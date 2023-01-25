الخميس, يناير 26, 2023
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رياضة

اشتباك بالأيدي بين لاعبي نيوكاسل وساثهامبتون في كأس الرابطة الإنجليزية (شاهد)

نيوكاسل يونايتد يضع قدماً في نهائي كأس الرابطة بعد فوزه على ساوثهامبتون بهدف دون رد

كتب فارس أبو شيحة
مشادة قوية واشتباك بين لاعبي نيوكاسل وساوثهامبتون watanserb.com
مشادة قوية واشتباك بين لاعبي نيوكاسل وساوثهامبتون
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وطن- شهدت مباراة نيوكاسل وساوثهامبتون، المشادة القوية بين اللاعبين والاشتباك بالأيدي، في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لهذا الموسم.

ونشرت شبكة قنوات بين سبورت الرياضية القطرية، عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، المشادة القوية بين اللاعبين، انتهت بإشهار حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه لاعب فريق ساوثهامبتون دويي كاليتا كار في الدقيقة ال68.

اشتباك بين لاعبي نيوكاسل وساوثهامبتون

وكان سبب الاشتباك بين لاعبي نيوكاسل وساوثهامبتون في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2023، الثلاثاء، عرقلة لاعب ساوثهامبتون كاليتا كار الذي طرد بالبطاقة الحمراء. ليتطور الأمر إلى مشادة قوية واشتباك بين اللاعبين في المباراة.

وكان فريق نيوكاسل يونايتد قد حقق الفوز النظيف على نظيره ساوثهامبتون. بهدف نظيف دون رد، في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2023.

مباراة نيوكاسل وساوثهامبتون في كأس الرابطة
مباراة نيوكاسل وساوثهامبتون في كأس الرابطة

مباراة نيوكاسل وساوثهامبتون في كأس الرابطة الإنجليزية

وسجل فريق نيوكاسل يونايتد هدف الفوز الوحيد داخل شباك منافسه ساوثهامبتون، في الدقيقة ال73. عن طريق اللاعب جويلاينتون كاسيو دي ليرا، في ذهاب منافسات كأس الرابطة الإنجليزية 2023.

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كما ويحتاج فريق ساوثهامبتون إلى تسجيل هدفين من أجل حسم التأهل إلى نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، على عكس نيوكاسل يونايتد الذي يتأهل لو خرج بالتعادل في مباراة الإياب القادمة.

دوري أبطال أوروبا 

وينافس فريق نيوكاسل يونايتد بقوة للتأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم القادم، بعد الأداء الإيجابي والجيد الذي يقدمه هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، من أجل العودة بعد غياب لسنوات طويلة منذ موسم 1998-1999.

نيوكاسل وساوثهامبتون
نيوكاسل وساوثهامبتون

كما ويتطلع فريق نيوكاسل يونايتد إلى المنافسة بقوة على لقب كأس الرابطة الإنجليزية، وحصده لقبه الأول منذ التتويج بكأس إنجلترا عام 1955.

ويحتل فريق نيوكاسل يونايتد في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج). برصيد 39 نقطة، كما وبفارق كبير عن المتربع على عرش الصدارة أرسنال برصيد 50 نقطة للموسم الجاري.

المصدروطن + بين سبورت + نيوكاسل يونايتد + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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