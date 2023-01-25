غضب عماني من سالم الوهيبي ومطالب باستقالته فورا.. ماذا حدث؟

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وطن – أثيرت حالة من الغضب والجدل في سلطنة عمان، بسبب تصريحات رئيس اتحاد كرة القدم سالم الوهيبي بسبب تصريحاته عن نجاح دولة العراق في تنظيم بطولة كأس الخليج والتي حلّ فيها منتخب عمان وصيفا.

وقال الوهيبي في تصريحات له، إن البطولة نجحت تنظيميا وجماهيريا، لكنه أضاف: “أحيانا تحدث بعض الأمور التي لا تكون في الحسبان وتم تداركها.. لكن في المجمل أنا أعتبره نجاحا عراقيا في تنظيم البطولة”.

وأضاف: “أهل العراق ذواقون للكرة.. كانت هناك مباريات لم العراق طرفا فيها والحضور وصل إلى 28 ألف متفرج..أين يحدث ذلك في منطقتنا إلا في مباريات المنتخب المضيف”.

وتابع: “يجب أن نبني على ذلك وأن ندعم أي ملف رياضي عراقي في الفترة المقبلة”.

يا رجل احترم عقولنا أي نجحت تنظيميا وانت جماهيرك في المضمار.

كيف سيكون موقفك لو فاز منتخبنا بالبطولة وتعرض لحوادث داخل الملعب.

اعترف أنك أخفقت في وعودك عن الشفافية وأطالبك بملء الصوت ارحل أنت وفريقك pic.twitter.com/QEFckkITbe — حمود بن علي الحاتمي (@humood1972) January 24, 2023

غضب عماني من اتحاد الكرة

تصريحات الوهيبي أثارت حالة من الغضب في الداخل العماني، والسبب في ذلك هي الأحداث التي وقعت قبل المباراة النهائية التي جمعت بين العراق وعمان.

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فقبل المواجهة، شهدت محيط ملعب المباراة في مدينة البصرة تدافعا بين الجماهير، ما أدّى إلى سقوط ضحايا بين وفيات وجرحى.

وأظهرت العديد من مقاطع الفيديو، ضحايا حادثة التدافع، فيما سادت الفوضى التنظيمية على مشهد اليوم الختامي، ليتدخل كبار المسؤولين للعمل على الحدّ من حالات التدافع.

الحشود تجتاح بوابة من بوابات ملعب #جذع_النخلة بـ #البصرة في #العراق – أدى التدافع لدخول الملعب وحضور المباراة النهائية لـ #خليجي25 إلى وفاة مشجع وإصابة 60 آخرين بحسب وكالة الأنباء العراقية pic.twitter.com/YxO3Q9rm2B — CNBC Arabia (@CNBCArabia) January 19, 2023

وتفاعلا مع تصريحات الوهيبي، قال الصحفي العماني حمود بن علي الحاتمي: “يا رجل احترم عقولنا أي نجحت تنظيميا وانت جماهيرك في المضمار.. كيف سيكون موقفك لو فاز منتخبنا بالبطولة وتعرض لحوادث داخل الملعب”.

وأضاف: “اعترف أنك أخفقت في وعودك عن الشفافية وأطالبك بملء الصوت ارحل أنت وفريقك”

يا رجل احترم عقولنا أي نجحت تنظيميا وانت جماهيرك في المضمار.

كيف سيكون موقفك لو فاز منتخبنا بالبطولة وتعرض لحوادث داخل الملعب.

اعترف أنك أخفقت في وعودك عن الشفافية وأطالبك بملء الصوت ارحل أنت وفريقك pic.twitter.com/QEFckkITbe — حمود بن علي الحاتمي (@humood1972) January 24, 2023

وغرد موسى الهدابي :”وسط الرياضي ومطلب شعبي مستحق مع اعضاء مجلس أطالبهم بالاستقالة فورا كما اطالب جميع اعضاء الاتحاد لكرة القدم وعلى رأسهم الشيخ سالم الوهيبي ومحسن المسروي بتقديم استقالتهم دون أي حجج أو أعذار ولن نقبل باي مسكنات بغير رحيل اي الشفافية والتغير من أجل عمان فقط”.

#رحيل–#اتحادالكرة #مطلب

وسط الرياضي ومطلب شعبي مستحق مع اعضاء مجلس اطالبهم بالاستقالة فورا كما اطالب جميع اعضاء الاتحاد لكرة القدم وعلى رأسهم الشيخ سالم الوهيبي ومحسن المسروي بتقديم استقالتهم دون أي حجج او اعذارولن نقبل باي مسكنات بغير رحيل اي الشفافية والتغير من أجل عمان فقط pic.twitter.com/LoSuw6c2J5 — ((( موسى الهدابي افهم ياالفهيم2))) (@HaddawiMoosa) January 23, 2023

وفي وقت سابق، حمل الإعلامي الرياضي خميس البلوشي، اتحاد الكرة في السلطنة المسؤولية عن أزمة الحضور الجماهيري في مباراة نهائي كأس الخليج.

وقال خميس البلوشي في تصريحات عبر قناة عمان الرياضية، إن اتحاد الكرة في بلاده هو المسؤول عن الأزمة، مستنكرا إقدام الاتحاد على إصدار بيان في بادئ الأمر يحث الجمهور على عدم التوجه لاستاد البصرة لعدم التدافع، ثم إصدار بيان ثان يشير إلى التنسيق مع الجهات المختصة ومن ثم يمكن للجماهير الحضور.

وأضاف أن الجماهير جلست على كراسٍ في الممرات، مبديا استغرابه على إدارة الأزمة بهكذا طريقة، وتابع: “يا أخي خلي صوتك عالي شوية والناس تعملك هيبة.. هذه مؤسسة تدار وعندما لا تكون قويا هكذا تصير النتيجة”.

وأشار إلى أن صدور العمانيين واسعة أكثر من اللازم، مؤكدا أن المنافسة في الخليج تتطلب اتخاذ مواقف قوية.