فيديو مروع لجندي روسي يقتل آخر أوكراني بطريقة غريبة (شاهد)

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وطن- تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مروع، لجندي روسي داخل أحد الخنادق في الأراضي الأوكرانية، وهو يقتل جندي أوكراني حاول قتله هو الآخر، في مشاهد أثارت فزع الكثيرين.

روسي يقتل جندي أوكراني بطريقة غريبة

زعمت صفحات وحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر“، قيام جندي روسي بقتل نظيره الأوكراني داخل أحد الخنادق من المسافة صفر.

وظهر الجندي الروسي الذي كان بالقرب من نظيره الأوكراني داخل أحد الخنادق، وقد كانا في حالة اشتباك مسلح.

معركة خنادق مثيرة وجها لوجه

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أوكراني هاجم بتسرع لمسافة صفر – والروسي استطاع كسب المواجهة ! pic.twitter.com/MvaZCS3M86 — القوة العسكرية (@i___guns) January 24, 2023

وبعد إطلاق مبتادل للنار بين المجندين، كل على طرف الخندق من جهته، تقدم الجندي الأوكراني، بحسب ما ذكر التعليق المرافق لمقطع الفيديو، مسرعا نحو نظيره الروسي.

وبعد اشتباك قصير بالأيدي والسلاح، أطلق الروسي النار على نظيره الأوكراني ليرديه قتيلا في الحال، ودخل أحد نقاط الإختباء داخل الخندق، حيث كانا واقفا.

الحرب الروسية الأوكرانية

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انطلقت الحرب الروسية الأوكرانية في 24 شباط/فبراير 2022، وبدأت بعد حشدٍ عسكري روسي طويل، والاعتراف الروسي ب‍جمهورية دونيتسك الشعبية المعلَنة من جانب واحد و‌جمهورية لوغانسك الشعبية.

في 24 فبراير، وبعد خطابٍ أعلن فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن عملية عسكرية بهدف «تجريد أوكرانيا من السلاح واجتثاث النازية منها»، بدأ القصف على مواقع في جميع أنحاء البلد، بما في ذلك مناطق في العاصمة كييف.

ومع اقتراب العام الأول على نهايته من الحرب الروسية الأوكرانية، أصبح الغرب لاعبا رئيسيا في هذا الصراع المسلح، خاصة مع الدور الكبير للولايات المتحدة الأمريكية.

ألمانيا تدعم كييف في حربها ضد موسكو

وعلى غرار الجانب الأمريكي، انخرطت دول أوروبية في دعم أوكرانيا عسكريا، حيث أكدت ألمانيا، الأربعاء، بعد تحفظ على ذلك في بداية الحرب، إنها سترسل دبابات “ليوبارد2” (Leopard2) إلى أوكرانيا.

وبذلك، تتجاوز ألمانيا إحجامها عن إرسال أسلحة ثقيلة لكييف لمواجهة القوات الروسية.

وقال المستشار الألماني أولاف شولتز، في بيان: “يأتي القرار (إرسال الدبابات) استكمالا لدعمنا المعروف لأوكرانيا قدر استطاعتنا. نتحرك بأسلوب منسق عن كثب على المستوى الدولي”.

وأضاف “شولتز” أنه سيجري تدريب قوات أوكرانية في ألمانيا وستقدم برلين إلى أوكرانيا أيضا مواد لوجيستية وذخيرة، و14 دبابة من طراز “ليوبارد2” من مخزونات الجيش لديها.

من جانبه، أعلن الكرملين، الأربعاء، أنه في حال قامت الدول الغربية بتزويد أوكرانيا بدبابات ثقيلة فإن تلك الآليات ستُدمَّر في ساحة المعركة.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين “من الناحية التكنولوجية، الخطة فاشلة. إن ذلك مبالغة في تقدير الإمكانات التي ستُضاف للجيش الأوكراني”.

وأضاف المتحدث باسم الكرملين أن “هذه الدبابات (الغربية) ستحترق مثل سواها. إنها باهظة الثمن فحسب”.