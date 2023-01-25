الأربعاء, يناير 25, 2023
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ساندرا رزق ملكة جمال لبنان تستعرض مؤخرتها بصور جريئة أمام سيارة فارهة (شاهد)

نشرت ساندرا رزق عبر حسابها الرسمي في انستغرام، صوراً، أمام جيب "لاند روڤر ديفندر"، أسود اللون، وقد حظيت بتعليقاتٍ من متابعيها تثني على جمالها

كتب أنس السالم
ساندرا رزق watanserb.com
ساندرا رزق
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وطن – استعرضت ساندرا رزق ملكة جمال لبنان السابقة، جمالها، أمام سيارة فارهة، في احدث ظهور لها على مواقع التواصل الإجتماعيّ.

ساندرا رزق ملكة جمال لبنان تستعرض أمام سيارة فارهة

ونشرت ساندرا رزق عبر حسابها الرسمي في انستغرام، صوراً، أمام جيب “لاند روڤر ديفندر”، أسود اللون، وقد حظيت بتعليقاتٍ من متابعيها تثني على جمالها، ووصفوها بأنّ اللون الأسود يليق بها. حسب قوله

 

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A post shared by Sandra Rizk (@sandrarizkofficial)

وقبل أيام، ظهرت ساندرا رزق في صورة نشرتها عبر خاصية “ستوري” انستغرام، بدون مكياج، وذلك بعد مرور 23 عاماً على تتويجها باللقب.

وظهرت ملكة جمال لبنان السابقة مبللة الشعر، وبدون أي مساحيق تجميل، لتثبت لجمهورها جمالها الطبيعي، الذي أهّلها لتتوج بلقب ملكة جمال لبنان لعام 2000.

ساندرا رزق بدون مكياج
ساندرا رزق بدون مكياج

ساندرا رزق … ملكة جمال لبنان عام 2000

ومعروف انّ ساندرا رزق انتُخبت ملكة جمال لبنان في يوم 22 سبتمبر 2000؛ حيث خطفت أنظار الجميع بجمالها وذكائها وثقافتها رغم صغر سنها، فكانت تبلغ حينها 18 عاماً.

تتويج ساندرا رزق
تتويج ساندرا رزق

وفي عام 2010، تزوجت ساندرا رزق من رجل أعمال لبناني ليس معروفاً إعلامياً، وكانت تعيش معه متنقلةً بين بيروت وقطر.

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كما فضّلت ساندرا بعد الزواج الابتعاد عن الأضواء، وأن تمنح معظم وقتها لزوجها وبيتها، وفي فبراير 2011، رزقت ساندرا بابنتها نور.

ساندرا رزق وابنتها نور
ساندرا رزق وابنتها نور

لكن حياة ساندرا فقدت استقرارها حين باشرت في عام 2013 بإجراء معاملات الطلاق من زوجها، وحصلت عليه، ثم كسبت عام 2017 دعوى حضانة ابنتها الوحيدة.

المصدروطن - رصد انستغرام
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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