المستشار تركي آل الشيخ.

ووصفت الناشطة الأمر بـ”التصرف غير اللائق”.

وكتب آخر: “بينما زوجك في العمرة، أنتي تستعرضي جسدك بين الرجال ، أنت استفزازية بعض الشيء”.

كل يوم مع شاب!

وعقّب متابع: “شكلي وأنا اشوف مرت حكيمي كل يوم مع شاب، حكيمي وينك وردة”.

وهاجمت فئة كبيرة ظهير نادي باريس سان جيرمان الفرنس حكيمي، وجاء في تعليق: “لم تكن لتتصور مع رجال إذا وجدت من يحكمها صراحة”.

وتساءل آخر: “ماهذا؟ اين هي الغيرة على المحرم الله المستعان بزاف”.

بينما اتهمت ناشطة هبة عبوك بعدم احترام زوجها، معبّرةً عن أسفها.

“لا أزمة زوجية”

وقبل أيام، نشرت هبة عبوك مقطعاً مصوّراً لها ولزوجها أشرف حكيمي، وهما يتدربان على فنون الملاكمة.

وظهر الزوجان خلال الفيديو في حلة انسجام تام، الأمر الذي ينفي تماماً صحة ما أشيع عن حياتهما الخاصة وعلاقتهما ببعضهما مؤخراً.

وكانت هبة عبوك قد نفت قبل أيام لوكالة “أوروبا برس”، أنها تمرّ بأزمة زوجية، وأكدت أن كل شيء يسير بشكل رائع بينها وبين زوجها أشرف.