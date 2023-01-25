الأربعاء, يناير 25, 2023
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رياضة

برشلونة يريد التعاقد مع سفيان أمرابط.. وهذا ما سيدفعه

فيورنتينا يطلب 40 مليون يورو للتخلي عن المغربي سفيان أمرابط

كتب فارس أبو شيحة
برشلونة يريد التعاقد مع سفيان أمرابط watanserb.com
برشلونة يريد التعاقد مع سفيان أمرابط
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وطن- كشفت تقارير صحفية إسبانية، بأن نادي برشلونة يخطط بالفعل للتعاقد مع النجم المغربي الدولي سفيان أمرابط 26 عاماً، لاعب فيورنتينا الإيطالي خلال الفترة القادمة.

وذكر موقع (Relevo) الإسباني، بأن إدارة نادي برشلونة تريد التعاقد مع المغربي سفيان أمرابط، كبديل عن النجم الإسباني سيرخيو يوسكيتس الذي يرحل عن صفوف الفريق الكتالوني مع نهاية الموسم الجاري.

برشلونة يريد التعاقد مع سفيان أمرابط

وأضاف الموقع الإسباني، ” نادي فيورنتينا الإيطالي يريد 40 مليون يورو، من أجل التخلي عن اللاعب المغربي في الميركاتو الشتوي”.

كما وأردف الموقع، ” سفيان أمرابط حضر مباراة برشلونة وخيتافي الماضية، داخل ملعب الكامب نو. لكنه لم يتحدث مع إدارة برشلونة خلال تواجده هناك”.

كما وتحدثت تقارير إسبانية آخرى، بأن المدرب تشافي المدير الفني لفريق برشلونة، يعتقد بأن النجم المغربي أمرابط هو الحل المثالي لتعويض رحيل مواطنه سيرخيو بوسكيتس في مركز خط وسط الفريق الكتالوني خلال الفترة القادمة.

سفيان أمرابط لاعب فيورنتينا
سفيان أمرابط لاعب فيورنتينا

تألق سفيان أمرابط مع المنتخب المغربي

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وكان أسد الأطلس المغربي سفيان أمرابط لاعب نادي فورنتينا الإيطالي، قد لفت أنظار الجميع بأدائه. خلال مشاركته مع منتخب بلاده في مونديال كأس العالم 2022، وتحقيق الإنجاز التاريخي بالوصول إلى المركز الرابع في البطولة العالمية تحت قيادة المغربي وليد الركراكي.

المغربي أمرابط
المغربي أمرابط

كما وارتبط المغربي أمرابط بالعديد من الأندية المختلفة في القارة الأوروبية العجوز، كان من أبرزها ليفربول وأتلتيكو مدريد. وباريس سان جيرمان، على غرار اهتمام برشلونة بتلك الصفقة.

وينتهي عقد المغربي سفيان أمرابط مع نادي فيورنتينا الإيطالي، في صيف عام 2025، قادماً من نادي كلوب بروج البلجيكي. عقب انتهاء فترة إعارته مع هيلاس فيرونا الإيطالي في صيف 2020.

برشلونة والتعاقد مع سفيان أمرابط
برشلونة والتعاقد مع سفيان أمرابط
المصدر وطن + Relevo + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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