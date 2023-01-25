برشلونة يريد التعاقد مع سفيان أمرابط.. وهذا ما سيدفعه

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وطن- كشفت تقارير صحفية إسبانية، بأن نادي برشلونة يخطط بالفعل للتعاقد مع النجم المغربي الدولي سفيان أمرابط 26 عاماً، لاعب فيورنتينا الإيطالي خلال الفترة القادمة.

وذكر موقع (Relevo) الإسباني، بأن إدارة نادي برشلونة تريد التعاقد مع المغربي سفيان أمرابط، كبديل عن النجم الإسباني سيرخيو يوسكيتس الذي يرحل عن صفوف الفريق الكتالوني مع نهاية الموسم الجاري.

برشلونة يريد التعاقد مع سفيان أمرابط

وأضاف الموقع الإسباني، ” نادي فيورنتينا الإيطالي يريد 40 مليون يورو، من أجل التخلي عن اللاعب المغربي في الميركاتو الشتوي”.

كما وأردف الموقع، ” سفيان أمرابط حضر مباراة برشلونة وخيتافي الماضية، داخل ملعب الكامب نو. لكنه لم يتحدث مع إدارة برشلونة خلال تواجده هناك”.

بحسب "ريليفو".. سفيان أمرابط ضمن قائمة اهتمامات برشلونة لتعويض رحيل بوسكيتس بنهاية الموسم. اللاعب المغربي تواجد في مدينة برشلونة "لأسباب شخصية"، وحضر مباراة الفريق ضد خيتافي بين الجماهير#العربية_رياضة pic.twitter.com/KKBiSbLku2 — العربية رياضة (@AlArabiya_spt) January 23, 2023

كما وتحدثت تقارير إسبانية آخرى، بأن المدرب تشافي المدير الفني لفريق برشلونة، يعتقد بأن النجم المغربي أمرابط هو الحل المثالي لتعويض رحيل مواطنه سيرخيو بوسكيتس في مركز خط وسط الفريق الكتالوني خلال الفترة القادمة.

تألق سفيان أمرابط مع المنتخب المغربي

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وكان أسد الأطلس المغربي سفيان أمرابط لاعب نادي فورنتينا الإيطالي، قد لفت أنظار الجميع بأدائه. خلال مشاركته مع منتخب بلاده في مونديال كأس العالم 2022، وتحقيق الإنجاز التاريخي بالوصول إلى المركز الرابع في البطولة العالمية تحت قيادة المغربي وليد الركراكي.

كما وارتبط المغربي أمرابط بالعديد من الأندية المختلفة في القارة الأوروبية العجوز، كان من أبرزها ليفربول وأتلتيكو مدريد. وباريس سان جيرمان، على غرار اهتمام برشلونة بتلك الصفقة.

وينتهي عقد المغربي سفيان أمرابط مع نادي فيورنتينا الإيطالي، في صيف عام 2025، قادماً من نادي كلوب بروج البلجيكي. عقب انتهاء فترة إعارته مع هيلاس فيرونا الإيطالي في صيف 2020.