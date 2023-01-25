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منظمة الصحة العالمية: الأحماض الدهنية غير المشبعة لا تزال تشكل خطراً على مليارات البشر

"يتمتع 43٪ فقط من سكان العالم ببعض أشكال الحماية ضد هذه المنتجات..."

كتب معالي بن عمر
الأحماض الدهنية غير المشبعة watanserb.com
الأحماض الدهنية غير المشبعة
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وطن-هناك الكثير مما يتعين القيام به للتخلص من الأحماض الدهنية غير المشبعة الصناعية من النظام الغذائي العالمي. كما أن الهدف المتمثل في القضاء على هذه الأطعمة بحلول عام 2023، صعب بلوغه، ناهيك بأنه لا يزال خمسة مليارات مستهلك غير محميين من هذه المنتجات التي تشكل خطورة على الصحة.

وفي تقريرها المرحلي الذي نُشر يوم الاثنين، اضطرّت منظمة الصحة العالمية (WHO) على الاعتراف بأن هذا لا يمكن تحقيقه في الوقت الحاضر.

يجب التخلص من الأحماض الدهنية غير المشبعة الصناعية من النظام الغذائي العالمي
يجب التخلص من الأحماض الدهنية غير المشبعة الصناعية من النظام الغذائي العالمي

وبحسب تقرير لموقع “20 مينوت” الفرنسي، فإن هذه الأحماض الدهنية غير المشبعة لها عواقب معروفة وتتسبب في مخاطر صحية هائلة والتي تنطوي على تكاليف باهظة للأنظمة الصحية، وفق ما ذكره المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، كما حث على التخلص نهائيا من هذه الكيماويات السامة التي تودي بحياة مستهلكيها.

في سياق متصل، يتمتع 43٪ فقط من سكان العالم ببعض أشكال الحماية ضد هذه المنتجات.

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مخاطر الإصابة بأمراض القلب

وفقًا لما ترجمته “وطن“، فإن اليوم يستفيد 43٪ فقط من سكان العالم من شكل ما من أشكال الحماية ضد هذه المنتجات، والتي تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أنها تسبب أمراض القلب المسؤولة عن 500000 حالة وفاة سنويًا. ومن بين 60 دولة خططت لشكل من أشكال التخلص من الأحماض الدهنية غير المشبعة الصناعية، تبنّت 43 دولة فقط أفضل الممارسات: إما حد إلزامي بحيث لا تمثل أكثر من 2٪ من الزيوت والدهون في جميع المنتجات الغذائية أو حظر  جزئي على الزيوت المهدرجة.

الزيوت المهدرجة
الزيوت المهدرجة

توجد الأحماض الدهنية غير المشبعة الصناعية في الدهون النباتية المجمدة، مثل المارغرين والزبدة (السمن)، وغالبًا ما توجد في الأطعمة الخفيفة والأطعمة المخبوزة والأطعمة المقلية، إذ يستخدمها المصنعون لأن لها مدة صلاحية أطول وأقل تكلفة من الشحوم الأخرى.

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“يجب أن منع استهلاك هذه الأطعمة”

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من جهته، استنكر توم فريدن، الرئيس السابق لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) والرئيس التنفيذي لمبادرة “العزم على إنقاذ الأرواح”، الذي يحارب أمراض القلب والأوعية الدموية، في المؤتمر الصحفي قائلاً: «بصراحة، عندما تكون هناك أحماض دهنية متحولة، فإنها تقتل الناس ويجب حظرها، ببساطة لا يوجد عذر لدولة ما لعدم اتخاذ خطوات لحماية شعبها من هذه المادة الكيميائية الاصطناعية السامة”.

كما أوضح: “يمكنك التخلص من الأحماض الدهنية غير المشبعة، طالما لن تضطرّ إلى تغيير تكلفة الأطعمة الرائعة أو طعمها أو وفرتها لديك، كما أنك لن تستطيع التعرّف بنفسك عن الأحماض الدهنية غير المشبعة في نظامك الغذائي.

وحذر من أنه إذا أصبت بنوبة قلبية ومتّ بسببها، فقد لا تعرف من تسبب في ذلك، مشيرًا إلى “تفاؤله” بأن العالم “يمكن أن يستغنى عن استهلاك الأطعمة الغنية بالأحماض الدهنية غير المشبعة”.

توجد الأحماض الدهنية غير المشبعة الصناعية في الدهون النباتية المجمدة، مثل المارغرين والزبدة
توجد الأحماض الدهنية غير المشبعة الصناعية في الدهون النباتية المجمدة، مثل المارغرين والزبدة
المصدر20 مينوت-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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