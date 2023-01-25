“نبغي الحلال بس الحلال ما يبغانا”.. شكوى امرأة سعودية تحدث ضجة (فيديو)

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وطن- تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفتاة سعودية تشكو التنمر، من كونها بدينة ورفض توظيفها لهذا السبب ما أثار حالة من الجدل بين مؤيد ومعارض للسبب الذي ذكرته الفتاة.

قالت إنها تريد “كسب لقمتها بالحلال ولكن الحلال لا يريدها”

ووفقاً لمجلة فوربس فإن السعودية تحتل المرتبة 29 كأكثر البلدان في العالم التي يعاني سكانها من البدانة، حيث يعاني حوالي 68.3% من السعوديين من زيادة الوزن.

وبدت الفتاة في الفيديو الذي لاقى رواجا واسعا بالمملكة على مواقع التواصل ورصدته (وطن)، وهي في حالة حزينة وتقول إنها ذهبت لمقابلة عمل، ودفعت تكاليف الانتقال بالدين لأنها لا تملك مالاً.

لتفاجأ بأن إدارة العمل طردتها عندما رأوا أنها بدينة “دبا” حسب تعبيرها، في إشارة إلى سمنتها المفرطة.

واستدركت الفتاة السعودية في الفيديو المتداول أنها “تريد كسب لقمتها بالحلال ولكن الحلال لا يريدها” حسب وصفها.

ترند " مقطع متداول " فتاة تنشر مقطع فيديو وهي تبدو حزينة وتعلق: "رحت مقابلة ودفعت مشواري بالدين وانا مطفرة وبالأخير صرفوني يوم شافوني دبا.!" pic.twitter.com/rrMvMyq6Iw — TRND (@NOWTRND) January 24, 2023

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وأثار الفيديو موجة من التعاطف من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين دعوا لها بأن يعوضها الله بعمل شريف، بينما عزا البعض رفضها إلى مبالغتها في المكياج كما بدت في الفيديو.

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وعلقت “نصرة الحربي“: “الله يعوضك خير وصدقيني خيره لك بالافضل”.

واستدركت:”بس نصيحة خلي املك كبير ولا تستسلمي لليأس”.

الله يعوضك خير وصدقيني خيره لك بالافضل بس نصيحة خلي املك كبير ولا تستلمي 💯 — نصره الحربي (@Mlaak23) January 25, 2023

وانتقدت “رَناد الثقفي” مكياج الفتاة المرفوضة لأنه -كما قالت- ليس مكياج لمقابلة عمل.

وأضافت أن الوزن لا علاقة له “وقد تكون الفتاة السعودية متأثرة من عقدة الوزن ولكن مظهرها يجب أن يكون مظهر عمل وليس بروفيشنال” حسب قولها.

المكياج جداً مو مكياج مقابلة عمل مو بروفيشنال ماله دخل الوزن ممكن انتي متأثرة من سالفة الوزن بس مظهرك مهم يكون عملي مو طالعة مع صحبات — رَناد الثقفي (@LeZeldaa) January 25, 2023

وفي سياق تعليقها على قصة الفتاة المتظلمة سردت د. رحاب قصة اختها التي درست في الخارج كبعثة، وكلما ذهبت إلى مكان للعمل رفضوها لأنها “منتقبة” رغم أنها حاصلة على شهادات ودورات وخبرات من الخارج.

واستدركت أن مدراء العمل كانوا ينبهرون من السيرة الذاتية واللغة ولكنهم كان ينظرون إليها بنظرات اشئمئزاز -حسب قولها- لأنها متمسكة “بالنقاب”.

أختي جايه من بعثه وكل ماراحت مكان يرفضوها لانها منقبه مع انه عندها شهادات ودورات وخبرات عمل كلها من برا

ينبهروا بالسيرة الذاتية واللغة ونظرات الاشمئزاز بينهم ليه ما زلتي للان متمسكه بالنقاب

🙂🙂🌚 — dr.rehab (@rehab220) January 24, 2023

وقال ” الفيصل” إن المسابقات الوظيفية المحدودة تجري بالاستقطاب او بالتعيين المسبق بالغالب، والمقابلات لاتتعدى من كونها مسرحيات ذات طابع تسويقي واعلانات بالمجان.

وتابع : “الأمر الآخر الذي نتجاهله في حال التوظيف النزية المعتمد على اختيار الافضل يكون الأشخاص الأكفاء كثر والمقاعد محدودة”.

وعقب “ماجد” بعد أن طلب العوض للفتاة أنه كان في لجان مراقبة وقت التوظيف، ومن أسباب الرفض المبالغة في الميك آب والكلام الذي لا يتعلق بالوظيفة “الدلع” في بعض المقابلات”.

واستدرك: ” فعلاً تحسها جاية عرس مو وظيفة”.

اول شي الله يعوضها خير بإذن الله انا كنت في لجان مراقبة وقت التوظيف فعلاً من اسباب الرفض المبالغه في الميك اب والكلام الي مايخص الوظيفه ( الدلع ) في بعض المقابلات فعلاً تحسها جايه عرس مو وظيفة . بالأخير الله يرزق الجميع لكن مظهرك واسلوبك الراقي مهم — ᴹᴬᴶᴱᴰ | ¹⁹⁹³ (@MiiM_Q9) January 24, 2023

وفي السياق ذاته نصحت “دوا” الفتيات المقبلات على التوظيف بالقول: “لا تبالغون في الميك اب وخلوا لبسكم نظيف ومنسق وعملي وابتعدوا عن التكلف والمبالغة”.

لا تطقطقون على الناس، البعض ما يعرف يستعد للمقابلة الوظيفية ولا يعرف اللبس المناسب والسلوكيات الملائمة وطريقة الإجابة على بعض الأسئلة الشائع استخدامها.

لا تبالغون في الميك اب (للبنات) وخلوا لبسكم نظيف ومنسق وعملي وابتعدوا عن التكلف والمبالغة. — دوا (@Dooaa77) January 24, 2023

وفي منتصف عام 2016، أصدرت وزارة الصحة السعودية إحصائيات تفيد بأن 40% من السعوديين الذكور يعانون من السمنة، بينما تعاني منها نحو 62% من السعوديات.

وتحتل بذلك السعودية المرتبة الثالثة عالميًا في نسبة إصابة النساء بالسمنة، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، حيث تعتبر السعودية واحدة من أكثر عشر دول في العالم إصابة بمعدلات السمنة، ويعاني حاليًا نحو 65% من البالغين في السعودية من الوزن الزائد، ويعاني 28% من السمنة.