زيادة كبيرة في إصابة رجال الكويت بالتثدي.. ما السبب؟ (فيديو)

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وطن – كشف الدكتور عقيل لاري رئيس قسم جراحة التجميل والترميم بمركز سعود البابطين في الكويت، عن زيادة ملحوظة في إصابة الرجال بـ”التثدي”.

وقال في مقابلة تلفزيونية، إن السبب في ذلك قد يكون هرمونات زائدة بالجسم أو سوء طريقة تناول الطعام أو أسباب أخرى، موضحا أنه لا يمكن تحديد سبب معين يكون وراء هذه الزيادة في الحالات.

وأضاف أن هذا الأمر لا يحدث فقط في الكويت، لكن هناك علاقة بين الأطعمة التي يتناولها الشخص وظهور العديد من الأمراض، مستشهدا بتسجيل إصابات بمرض السكري بين الأطفال وليس فقط التثدي.

د.عقيل لاري: التثدّي لدى الرجال زايد بالكويت.. وهذا هو السبب! pic.twitter.com/5h0TUCvCZO — ترند (@trendnetwork__) January 23, 2023

ما هو التثدي؟

يحدث التثدي بسبب وجود اختلال هرمونى ناتج عن نقص هرمون التستوستيرون المسؤول عن الخصائص الذكورية وزيادة هرمون الإستروجين المسؤول عن الخصائص الأنثوية مثل نمو الثديين.

وأسباب حدوث التثدى فى الأطفال الذكور متعددة، لكن أكثرها شيوعًا هو التثدى الفسيولوجى الطبيعي وهى حالة غير مرضية تصيب حوالى 50% من الذكور خلال مرحلة المراهقة والبلوغ بين سن 12 و14 سنة نتيجة اضطراب الهرمونات خلال تلك الفترة.

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ويحدث خلال هذه الفترة، زيادة فى حجم ثدى واحد أو كِلا الثديين، وقد يترافق ذلك بوجود ألم فى منطقة الثديين.

لكن فى أغلب الحالات يختفى التثدى خلال بضعة أشهر، ومن النادر استمراره سنتين أو ثلاث سنوات وفى هذه الحالة قد يصف الطبيب بعض الأدوية الهرمونية التى تعيد حالة التوازن الهرمونى للجسم.

وفى حالة عدم الاستجابة لهذ ا العلاج أو وجود عامل نفسى قد يكون التدخل الجراحى هو الحل الأنسب لعلاج هذه المشكلة.