تحولت لكتلة لهب.. صاروخ يستهدف سفينة تركية في ميناء بأوكرانيا (فيديو)

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وطن- أصاب صاروخ مجهول المصدر، الثلاثاء، سفينة تركية بميناء “خيرسون” الأوكراني كانت عالقة في الميناء منذ فبراير 2022، وتديرها شركة “غايلي شيبينغ” التركية، مما أدى إلى اندلاع حريق وفقا لمقاطع فيديو من موقع الحادث ومصادر ملاحية.

أظهرت لقطات فيديو ألسنة اللهب تملأ غرفة القيادة بالسفينة

ونقل موقع “يو إس نيوز“عن شركة الأمن البحري “أمبري” قولها، إن الصاروخ أصاب جسر السفينة المسماة “توزلا”، يوم الثلاثاء، مما تسبب في نشوب الحريق.

وأظهرت لقطات فيديو ألسنة اللهب تملأ غرفة القيادة بالسفينة.

ووفق وكالة “رويترز” تم تأكيد موقع السفينة المتضررة من السفن والمباني التي شوهدت في الفيديو، والتي تطابقت مع الملف وصور الأقمار الصناعية للمنطقة.

ولم يتسن لرويترز التأكد من مصدر مستقل من تاريخ تصوير مقاطع الفيديو.

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وظلت السفينة عالقة في الميناء منذ فبراير 2022، كانت تديرها شركة “غايلي شيبينغ” للشحن والتي لم تعلق بدورها على الحادثة.

وقال مصدر ملاحي إن هناك 12 سفينة تركية محاصرة في الموانئ الأوكرانية ، بما في ذلك في خيرسون ، غير مشمولة بصفقة حبوب البحر الأسود التي توسطت فيها الأمم المتحدة.

لا وجود لإصابات بشرية

وقال مصدر فضل عدم ذكر اسمه أن الهجوم وقع ليلة، الثلاثاء، على الأرجح على الميناء، ويبدو أن صاروخاً متفجراً أصاب السفينة.

ولم تقع إصابات لعدم وجود أحد من طاقمها داخلها أو قربها.

وأضاف أن السفن التركية في “خيرسون” يديرها الحد الأدنى من أفراد الطاقم.

وبينما لم تقع خسائر في الأرواح في الحادث، اتخذت وزارة الدفاع وأصحاب السفن إجراءات لإنقاذ 12 سفينة تركية عالقة في المنطقة.

وأشار موقع “تورك دينيز” التركي إلى أن رجال الإطفاء في الميناء لم يتمكنوا من التدخل في السفينة لأن المدينة والميناء يتعرضان لهجوم صاروخي.

وأفاد الموقع أن قمرة القبطان احترقت بالكامل، ولم يكن هناك أفراد أتراك على متن السفينة.

وبحسب المصدر فإن القبطان الأذربيجاني، الذي كان الشخص الوحيد المتواجد على متن السفينة لجأ إلى سفينة أخرى تابعة لنفس الشركة.