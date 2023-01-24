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ماذا يفعل أمير قطر السابق حمد بن خليفة برفقة أبنائه في صحراء الجزائر؟ (شاهد)

يقضي أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة عطلته الشتوية في صحراء الجزائر للصيد

كتب سالم حنفي
الشيخ حمد بن خليفة الصحراء الجزائرية watanserb.com
عائلة أمير قطر السابق حمد بن خليفة تقضي عطلتها الشتوية في صحراء الجزائر
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وطن – نشر رئيس اللجنة الأولمبية القطرية وشقيق أمير قطر، الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني صورا له رفقة والده أمير قطر السابق الشيخحمد بن خليفة آل ثاني في الصحراء الجزائرية.

كما ظهر في الصور التي نشرها الشيخ جوعان بن حمد عبر حسابه على “انستغرام“، شقيقيه المبعوث الشخصي للأمير، الشيخ جاسم بن حمد، ورئيس أمن مونديال قطر الشيخ جاسم بن حمد.

اعتاد حمد بن خليفة قضاء عطلته الشتي في الجزائر

وعلق الشيخ جوعان بن حمد آل الثاني على على الصور قائل: “الجزائر2023″، دون أن تبين الصور في أي منطقة بالضبط قضى الأمير الوالد وأبنائه عطلتهم.

 

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ويبدو من الصور بأن الشيخ جوعان بن حمد ووالده وأشقائه يقومون برياضة “القنيص”، حيث ظهرت صقورهم برفقتهم.

الشيخ جوعان بن حمد ووالده وأشقائه في صحراء الجزائر

اعتاد أمر قطر السابق قضاء عطلته الشتوية في الجزائر

ودأب أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني على قضاء عطله الشتوية في الجزائر للصيد وبالضبط بصحراء ولاية البيض الغنية بطيور الحبار.

عائلة حمد بن خليفة في صحراء الجزائر
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يذكر أن الصحراء الجزائرية باتت تعرف حراكا سياحيا كبيرا بعد زيارتها من طرف شخصيات كبيرة على غرار السفيرة الأمريكية مؤخرا.

أمير قطر يتسلم رسالة خطية من عبدالمجيد تبون

وجاء نشر هذه الصور، بالتزامن تسلّم أمير قطر الشيخ “تميم بن حمد آل ثاني”، الإثنين، رسالة خطية من الرئيس الجزائري “عبدالمجيد تبون” حول أوجه التعاون الثنائي وتعزيز العلاقات بين البلدين.

جاء ذلك، خلال استقبال أمير قطر لمبعوث الرئيس الجزائري لمنطقة الساحل وأفريقيا “بوجمعة دلمي” والوفد المرافق له في الديوان الأميري.

أمير قطر يتسلم رسالة خطية من الرئيس الجزائري

وخلال اللقاء، استعرض الجانبان علاقات التعاون بين البلدين وأوجه تنميتها، إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة.

وحملت الرسالة تحيات “تبون” لأمير قطر، الذي أعرب بدوره عن تمنياته للرئيس الجزائري وشعبه بدوام التوفيق، بحسب وكالة الانباء القطرية.

وكانسفير قطر في الجزائر “عبدالعزيز علي النعمة”، قد صرح سابقا أن الدولتين قطعتا خلال عام 2022 شوطا كبيرا في مسيرة العمل المشترك في سبيل الانتقال إلى مرحلة “الشراكة الاستراتيجية الواعدة”.

المصدرانستغرام + وكالة الانباء القطرية - رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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