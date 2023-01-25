الأربعاء, يناير 25, 2023
الرئيسيةتقاريرانتهاكات سعودية لحقوق الإنسان.. بايدن يفقد السيطرة على المملكة (تقرير)
تقارير

انتهاكات سعودية لحقوق الإنسان.. بايدن يفقد السيطرة على المملكة (تقرير)

الرئيس الأمريكي لم ينفذ تعهده بجعل السعودية منبوذة بعد مقتل خاشقجي

كتب خالد السعدي
انتهاكات سعودية لحقوق الإنسان.. بايدن يفقد السيطرة على المملكة watanserb.com
محمد بن سلمان وجو بايدن
- Advertisement -

وطن- أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، تقريرا تحدثت فيه عن طبيعة العلاقة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، والسلطات السعودية فيما يخص ملف حقوق الإنسان.

التقرير قال إن عدم تنفيذ بايدن وعوده المتكررة حول ضبط العلاقات مع السعودية يظهر أن إدارته تعتمد بشكل متزايد على الرياض.

ورأت المنظمة أن تحول هذه الوعود إلى مجرد كلام سيضعف نفوذ “بايدن” على المملكة وفي المنطقة، لا سيما فيما بتعلق بقضايا حقوق الإنسان.

بايدن هدد السعودية بعواقب كثيرة

وكان بايدن قد أعلن في أكتوبر الماضي، بعد قرار السعودية بخفض إنتاج النفط، أنه ستكون هناك عواقب على الحكومة السعودية وتحدث عن ضرورة إعادة تقييم العلاقة الأمريكية السعودية، لكن بعد 3 أشهر، بدت تلك العلاقة دون تغيير.

بحسب التقرير، فإن عدم رغبة بايدن في إعادة تقييم العلاقة بشكل حقيقي ينطبق على سياسة الولايات المتحدة لحقوق الإنسان تجاه المملكة أيضًا.

وكان الرئيس الأمريكي قد عارض في ديسمبر الماضي، قرارًا قدمه السيناتور بيرني ساندرز لحظر الدعم اللوجستي الأمريكي للغارات الجوية التي يشنها التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، والتي أسفر الكثير منها عن ضحايا مدنيين.

- Advertisement -

وخلال حملته الانتخابية، تعهد بايدن بمتابعة المساءلة عن مقتل الصحفي “جمال خاشقجي” المقيم في الولايات المتحدة.

تراجع بايدن عن معاقبة السعودية

ورغم وعوده بجعل السعودية “منبوذة”، فقد اختار في سبتمبر 2021 عدم معاقبة ولي العهد السعودي الأمير “محمد بن سلمان“، وفي يوليو 2022 سافر إلى جدة للقاء ولي العهد، الذي كان مسؤولاً، وفقًا للاستخبارات الأمريكية، عن الموافقة على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ومنذ تلك الزيارة الكارثية، وثقت “هيومن رايتس ووتش” تصاعدًا ملحوظًا في القمع بالسعودية، بما في ذلك عقوبات بالسجن لمدة عقود لمواطنين يتبادلون الآراء على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي سبتمبر الماضي، كرر بايدن وعده بأن حقوق الإنسان ستكون في قلب السياسة الخارجية الأمريكية، لكن ذلك لم يحدث أيضا عندما تعلق الأمر بالسعودية.

وأشار التقرير، إلى أنه حتى بعد إقدام الرياض على خطوة تخفيض إنتاج النفط بدلاً من زيادته، لم تحرك الإدارة الأمريكية ساكنا.

وأوضحت المنظمة أن قرار “بايدن” بعدم متابعة إعادة التفكير في العلاقات الأمريكية السعودية يكشف عن اعتماد حكومة الولايات المتحدة المتصور على المملكة، وهو ما يضعف نفوذ بايدن بشدة في ملف حقوق الإنسان الذي تعهد بأن يكون في قلب سياسته.

المصدرهيومن رايتس ووتش، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
اقرأ أيضاً
حياتنا

إلهام شاهين في الحرم المكي.. هذا ما لاحظه متابعوها وأثار الجدل! (شاهد)

تقارير

صفحة من إجرام النظام السعودي: مأساة عبدالعزيز بن إبراهيم المعمر

الهدهد

جيسون جرينبلات يتحدث عن صلاته العلنية في شوارع الرياض.. ماذا قال؟

تقارير

صحيفة عبرية: في تيران وصنافير.. السعودية ستسمح للإسرائيليين بقضاء العطل

حياتنا

فستان إلهام شاهين العاري وإطلالة مثيرة مع أميتاب بتشان ومحمد عبده

الهدهد

زوجة الطبيب السوداني عامر حسن تفجر مفاجأة بعد جدل اختفائه الغامض

الهدهد

كاميرات توثق اعتداء وحشيا لممارسة صحية على 11 رضيعا بالسعودية

الهدهد

ما فعله تركي آل الشيخ مع والدة أشرف حكيمي جعل اللاعب يتأثر (فيديو)

الهدهد

من هي سارة بنت عبدالرحمن وسبب تعيين ابن سلمان لها في منصب رفيع؟

حياتنا

رد فعل السعوديين بعدما رأوا جورجينا عارية في الشارع (فيديو)

تقارير

هكذا نهب الوهابيون الحجرة النبوية الشريفة.. وهذه نهاياتهم!

الهدهد

زوجة عبدالله السدحان منيرة العبدالله بفستان مثير وإشادة بجمالها في أول ظهور (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

تشكيلة النصر والاتحاد والتوقيت في كأس السوبر السعودي 2023

بالصور..حيوانات يُقال أنها لا تنام على الإطلاق

رئيس ناد سعودي يوجه اتهامات خطيرة لأسامة نبيه مدرب الزمالك الجديد

دراسة 40.000 حالة زواج كشفت عن العبارة التي تجعل العلاقات ناجحة

حرق المصحف في السويد.. الحكومات والشعوب المسلمة ملزمة بـ5 إجراءات (فتوى)

كريستيانو رونالدو يتسبب في ارتفاع أسعار تذاكر مباريات الدوري السعودي

سيدة تقبل بأن يغتصبها مراهق مجنون.. أغرب جريمة في بريطانيا!

سعر الدولار في السودان اليوم الأربعاء 25 يناير.. اليورو يواصل رحلة الجنون

عاصفة الغضب من إحراق المصحف.. لماذا برز الموقف الأردني ضد الجريمة السويدية؟

منذر رياحنة مهدد بخسارة الجنسية الأردنية.. هذا ما طالب به برلمان بلاده! (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC