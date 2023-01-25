منظمة الصحة العالمية: الأحماض الدهنية غير المشبعة لا تزال تشكل خطراً على مليارات البشر

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وطن-هناك الكثير مما يتعين القيام به للتخلص من الأحماض الدهنية غير المشبعة الصناعية من النظام الغذائي العالمي. كما أن الهدف المتمثل في القضاء على هذه الأطعمة بحلول عام 2023، صعب بلوغه، ناهيك بأنه لا يزال خمسة مليارات مستهلك غير محميين من هذه المنتجات التي تشكل خطورة على الصحة.

وفي تقريرها المرحلي الذي نُشر يوم الاثنين، اضطرّت منظمة الصحة العالمية (WHO) على الاعتراف بأن هذا لا يمكن تحقيقه في الوقت الحاضر.

وبحسب تقرير لموقع “20 مينوت” الفرنسي، فإن هذه الأحماض الدهنية غير المشبعة لها عواقب معروفة وتتسبب في مخاطر صحية هائلة والتي تنطوي على تكاليف باهظة للأنظمة الصحية، وفق ما ذكره المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، كما حث على التخلص نهائيا من هذه الكيماويات السامة التي تودي بحياة مستهلكيها.

في سياق متصل، يتمتع 43٪ فقط من سكان العالم ببعض أشكال الحماية ضد هذه المنتجات.

مخاطر الإصابة بأمراض القلب

وفقًا لما ترجمته “وطن“، فإن اليوم يستفيد 43٪ فقط من سكان العالم من شكل ما من أشكال الحماية ضد هذه المنتجات، والتي تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أنها تسبب أمراض القلب المسؤولة عن 500000 حالة وفاة سنويًا. ومن بين 60 دولة خططت لشكل من أشكال التخلص من الأحماض الدهنية غير المشبعة الصناعية، تبنّت 43 دولة فقط أفضل الممارسات: إما حد إلزامي بحيث لا تمثل أكثر من 2٪ من الزيوت والدهون في جميع المنتجات الغذائية أو حظر جزئي على الزيوت المهدرجة.

توجد الأحماض الدهنية غير المشبعة الصناعية في الدهون النباتية المجمدة، مثل المارغرين والزبدة (السمن)، وغالبًا ما توجد في الأطعمة الخفيفة والأطعمة المخبوزة والأطعمة المقلية، إذ يستخدمها المصنعون لأن لها مدة صلاحية أطول وأقل تكلفة من الشحوم الأخرى.

“يجب أن منع استهلاك هذه الأطعمة”

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من جهته، استنكر توم فريدن، الرئيس السابق لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) والرئيس التنفيذي لمبادرة “العزم على إنقاذ الأرواح”، الذي يحارب أمراض القلب والأوعية الدموية، في المؤتمر الصحفي قائلاً: «بصراحة، عندما تكون هناك أحماض دهنية متحولة، فإنها تقتل الناس ويجب حظرها، ببساطة لا يوجد عذر لدولة ما لعدم اتخاذ خطوات لحماية شعبها من هذه المادة الكيميائية الاصطناعية السامة”.

كما أوضح: “يمكنك التخلص من الأحماض الدهنية غير المشبعة، طالما لن تضطرّ إلى تغيير تكلفة الأطعمة الرائعة أو طعمها أو وفرتها لديك، كما أنك لن تستطيع التعرّف بنفسك عن الأحماض الدهنية غير المشبعة في نظامك الغذائي.

وحذر من أنه إذا أصبت بنوبة قلبية ومتّ بسببها، فقد لا تعرف من تسبب في ذلك، مشيرًا إلى “تفاؤله” بأن العالم “يمكن أن يستغنى عن استهلاك الأطعمة الغنية بالأحماض الدهنية غير المشبعة”.