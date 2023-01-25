كلاتنبرج هرب بعد اتهام مرتضى منصور له بالشذوذ ورئيس الزمالك يعلق (شاهد)

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وطن- كشفت صحيفة «ذا صن» البريطانية عن الكواليس المثيرة للاهتمام وراء، مغادرة رئيس نادي الحكام السابق “مارك كلاتنبرج” لمصر، وقالت إنه غادر خوفا على سلامته الشخصية.

هروب كلاتنبرغ خوفا من مرتضى منصور

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن مغادرة مارك كلاتنبرغ، البالغ من العمر 47 عاماً، جاءت على خلفية ادعاءات رئيس الزمالك مرتضى منصور، بأنه مثلي الجنس وأنه قد أقام علاقة مع صديقه بأحد الفنادق.

Clattenburg flees Egypt after abuse as club boss claims ref in gay relationship https://t.co/pRfsODYb4B — Sun Sport (@SunSport) January 25, 2023

وأكدت “ذا صن” أن كلاتنبرغ “هرب” من مصر بعد تعرّضه لانتقادات شديدة، وما وصفتها بـ”اعتداءات شخصية” من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك.

بيان إعلان الاستقالة من الاتحاد المصري لكرة القدم

وفي هذا الصدد، وتعقيبا على رحيل كلاتنبرج، أصدر الاتحاد المصري بيانا قال فيه “تقدَّم الإنجليزي مارك كلاتنبرغ، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، باستقالته من منصبه مساء اليوم الثلاثاء (24 يناير/كانون الثاني 2023)”.

وتابع: “يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعاً طارئاً غداً الأربعاء (اليوم)، للبت في أمر استقالة كلاتنبرج”.

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ولفت ذات البيان “يؤكد مجلس الإدارة ثقته بلجنة الحكام، التي ستستمر في عملها بشكل طبيعي، بقيادة محمد فاروق، نائب رئيس اللجنة”.

🔴 | كلاتنبرج يتقدم باستقالته لاتحاد الكرة تقدم الإنجليزي مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم باستقالته من منصبه مساء اليوم الثلاثاء. ويعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعًا طارئًا غدًا الأربعاء، للبت في أمر استقالة كلاتنبرج. pic.twitter.com/3wk3I7MHKr — EFA.eg (@EFA) January 24, 2023

يشار أن مارك كلاتنبرج، قد أعلن اعتزاله التحكيم من إدارة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في فبراير/شباط 2017، واتجه بعدها للعمل رئيساً للجنة الحكام في المملكة العربية السعودية، ثم بدأ مهمة جديدة كرئيس للجنة الحكام المصرية في أغسطس/آب 2022.

كلاتنبرج “مثلي الجنس”

إلى ذلك، فقد شددت الصحيفة البريطانية على ادعاءات مرتضى منصور، التي اتهم فيها كلاتنبرج بأنه رجل “مثليّ الجنس”، ولهذا السبب ترك زوجته.

وزعمت “ذا صن” أن كلاتتبرج رحل عن مصر؛ خوفاً على سلامته الشخصية، بعدما تلقّى تهديدات من مشجعي الزمالك.

وشددت على أن الحكم الدولي السابق، لم يستلم راتبه، المقدر بـ36 ألف يورو شهرياً، من “الجبلاية” لمدة شهرين.

وتطرقت إلى أن كلاتنبرج استُبعد من تعيين حكام الجولة الـ15 من الدوري المصري، إضافة إلى أن اللجنة غيّرت حكام مباراتين دون علمه.

أول تعليق من مرتضى منصور بعد رحيل كلاتنبرغ

وفي أول تعليق له بعد رحيل كلاتنبرغ، صرح منصور لمواقع إخبارية محلية بقوله ” أنا ماليش علاقة برحيل كلاتنبرج، هما هيجيبوها فيا، روحوا شوفوا هو مشي ليه وإيه الأسباب الحقيقية.”

وتابع مرتضى منصور، الشخصية المثيرة للجدل في مصر: “جميع الأندية تشكو من التحكيم، هو أي حد يمشي يقولوا مشي بسببي، بس أنا كنت أتمنى إنه ياخد جمال علام معاه وهو ماشي”.

وأضاف: “الجميع يرى حاليا مستوى التحكيم في مصر، والزمالك أكتر فريق اتضرر منه في المباريات، وتحدثنا عن هذه الأمور في أكثر من مناسبة ولكن لم يسمعنا أحد”.