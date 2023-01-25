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بيكيه يقصم ظهر شاكيرا بأول صورة رسمية له مع كلارا شيا (شاهد)

كان المنشور موضوع الكثير من التكهنات بين المعجبين الذين حاولوا فضح المعنى الكامن وراء صورته التي تركها بدون تعليق

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
بيكيه يقصم ظهر شاكيرا بأول صورة رسمية له مع كلارا شيا (شاهد) watanserb.com
شاكيرا وبيكيه

وطن- بعد أسبوعين من طرح شاكيرا لأغنيتها مع الأرجنتيني بيزارب،  قام لاعب كرة القدم السابق جيرارد بيكيه بتحميل صورته الأولى على حساب انستجرام الخاص به مع كلارا شيا ، حبيبته الحالية.

العلاقة رسمية الآن

على الرغم من انتشار صور لهما معًا ، لم يؤكد أي منهما علنًا أو ينفي علاقتهما ، وهو ما تم تأكيده أخيراً بالصورة التي نشرها اللاعب السابق.

بهذه الطريقة ، وبعد أسبوعين من تعرض بيكيه وكلارا شيا لضغوط إعلامية هائلة وشائعات لا نهاية لها حول علاقتهما ، وضعوا حدًا للتكهنات. وهو أن رجل الأعمال الآن أراد أن يُظهر حبه للشابة من خلال “صورة شخصية” تتناقض مع تقارير الأزمة التي تم نشرها في الأسابيع الأخيرة ، على الرغم من أنهما شوهدا في نفس السيارة.

أول صورة رسمية لبيكيه وكلارا

تستمر كلارا شيا بدون وجود شبكات اجتماعية عامة ، على الرغم من الخطوة المهمة التي اتخذها بيكيه بنشر الصورة الأولى لهما معًا.

صورة بدون تعليق

كان المنشور موضوع الكثير من التكهنات بين المعجبين الذين حاولوا فضح المعنى الكامن وراء صورته التي تركها بدون تعليق. وانتقل العديد من المتابعين إلى التعليقات لمشاركة أفكارهم.

بالطبع ، توافد جمهور شاكيرا على منشور بيكيه لتوضيح أنهم غير مستمتعين.

بعض التعليقات البارزة التي تم الإدلاء بها كانت “ما مقدار الحب الصغير الذي يتطلبه تحميل هذا” ، و “من الواضح أنه رسمي وموقف تناول المربى مجاني”. “يمكن الافتراض أن شاكيرا لم تتلق فقط اعتذارًا ، لكنها أيضًا لم تستعد لذلك”.

كلارا شيا تعاني

وفي وقت سابق، كشفت الإعلامية الشهيرة مامارازيس في حلقة جديدة من البودكاست، كيف تتعامل كلارا شيا البالغة من العمر 23 عاماً، في هذا الوضع المعقد.

وبحسب الصحفيين، تحاول كلارا شيا التعامل مع الأحداث بشكل طبيعي و”رزين”، على الرغم من أن الأمر ليس سهلاً دائمًا. خاصة وأن العديد من الأشخاص من حولها يقولون إن هناك وضعاً “غير مريح”. وإن ما هو أسوأ الآن، هو أنه يتم التعرف عليها علنًا.

لقد أوقفوها في الشارع ليسألوها من هي، يغنون لها الأغنية، والجميع يتعرف عليها. ولأنها فتاة خجولة إلى حد ما، أصبحت شيا الآن أكثر هدوءًا بكثير، بحسب ما ذكرت الصحفية لورينا فاسكويز.

وأضافت، أن علاقة كلارا ببيكيه تسير على ما يرام، وأردفت: “إنه يحبها جداً، ومتعلق بها”.

أخيرًا، أشارت لورا فا إلى أن كلارا تواصل الذهاب إلى العمل “بطريقة عادية”، في مكتب شركة كوزموس العالمية القابضة المملوكة لشركة بيكيه.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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