اشتباك بالأيدي بين لاعبي نيوكاسل وساثهامبتون في كأس الرابطة الإنجليزية (شاهد)

وطن- شهدت مباراة نيوكاسل وساوثهامبتون، المشادة القوية بين اللاعبين والاشتباك بالأيدي، في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لهذا الموسم.

ونشرت شبكة قنوات بين سبورت الرياضية القطرية، عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، المشادة القوية بين اللاعبين، انتهت بإشهار حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه لاعب فريق ساوثهامبتون دويي كاليتا كار في الدقيقة ال68.

وكان سبب الاشتباك بين لاعبي نيوكاسل وساوثهامبتون في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2023، الثلاثاء، عرقلة لاعب ساوثهامبتون كاليتا كار الذي طرد بالبطاقة الحمراء. ليتطور الأمر إلى مشادة قوية واشتباك بين اللاعبين في المباراة.

RED CARD 🟥@SouthamptonFC are down to 10 men after Ćaleta-Car's challenge on Saint-Maximin.#CarabaoCup #SOUNEW 😇⚫️ pic.twitter.com/j4cg5Cw6Kb

— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) January 24, 2023