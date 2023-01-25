الأربعاء, يناير 25, 2023
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كلاتنبرج هرب بعد اتهام مرتضى منصور له بالشذوذ ورئيس الزمالك يعلق (شاهد)

مارك كلاتنبرغ هرب من مصر بعد اتهام رئيس الزمالك مرتضى منصور له بأنه مثلي الجنس وأنه قد أقام علاقة مع صديقه بأحد الفنادق

كتب فهمي الورغمي
رئيس نادي الحكام مارك كلاتنبرج watanserb.com
رئيس نادي الحكام مارك كلاتنبرج
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وطن- كشفت صحيفة «ذا صن» البريطانية عن الكواليس المثيرة للاهتمام وراء، مغادرة رئيس نادي الحكام السابق “مارك كلاتنبرج” لمصر، وقالت إنه غادر خوفا على سلامته الشخصية.

هروب كلاتنبرغ خوفا من مرتضى منصور

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن مغادرة مارك كلاتنبرغ، البالغ من العمر 47 عاماً، جاءت على خلفية ادعاءات رئيس الزمالك مرتضى منصور، بأنه مثلي الجنس وأنه قد أقام علاقة مع صديقه بأحد الفنادق.

وأكدت “ذا صن” أن كلاتنبرغ “هرب” من مصر بعد تعرّضه لانتقادات شديدة، وما وصفتها بـ”اعتداءات شخصية” من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك.

رئيس نادي الحكام مارك كلاتنبرج
رئيس نادي الحكام مارك كلاتنبرج

بيان إعلان الاستقالة من الاتحاد المصري لكرة القدم

وفي هذا الصدد، وتعقيبا على رحيل كلاتنبرج، أصدر الاتحاد المصري بيانا قال فيه “تقدَّم الإنجليزي مارك كلاتنبرغ، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، باستقالته من منصبه مساء اليوم الثلاثاء (24 يناير/كانون الثاني 2023)”.

وتابع: “يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعاً طارئاً غداً الأربعاء (اليوم)، للبت في أمر استقالة كلاتنبرج”.

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ولفت ذات البيان “يؤكد مجلس الإدارة ثقته بلجنة الحكام، التي ستستمر في عملها بشكل طبيعي، بقيادة محمد فاروق، نائب رئيس اللجنة”.

يشار أن مارك كلاتنبرج، قد أعلن اعتزاله التحكيم من إدارة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في فبراير/شباط 2017، واتجه بعدها للعمل رئيساً للجنة الحكام في المملكة العربية السعودية، ثم بدأ مهمة جديدة كرئيس للجنة الحكام المصرية في أغسطس/آب 2022.

كلاتنبرج “مثلي الجنس”

إلى ذلك، فقد شددت الصحيفة البريطانية على ادعاءات مرتضى منصور، التي اتهم فيها كلاتنبرج بأنه رجل “مثليّ الجنس”، ولهذا السبب ترك زوجته.

وزعمت “ذا صن” أن كلاتتبرج رحل عن مصر؛ خوفاً على سلامته الشخصية، بعدما تلقّى تهديدات من مشجعي الزمالك.

وشددت على أن الحكم الدولي السابق، لم يستلم راتبه، المقدر بـ36 ألف يورو شهرياً، من “الجبلاية” لمدة شهرين.

وتطرقت إلى أن كلاتنبرج استُبعد من تعيين حكام الجولة الـ15 من الدوري المصري، إضافة إلى أن اللجنة غيّرت حكام مباراتين دون علمه.

مرتضى منصور اتهم فيها كلاتنبرج بأنه رجل مثليّ الجنس
مرتضى منصور اتهم فيها كلاتنبرج بأنه رجل مثليّ الجنس

أول تعليق من مرتضى منصور بعد رحيل كلاتنبرغ

وفي أول تعليق له بعد رحيل كلاتنبرغ، صرح منصور لمواقع إخبارية محلية بقوله ” أنا ماليش علاقة برحيل كلاتنبرج، هما هيجيبوها فيا، روحوا شوفوا هو مشي ليه وإيه الأسباب الحقيقية.”

وتابع مرتضى منصور، الشخصية المثيرة للجدل في مصر: “جميع الأندية تشكو من التحكيم، هو أي حد يمشي يقولوا مشي بسببي، بس أنا كنت أتمنى إنه ياخد جمال علام معاه وهو ماشي”.

وأضاف: “الجميع يرى حاليا مستوى التحكيم في مصر، والزمالك أكتر فريق اتضرر منه في المباريات، وتحدثنا عن هذه الأمور في أكثر من مناسبة ولكن لم يسمعنا أحد”.

تعليق من مرتضى منصور بعد رحيل كلاتنبرغ
تعليق من مرتضى منصور بعد رحيل كلاتنبرغ
المصدرتويتر، صحيفة «ذا صن» البريطانية، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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