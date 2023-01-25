عشرات الأطفال اللاجئين يختفون في ظروف غامضة ببريطانيا وفتح تحقيق

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وطن- كشف تحقيق أجرته صحيفة “أوبزرفر” عن فضيحة تمثلت باختطاف عشرات الأطفال طالبي اللجوء من قبل عصابات، داخل فندق في “برايتون” تديره وزارة الداخلية.

وذلك في حالة يبدو أنها تكررت من قبل، وفقًا لمتعاقد يعمل في وزارة الداخلية أشار للصحيفة، أن الأطفال “تم اختطافهم من الشارع خارج الفندق ووضعهم في سيارات ويختفون.. ولا يتم العثور عليهم بعدها”.

الداخلية حذرت مسبقاً من شبكات خطف تستهدف الأطفال اللاجئين

وكانت وزارة الداخلية البريطانية قد حذرت عبر الشرطة من أن صغار السن من طالبي اللجوء الذين وصولوا مؤخراً إلى المملكة المتحدة بدون آبائهم أو مقدمي رعاية، سيتم استهدافهم من قبل الشبكات الإجرامية.

وسكن حوالي 600 طفل غير مصحوبين بذويهم في فندق “ساسكس” في لندن خلال الـ 18 شهرًا الماضية، وتم الإبلاغ عن 136 في عداد المفقودين وأكثر من نصف هؤلاء 79 لا يزالون في عداد المفقودين.

ووصفت وزيرة الداخلية “إيفيت كوبر” هذا الكشف بأنه “مروّع وفضيحة بكل المعايير”، ودعت الحكومة إلى الكشف عن عدد الأطفال الذين اختفوا، وما الذي يتم فعله للعثور عليهم.

وقالت إن وزيرة الداخلية “سويلا برافرمان” أخفقت في التصرف بناءً على التحذيرات المتكررة التي تلقتها بشأن الضمانات غير الكافية على الإطلاق للأطفال في رعايتها.

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وتابعت إن ماجرى تقصير كامل في أداء واجب وزارة الداخلية التي فشلت في حماية سلامة الأطفال وقمع العصابات الخطيرة، مطالبة الوزراء في بريطانيا بوضع ترتيبات حماية جديدة على وجه السرعة.

وزارة الداخلية الأطفال أحرار في مغادرة أماكن إقامتهم

وقالت مصادر وزارة الداخلية إنه “ليس صحيحًا” أن الأطفال غير المصحوبين بذويهم يتعرضون للخطف من فنادقهم، وأضافت قائلة إن الأطفال أحرار في مغادرة أماكن إقامتهم”.

وفي وقت سابق قال نائب رئيس حزب المحافظين اللورد موراي ، إن وزارة الداخلية “لا تعلم بأية حالات اختطاف” وفهم أنه لم يتم الإبلاغ عن أي شيء من هذا القبيل.

وأشار اللورد “موراي” إلى أن وزارة التعليم تقوم بجمع بيانات سنويًا عن عدد جميع الأطفال الذين تتم رعايتهم في إنجلترا ، بما في ذلك الأطفال الذين يفتقدون طالبي اللجوء غير المصحوبين بذويهم.

وأكد مصدر حماية الطفل للصحيفة البريطانية، أن بعض الأطفال المفقودين من فندق “برايتون” ربما تم الاتجار بهم في أماكن بعيدة مثل مانشستر واسكتلندا. وهناك حالة واحدة قيد التحقيق من قبل شرطة العاصمة في لندن.

وأظهرت البيانات التي تم الكشف عنها في أكتوبر، أن 222 من طالبي اللجوء غير المصحوبين بذويهم فقدوا من الفنادق التي تديرها وزارة الداخلية، واعترف الوزراء بأنهم ليس لديهم فكرة عن مكان وجودهم.

في غضون ذلك ، تبين أيضًا أنه لم يتم إصدار توجيهات جديدة للشرطة لتعقب الأطفال طالبي اللجوء المفقودين.

وأظهرت البيانات الجديدة الصادرة بموجب قانون حرية المعلومات أن الأطفال غير المصحوبين بذويهم الذين وصلوا حديثًا، يقضون ما معدله 16.5 يومًا في فنادق وزارة الداخلية قبل نقلهم إلى رعاية المجلس في جميع أنحاء البلاد.

وعندما طُلب من مجلس مدينة برايتون وهوف الذي يعتني تقليدياً بطالبي اللجوء الأطفال عند وصولهم إلى المملكة المتحدة التعليق على الأمر، أحال الاستفسارات المتعلقة بالمجرمين الذين يستهدفون الأطفال إلى الشرطة.

وقالت شرطة “ساسكس”، إن الاستفسارات بشأن المجرمين الذين يستهدفون الأطفال يجب توجيهها إلى وزارة الداخلية، التي قالت بدورها إن “على السلطات المحلية واجب قانوني لحماية جميع الأطفال بغض النظر عن المكان الذي يختفون منه.

وأكدت الوزارة أنها لا تملك إجراءات حماية قوية مطبقة “للتأكد من أن جميع الأطفال في رعايتنا آمنون ومدعومون قدر الإمكان وينسقون بهذا الخصوص مع السلطات المحلية.”

ومن جانبها قالت كاثرين هانكينسون رئيسة مجلس رؤساء الشرطة الوطنية للمفقودين، إن الاجتماعات المنتظمة متعددة الوكالات من قبل الشرطة استعرضت الاستجابة لكل طفل مهاجر مفقود لم يتم تحديد مكانه”.

ونشرت صحيفة “أوبزرفر” إحصائيات تتعلق بالفضيحة التي هزت المجتمع البريطاني، حيث تم إيواء أكثر من 4600 طفل في الفنادق منذ افتتاحها في يوليو 2021، وما يقرب من 440 حلقة مفقودة – ويستخدم مصطلح “حلقة” ، لأن بعض الأطفال فقدوا ثم تم تحديد مكانهم، ثم فقدوا بعد ذلك مرة ثانية أو أكثر.

وكل هؤلاء الـ 440 بحسب الإحصائية كانوا ذكورًا باستثناء أربع إناث، ولا يزال 200 من الأطفال في عداد المفقودين وواحدة فقط من هؤلاء هي أنثى، والمفقودين ، 88٪ منهم هم مواطنون ألبانيون وبينهم 13 شخصاً دون سن الـ 16 عاماً.