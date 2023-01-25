مواطن أردني ينفجر غضباً ويصرخ: الملك باع البلد! (شاهد)

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وطن- تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن أردني ينفجر غضبا بسبب شركة تأمين تعويضه عن الحادث الذي تعرضت له مركبته.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر المواطن الأردني أمام مقر شركة التأمين ويصرخ بعلو صوته، متهما الملك عبدالله الثاني وحكومته ببيع البلد.

وبحسب الفيديو، ظهر المواطن الاردني وهو يصف من تنكروا لحقه بأنهم “حرامية ونصابين” متهما البنك المركزي بدعم هذه الشركات.

وظهر المواطن الاردني وهو يصرخ متحسرا بأن شركات التأمين والبنك المركزي والحكومة يقومون بالنصب على المواطنين، قائلا: ” حكومة حرامية كلها سرسرية ودولة فاسدة وكلها حرامية وسراقين”.

الملك باع البلد!

مواطن ينفجر غضبا أمام شركة تأمين رفضت تعويضه بعد حادث تعرضت له مركبته pic.twitter.com/AG3okdKgo8 — الأردنية نت (@alurdunyya) January 25, 2023

تفاعل المغردين مع صرخات المواطن

الفيديو أثار تفاعلا واسعا من قبل المغردين الأردنيين الذين أيدوا كل ما صرح به المواطن المغلوب على أمره، حيث قالت المغردة “علا عبدالكريم“:”والله نهبو البلد انا من 2013 الي مع شركة تأمين بدون ذكر اسماء كان المبلغ 4000 دينار الان مع المدة صار اكتر من هيك المبلغ وما انا قادرة احصله حسبي الله عليهم وعلى مين سرق البلد وباعها وعلى كل مين بتستر عالحرامية والنصابين”.

والله نهبو البلد انا من 2013 الي مع شركة تأمين بدون ذكر اسماء كان المبلغ 4000 دينار الان مع المدة صار اكتر من هيك المبلغ وما انا قادرة احصله حسبي الله عليهم وعلى مين سرق البلد وباعها وعلى كل مين بتستر عالحرامية والنصابين — Ala'a Z Abd Alkareem 🍓 (@alaa4880a) January 26, 2023

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وقال آخر معبرا عن استيائه من وضع البلد:” وضع البلد بحزن وكل ماله من سيء لأسوأ الشعب على حافة الهاوية الخريجين بلا شغل الناس جوعانه الطلاب مو لاقيين يدرسوا والحكومة ولا الها خبر… حرام يطلع عنا رئيس وزراء يحط خطة تطوير للبلد ل ١٥ سنه؟! لمتى بدنا نضل هيك وبعدين تعبنا والله الواحد إله خاطر يهج من البلد”.

وضع البلد بحزن وكل ماله من سيء لأسوأ الشعب على حافة الهاوية الخريجين بلا شغل الناس جوعانه الطلاب مو لاقيين يدرسوا والحكومة ولا الها خبر… حرام يطلع عنا رئيس وزراء يحط خطة تطوير للبلد ل ١٥ سنه؟! لمتى بدنا نضل هيك وبعدين تعبنا والله الواحد إله خاطر يهج من البلد — depression (@Haneen63998743) January 25, 2023

وعبرت المغردة “روان الزبن” عن تضامنها معه بالقول:” أعوذ بالله من قهر الرجال .”

أعوذ بالله من قهر الرجال . — روان الزبن | 🇯🇴 (@rawanalzaben9) January 25, 2023

وقالت المغردة “سحر عودات“:”صح النووووم والله الك ولكل حده مش صاحي مهي انباعت من زمان …. بالمختصر الذي ينتظر التغيير والإصلاح في الاردن، كمن ينتظر الثمر من نبتة الصبّار.”.