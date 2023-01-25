اشتباك بالأيدي بين لاعبي نيوكاسل وساثهامبتون في كأس الرابطة الإنجليزية (شاهد)

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وطن- شهدت مباراة نيوكاسل وساوثهامبتون، المشادة القوية بين اللاعبين والاشتباك بالأيدي، في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لهذا الموسم.

ونشرت شبكة قنوات بين سبورت الرياضية القطرية، عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، المشادة القوية بين اللاعبين، انتهت بإشهار حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه لاعب فريق ساوثهامبتون دويي كاليتا كار في الدقيقة ال68.

اشتباك بين لاعبي نيوكاسل وساوثهامبتون

وكان سبب الاشتباك بين لاعبي نيوكاسل وساوثهامبتون في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2023، الثلاثاء، عرقلة لاعب ساوثهامبتون كاليتا كار الذي طرد بالبطاقة الحمراء. ليتطور الأمر إلى مشادة قوية واشتباك بين اللاعبين في المباراة.

وكان فريق نيوكاسل يونايتد قد حقق الفوز النظيف على نظيره ساوثهامبتون. بهدف نظيف دون رد، في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2023.

مباراة نيوكاسل وساوثهامبتون في كأس الرابطة الإنجليزية

وسجل فريق نيوكاسل يونايتد هدف الفوز الوحيد داخل شباك منافسه ساوثهامبتون، في الدقيقة ال73. عن طريق اللاعب جويلاينتون كاسيو دي ليرا، في ذهاب منافسات كأس الرابطة الإنجليزية 2023.

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كما ويحتاج فريق ساوثهامبتون إلى تسجيل هدفين من أجل حسم التأهل إلى نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، على عكس نيوكاسل يونايتد الذي يتأهل لو خرج بالتعادل في مباراة الإياب القادمة.

دوري أبطال أوروبا

وينافس فريق نيوكاسل يونايتد بقوة للتأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم القادم، بعد الأداء الإيجابي والجيد الذي يقدمه هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، من أجل العودة بعد غياب لسنوات طويلة منذ موسم 1998-1999.

كما ويتطلع فريق نيوكاسل يونايتد إلى المنافسة بقوة على لقب كأس الرابطة الإنجليزية، وحصده لقبه الأول منذ التتويج بكأس إنجلترا عام 1955.

ويحتل فريق نيوكاسل يونايتد في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج). برصيد 39 نقطة، كما وبفارق كبير عن المتربع على عرش الصدارة أرسنال برصيد 50 نقطة للموسم الجاري.