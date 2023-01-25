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تحولت لكتلة لهب.. صاروخ يستهدف سفينة تركية في ميناء بأوكرانيا (فيديو)

اشتعلت النيران في السفينة التركية التي كانت ترسو بميناء "خيرسون" الأوكراني ومصدر الصاروخ مجهول حتى الآن

كتب خالد الأحمد
سفينة تركية في ميناء بأوكرانيا watanserb.com
سفينة تركية في ميناء بأوكرانيا
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وطن- أصاب صاروخ مجهول المصدر، الثلاثاء، سفينة تركية بميناء “خيرسون” الأوكراني كانت عالقة في الميناء منذ فبراير 2022، وتديرها شركة “غايلي شيبينغ” التركية، مما أدى إلى اندلاع حريق وفقا لمقاطع فيديو من موقع الحادث ومصادر ملاحية.

أظهرت لقطات فيديو ألسنة اللهب تملأ غرفة القيادة بالسفينة

ونقل موقع “يو إس نيوز“عن شركة الأمن البحري “أمبري” قولها، إن الصاروخ أصاب جسر السفينة المسماة “توزلا”، يوم الثلاثاء، مما تسبب في نشوب الحريق.

وأظهرت لقطات فيديو ألسنة اللهب تملأ غرفة القيادة بالسفينة.

ووفق وكالة “رويترز” تم تأكيد موقع السفينة المتضررة من السفن والمباني التي شوهدت في الفيديو، والتي تطابقت مع الملف وصور الأقمار الصناعية للمنطقة.

ولم يتسن لرويترز التأكد من مصدر مستقل من تاريخ تصوير مقاطع الفيديو.

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وظلت السفينة عالقة في الميناء منذ فبراير 2022، كانت تديرها شركة “غايلي شيبينغ” للشحن والتي لم تعلق بدورها على الحادثة.

وقال مصدر ملاحي إن هناك 12 سفينة تركية محاصرة في الموانئ الأوكرانية ، بما في ذلك في خيرسون ، غير مشمولة بصفقة حبوب البحر الأسود التي توسطت فيها الأمم المتحدة.

ألسنة اللهب تملأ غرفة القيادة بالسفينة
ألسنة اللهب تملأ غرفة القيادة بالسفينة

لا وجود لإصابات بشرية

وقال مصدر فضل عدم ذكر اسمه أن الهجوم وقع ليلة، الثلاثاء، على الأرجح على الميناء، ويبدو أن صاروخاً متفجراً أصاب السفينة.

ولم تقع إصابات لعدم وجود أحد من طاقمها داخلها أو قربها.

وأضاف أن السفن التركية في “خيرسون” يديرها الحد الأدنى من أفراد الطاقم.

وبينما لم تقع خسائر في الأرواح في الحادث، اتخذت وزارة الدفاع وأصحاب السفن إجراءات لإنقاذ 12 سفينة تركية عالقة في المنطقة.

وأشار موقع “تورك دينيز” التركي إلى أن رجال الإطفاء في الميناء لم يتمكنوا من التدخل في السفينة لأن المدينة والميناء يتعرضان لهجوم صاروخي.

وأفاد الموقع أن قمرة القبطان احترقت بالكامل، ولم يكن هناك أفراد أتراك على متن السفينة.

وبحسب المصدر فإن القبطان الأذربيجاني، الذي كان الشخص الوحيد المتواجد على متن السفينة لجأ إلى سفينة أخرى تابعة لنفس الشركة.

المصدريوتيوب، موقع يو إس نيوز، موقع "تورك دينيز" التركي، وكالة رويترز، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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