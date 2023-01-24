منى العمدة تفجر مفاجأة بشأن مقطعها المُخل:”كنت تحت تأثير مسكن” (فيديو)

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وطن- قررت قناة “النهار” الفضائية المصرية عودة المذيعة “منى العمدة”، لتقديم برنامجها “الجمهورية الجديدة” بعد أيام من وقفها هي وفريق عملها وتحويلهم للتحقيق، بسبب جزء من حلقة لمنى اعتبر مخل مهنيا ومسيئا لمهنة الإعلام بشكل عام.

ويشار إلى أنه خلال الأيام الماضية تصدر اسم منى العمدة محركات بحث جوجل في مصر، وسط انتقادات واسعة لطريقة ظهورها وأسلوب حديثها وملابسها، خاصة في حلقتها الأخيرة على شاشة “النهار”، التي استضافت فيها مختصين بمجال التطوير العقاري.

منى العمدة تعود للشاشة وتعتذر للجمهور

وبعد الضجة الكبيرة والتحقيق معها خرجت منى العمدة في ظهور جديد لها، مع الإعلامي المصري تامر أمين، في برنامجه على شاشة “النهار” أيضا لتوضيح موقفها.

وبشأن الفيديو الذي تسبب بالأزمة لها وظهرت فيها تتحدث بنبرة صوت وإيماءات اعتبرت مخلة وغير لائقة، لفتت منى العمدة إلى أن المقطع المتداول تم التلاعب به.

وأوضحت “العمدة” أن متداولي الفيديو الخاص بها غيروا في درجة الصوت وخفضوا الإضاءة، كما أضافوا موسيقى له ليظهر بهذا الشكل، حسب وصفها موضحة أن ما ذكرته كان رأي إحدى الجهات الرقابية في “شبكة النهار”.

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كما توجهت منى العمدة بالاعتذار لجمهورها عما وصفته بسوء الفهم، لافتة إلى أن طريقة رد ضيفها على سؤالها “كان هو سبب الأزمة”.

حيث كانت تستضيف “مذيعة النهار” في هذه الحلقة التي تسببت بوقف برنامجها وإحالتها للتحقيق، عدداً من المهندسين والمختصين بمجال التطوير العقاري في مصر، وكان الحديث يدور تحديداً عن العاصمة الإدارية الجديدة.

رؤية رجل محب للوطن المهندس محمد همام في العاصمة الإدارية الجديدة#هنا_الجمهورية_الجديدة#منى_العمدة pic.twitter.com/SeZgXNUBmf — منى العمدة (@monaelomdaa) January 10, 2023

فيديو منى العمدة المثير للجدل والذي تسبب بوقفها

إلا أن نظرات منى العمدة وطريقة حديثها وحركاتها في أثناء الحلقة كانت لافتة بشكل كبير، فضلاً عن ملابسها المثيرة جداً ومبالغتها في المكياج وعمليات التجميل.

ورأى العديد من النشطاء أن طريقتها في البرنامج لا تليق بالعمل الإعلامي، ولا تمت للمهنية بصلة، وتسيء للحقل الإعلامي كله.

كما أوضح البعض أنها لا تمتلك أي مقومات إعلامية، وباتت تعتمد على “أنوثتها” وتستغلها في جذب المتابعين والمشاهدات، مؤكدين أنها حتى تخطئ في نطق بعض الكلمات.

“كنت تحت تأثير المسكن”

وخلال حديثها مع تامر أمين كشفت منى العمدة أيضا، أن الأزمة لم تقتصر على التلاعب في الفيديو الخاص بها فقط بل هناك سببا آخر، وهي أنها كانت قد أجرت عملية بأذنها وقتها.

موضحة أنها كانت تحت تأثير المسكنات والمضادات الحيوية “وده عمل حالة من الهدوء والسكينة لكن لم يغير طبقة صوتي” حسب وصف منى العمدة.

برنامج “الجمهورية الجديدة” لمنى العمدة

كما أشارت الإعلامية المصرية إلى أن برنامجها “الجمهورية الجديدة” يقدم منذ عامين ونصف على شاشة “النهار“، وعرض منه 52 حلقة وصوتها فيها لم يتغير.

وخلال التحقيقات معها من قبل إدارة شبكة “النهار”، أكدت منى العمدة اعتذارها للجمهور وأنها ستقدم أداء مختلفًا في الفترة المقبلة، بعد تعافيها من ألم الجراحة والمسكنات التي حصلت عليها.

وأكدت “العمدة” أنها ستلتزم بالزي المناسب في تقديم الحلقات، وقررت القناة عودة منى العمدة لتقديم برنامجها خلال أسبوع.

وكانت إدارة شبكة قنوات النهار قد كشفت في بيانها السابق، أنها رصدت بعض الأخطاء والتجاوز في إحدى حلقات البرنامج الأخيرة من المذيعة منى العمدة، وقررت وقفه لحين إعادته إلى المسار الصحيح، أو إلغائه بشكل نهائي.

وتابع البيان الذي طالعته (وطن) وقتها أن القناة تؤكد حرصها الدائم على تقديم محتوى وأداء مهني يليق بمشاهديها، وفقًا لما تقرّه أخلاقيات العمل المهني والأكواد المنظمة للعمل الإعلامي”.