كويتي يكسر ملل الضباب برقصة مثيرة (فيديو)

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وطن – انتشر مقطع فيديو، وصف بالمثير بأنه يرصد رد فعل مواطن كويتي، حاول التغلب على الملل من توقف حركة المرور بسبب الضباب.

واضطر المواطن الكويتي للتوقف بسيارته في إشارة مرورية، في ظل تكون ضباب كثيف يَحول الرؤية بشكل كبير، ضمن حالة مناخية غير مستقرة تضرب البلاد.

وفي محاولة للتغلب على الملل الذي أصابه، لجأ هذا الشخص إلى اعتلاء سيارته وأخذ يرقص الدحة، على الرغم من برودة الطقس.

فيديو متداول :

• شاب كويتي يكسر الروتين في ظل الضباب ويقوم بالدحه.#الضباب pic.twitter.com/XO0tnW7U23 — تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) January 23, 2023

رقصة الدحة

والدَحة إحدى الفنون الشعبية، وتعتبر من رقصات الحرب التي تهدف إلى بث الرعب في قلوب الأعداء أو للاحتفال بالنصر بعد المعركة.

وهذه الرقصة عبارة عن أهازيج وأصوات تشبه إلى حد كبير زئير الأسود أو هدير الجمال وتنتشر في الكويت والسعودية وسوريا والأردن وما يميزها أنها تضم أكثر من فن مثل الشعر واللعب ورقصات الحرب.

حالة الطقس في الكويت

اليوم

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وكانت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية، قد أعلنت عودة الأمطار على أنحاء متفرقة من دولة الكويت اليوم الثلاثاء، مشيرةً إلى أنها أمطارًا خفيفة لا تقارن بالأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد مع بداية الشهر الحالي.

وتوقعت الأرصاد الكويتية أن يسود اليوم طقس معتدل الحرارة نهارًا، والرياح متقلبة الاتجاه خفيفة، تصل سرعتها إلى 06-22 كيلو مترا / ساعة، لافتةً إلى ظهور بعض السحب المتفرقة، مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة متفرقة.

ونبهت إلى انخفاض في الرؤية الأفقية بسبب الضباب تتحسن تدريجيًا مع مرور الوقت والسطوع الكامل لآشعة الشمس، ثم يعود الضباب مجددًا مع قدوم الليل.

وفي الليل، توقعت أن يكون الطقس باردًا، والرياح متقلبة الاتجاه خفيفة، تصل سرعتها للحد المذكور.

وأشارت إلى أن متوسط درجة الحرارة في الكويت اليوم يصل إلى 20 درجة للعظمى، و 12 درجة للصغرى.