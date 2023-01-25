الخميس, يناير 26, 2023
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مواطن أردني ينفجر غضباً ويصرخ: الملك باع البلد! (شاهد)

شركة التأمين رفضت تعويضه عن حادث تعرضت له مركبته

كتب شيراز ماضي
مواطن أردني ينفجر غضباً watanserb.com
مواطن أردني ينفجر غضباً
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وطن- تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن أردني ينفجر غضبا بسبب شركة تأمين تعويضه عن الحادث الذي تعرضت له مركبته.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر المواطن الأردني أمام مقر شركة التأمين ويصرخ بعلو صوته، متهما الملك عبدالله الثاني وحكومته ببيع البلد.

وبحسب الفيديو، ظهر المواطن الاردني وهو يصف من تنكروا لحقه بأنهم “حرامية ونصابين” متهما البنك المركزي بدعم هذه الشركات.

وظهر المواطن الاردني وهو يصرخ متحسرا بأن شركات التأمين والبنك المركزي والحكومة يقومون بالنصب على المواطنين، قائلا: ” حكومة حرامية كلها سرسرية ودولة فاسدة وكلها حرامية وسراقين”.

تفاعل المغردين مع صرخات المواطن

الفيديو أثار تفاعلا واسعا من قبل المغردين الأردنيين الذين أيدوا كل ما صرح به المواطن المغلوب على أمره، حيث قالت المغردة “علا عبدالكريم“:”والله نهبو البلد انا من 2013 الي مع شركة تأمين بدون ذكر اسماء كان المبلغ 4000 دينار الان مع المدة صار اكتر من هيك المبلغ وما انا قادرة احصله حسبي الله عليهم وعلى مين سرق البلد وباعها وعلى كل مين بتستر عالحرامية والنصابين”.

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وقال آخر معبرا عن استيائه من وضع البلد:” وضع البلد بحزن وكل ماله من سيء لأسوأ الشعب على حافة الهاوية الخريجين بلا شغل الناس جوعانه الطلاب مو لاقيين يدرسوا والحكومة ولا الها خبر… حرام يطلع عنا رئيس وزراء يحط خطة تطوير للبلد ل ١٥ سنه؟! لمتى بدنا نضل هيك وبعدين تعبنا والله الواحد إله خاطر يهج من البلد”.

وعبرت المغردة “روان الزبن” عن تضامنها معه بالقول:” أعوذ بالله من قهر الرجال .”

وقالت المغردة “سحر عودات“:”صح النووووم والله الك ولكل حده مش صاحي مهي انباعت من زمان …. بالمختصر الذي ينتظر التغيير والإصلاح في الاردن، كمن ينتظر الثمر من نبتة الصبّار.”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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