كلاتنبرج هرب بعد اتهام مرتضى منصور له بالشذوذ ورئيس الزمالك يعلق (شاهد)

وطن- كشفت صحيفة «ذا صن» البريطانية عن الكواليس المثيرة للاهتمام وراء، مغادرة رئيس نادي الحكام السابق “مارك كلاتنبرج” لمصر، وقالت إنه غادر خوفا على سلامته الشخصية.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن مغادرة مارك كلاتنبرغ، البالغ من العمر 47 عاماً، جاءت على خلفية ادعاءات رئيس الزمالك مرتضى منصور، بأنه مثلي الجنس وأنه قد أقام علاقة مع صديقه بأحد الفنادق.

