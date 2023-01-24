الثلاثاء, يناير 24, 2023
الرئيسيةتقاريرصفحة من إجرام النظام السعودي: مأساة عبدالعزيز بن ابراهيم المعمر.
تقارير

صفحة من إجرام النظام السعودي: مأساة عبدالعزيز بن ابراهيم المعمر.

كتب محمد الوليدي
آل سعود watanserb.com
الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود
- Advertisement -

وطن- عبدالعزيز بن ابراهيم المعمر من قبيلة ارفع الف مرة من ال سعود في الجزيرة العربية، بل حكمت نجد قبل ال سعود من خلال عاصمتهم العيينة.

وكان عبدالعزيز المعمر من أوائل المتعلمين فيها، ولأنه كان يجيد عدة لغات استخدمه الملك عبدالعزيز كمترجم له، وحين رآه لديه رجاحة عقل، أرسله في أحد المرات ليفصل في اضطرابات جرت من قبل عمال سعوديين في ‏أرامكو، وكانت الصدمة حين وجد أن السعودي محروم أن يشرب من الماء البارد فهو للأمريكيين فقط، ومحروم على السعودي ركوب الحافلات فهي للامريكيين فقط، ومحروم عليهم سكن الفلل والبيوت فلهم الخشش والإسطبلات؛ فصدم عبدالعزيز المعمر من هذا التعامل الشائن وطالب فلويد اوليقر رئيس أرامكو آنذاك برفع هذا التمييز حالا ‏..

فكتب رئيس أرامكو للملك عبدالعزيز رسالة غريبة “كيف تضع متعلما مثل هذا الرجل يعمل في مجلسك”!
والاغرب كان رد الملك عبدالعزيز والذي طلب الصفح والغفران وأنه لم يختاره لأنه متعلم بل لأنه ابن لصديقه!.
ويكتب لهذا الرجل المعمر أنه لم يرضخ لا لتهدئة الملك عبدالعزيز ولا لتهديدات فلويد اوليقر، فكان لجهوده بالغ الأثر على حقوق العمال حيث انضم له ناصر السعيد وعبدالعزيز السنيد وعبدالرحمن البهيجان فيما بعد.

كما قاد عبدالعزيز المعمر اضراب العمال السعوديين في أرامكو في أكتوبر من عام ١٩٥٣، حيث اضرب ١٣ الف موظف سعودي من أصل ١٥ الف من موظفي الشركة السعوديين، مما أدى لرضوخ الشركة لتقديم بعض الحقوق.

كما يعود له الفضل لمحاولات الإصلاح التي جرت فيما بعد، ولم يكتب لها النجاح بسبب معارضة الأمير فيصل لها بطلب أمريكي، حيث خشت امريكا ان تؤدي جهود المعمر ورفاقه الى تأميم شركة ارامكو، وهي المرحلة والتي بزغ فيها نجم عبدالله الطريقي وزير النفط الأسبق والذي عزله الملك فيصل حال استلامه الحكم.

بعد موت الملك عبدالعزيز استلم ابنه سعود الحكم، فعين عبدالعزيز المعمر مستشارا له، لكن أرامكو وضعته في تهمة أدت ‏إلى سجنه بالرغم انه كان مستشارا في قصر الملك سعود!.

- Advertisement -

بعد خروجه من السجن اضطر سعود أن يبعده عن السعوديه فعينه سفيرا في سويسرا، فتنفست أرامكو الصعداء!.

ولكن حين انقلب فيصل على أخيه الملك سعود، اول خطوة قام بها الملك فيصل هي استدعاء عبدالعزيز المعمر من سويسرا ( نصحه سفير مصر أن لا يعود‏ بل وقدم له فيلا في القاهرة) فقد كان محبوبا عند كل من عرفه!.

عندما عاد للرياض عام ١٩٦٣ من سويسرا سجنه الملك فيصل في قبو تحت الأرض في سجن يدعى سجن العبيد وهو السجن الذي يسجنون به من يستخسرون فيه القتل فيتركونه يموت موتا بطيئا، والاعجب أنه ظل حيا أو قريبا من حي فيه لمدة ١٣ عاما، كانت زوجة المعمر مع انها من اسرة رفيعة تضطر لتقبيل اقدام الملك فيصل كي يعفو عنه، وهو يرفض.

وفي احدى المرات التي استطاعت زوجة المعمر وابنته “هيفاء” مقابلة الملك فيصل، رجته ابنته مجددا فقال لها فيصل ” انسي ابوكي من بعد اليوم انا ابوكي!!”.

وكانت ترجوه على الأقل ان يسجنه في سجن عادي، وظل على هذا الحال لمدة ١٣ سنة سجينا حتى قتل الملك فيصل!، ١٣ عاما في هذا السجن الرهيب ولم يسبق له ان أدين باي قضية أو حتى زار محكمة.

في عام ١٩٦٩ وعندما حدث ما قيل انها محاولة انقلاب على الملك فيصل من قبل عسكريين وطيارين سعوديين، وبلغ بالملك فيصل حتى أن يؤمر باعتقال طياره الخاص، ٢٦ عسكريا وطيارا اختفوا حتى يومنا هذا، ومن بين الذين اتهموا في المحاولة مات بعضهم تحت التعذيب، كان منهم الملحق العسكري سعود بن إبراهيم المعمر شقيق عبدالعزيز المعمر، وكانت هذه تهمته والتي قتل بسببها في محاولة لنزع اعتراف منه.

عفا الملك خالد عن عبدالعزيز المعمر حال استلامه الحكم، لعلمه بالظلم الذي لحقه، كانت اللجنة التي ارسلت لأخذه من القبو تسأل عما أن كان حيا أو ميتا، وكانت معها مصابيح ‏قوية لتنشيط بصره فمن فيها يعرفون ما الذي يجري بحق المساجين في هذا القبو خاصة لمن امضوا فترات طويلة فيه.

سحب من تحت الأرض وجدوه أعمى، حاول الملك خالد علاجه في اسبانيا ثم ارسله تلى بوسطن في محاولة لعلاجه، ولكن لم ينجح العلاج.

قابلته الكاتبة الامريكية ليندا بلاندفورد وسألته: لماذا سجنوك؟ قل لها انه حتى هذه اللحظة لا يعرف السبب، وصفته بأنه شارد الذهن وما تبقى من نظر معا، “كان كحيوان بري اطلق فجأة من قفصه”، حدثها كيف أنه أمضى في هذا السجن الرهيب في الهفوف هذه السنين دون ان تفك الاغلال من يديه، برفقة ٧٠ شخصا في ظلمات هذا السجن.

أعيد للسعودية وظل في حالة نفسية رهيبة حتى مات في عزلة سنة ١٩٨٤.

المصدررصد وتحرير وطن
محمد الوليدي
محمد الوليديhttps://watanserb.com/
محمد الوليدي كاتب فلسطيني مهتم بإعادة كتابة التاريخ العربي الحديث.
اقرأ أيضاً
الهدهد

جيسون جرينبلات يتحدث عن صلاته العلنية في شوارع الرياض.. ماذا قال؟

تقارير

صحيفة عبرية: في تيران وصنافير.. السعودية ستسمح للإسرائيليين بقضاء العطل

حياتنا

فستان إلهام شاهين العاري وإطلالة مثيرة مع أميتاب بتشان ومحمد عبده

الهدهد

زوجة الطبيب السوداني عامر حسن تفجر مفاجأة بعد جدل اختفائه الغامض

الهدهد

كاميرات توثق اعتداء وحشيا لممارسة صحية على 11 رضيعا بالسعودية

الهدهد

ما فعله تركي آل الشيخ مع والدة أشرف حكيمي جعل اللاعب يتأثر (فيديو)

الهدهد

من هي سارة بنت عبدالرحمن وسبب تعيين ابن سلمان لها في منصب رفيع؟

حياتنا

رد فعل السعوديين بعدما رأوا جورجينا عارية في الشارع (فيديو)

تقارير

هكذا نهب الوهابيون الحجرة النبوية الشريفة.. وهذه نهاياتهم!

الهدهد

زوجة عبدالله السدحان منيرة العبدالله بفستان مثير وإشادة بجمالها في أول ظهور (فيديو)

الهدهد

نصرالله يهاجم السعودية ويطالب ولي العهد باعتبار لبنان “رونالدو أو ميسي” (فيديو)

الهدهد

فيديو خادش لمغربية في السعودية يتسبب بإلقاء القبض عليها (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

عراقي يُنهي حياة والدته وأشقائه بطريقة بشعة متأثرا برواية لنجيب محفوظ

قطعوا خصيتيه.. أسرار ترويض “فاغنر” لمجنديها لتنفيذ مخطط بوتين بأوكرانيا

صفحات مجهولة بحياة أصالة نصري.. علاقتها بآل الأسد وأسرار البداية

تسريبات عن قاعدة أمريكية في المغرب والجيش الأمريكي يحسم الجدل

منى العمدة تفجر مفاجأة بشأن مقطعها المُخل:”كنت تحت تأثير مسكن” (فيديو)

لهذا السبب يجب أن تضع حذاءك في خزنة غرفة الفندق عند سفرك

دراسة تكشف..هؤلاء هم أكثر الأشخاص عرضة للإصابة بالسرطان

القبض على حارسة سجن مارست الجنس مع نزيل وهربت له “السيجار” في مهبلها! (شاهد)

جماهير أتلتيكو مدريد غاضبون من قرار الريال قبيل قمة الديربي

“كان أقوى مني”.. الفتاة التي تتهم داني ألفيس باغتصابها تكشف تفاصيل مؤثرة

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC