ساندرا رزق ملكة جمال لبنان تستعرض مؤخرتها بصور جريئة أمام سيارة فارهة (شاهد)

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وطن – استعرضت ساندرا رزق ملكة جمال لبنان السابقة، جمالها، أمام سيارة فارهة، في احدث ظهور لها على مواقع التواصل الإجتماعيّ.

ساندرا رزق ملكة جمال لبنان تستعرض أمام سيارة فارهة

ونشرت ساندرا رزق عبر حسابها الرسمي في انستغرام، صوراً، أمام جيب “لاند روڤر ديفندر”، أسود اللون، وقد حظيت بتعليقاتٍ من متابعيها تثني على جمالها، ووصفوها بأنّ اللون الأسود يليق بها. حسب قوله

View this post on Instagram A post shared by Sandra Rizk (@sandrarizkofficial)

وقبل أيام، ظهرت ساندرا رزق في صورة نشرتها عبر خاصية “ستوري” انستغرام، بدون مكياج، وذلك بعد مرور 23 عاماً على تتويجها باللقب.

وظهرت ملكة جمال لبنان السابقة مبللة الشعر، وبدون أي مساحيق تجميل، لتثبت لجمهورها جمالها الطبيعي، الذي أهّلها لتتوج بلقب ملكة جمال لبنان لعام 2000.

ساندرا رزق … ملكة جمال لبنان عام 2000

ومعروف انّ ساندرا رزق انتُخبت ملكة جمال لبنان في يوم 22 سبتمبر 2000؛ حيث خطفت أنظار الجميع بجمالها وذكائها وثقافتها رغم صغر سنها، فكانت تبلغ حينها 18 عاماً.

وفي عام 2010، تزوجت ساندرا رزق من رجل أعمال لبناني ليس معروفاً إعلامياً، وكانت تعيش معه متنقلةً بين بيروت وقطر.

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كما فضّلت ساندرا بعد الزواج الابتعاد عن الأضواء، وأن تمنح معظم وقتها لزوجها وبيتها، وفي فبراير 2011، رزقت ساندرا بابنتها نور.

لكن حياة ساندرا فقدت استقرارها حين باشرت في عام 2013 بإجراء معاملات الطلاق من زوجها، وحصلت عليه، ثم كسبت عام 2017 دعوى حضانة ابنتها الوحيدة.