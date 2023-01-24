الثلاثاء, يناير 24, 2023
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حياتنا

دراسة: مساحة المنزل قد تحدد مدى سعادة الزوجين واستمرار العلاقة الزوجية

"قد تؤثّر مساحة الشقة الصغيرة على الحياة الزجية للشريكين.."

كتب معالي بن عمر
استمرار العلاقة الزوجية watanserb.com
العلاقة الزوجية
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وطن– غالبًا ما تثار مسألة الانتقال للعيش معًا بالنسبة للزوجين، لا سيما بسبب الاختلافات في الشخصيات والتصرفات، فهناك مخاوف تنتاب المقبلين على الزواج بسبب التغيّرات التي تطرأ على الشريكين، ناهيك بأنه نادرًا ما يكون الزوجان متشابهين. ولهذا، ركزت دراسة حديثة على تأثير مساحة المنزل على سعادة الزوجين؛ إذ إن بعض النتائج أظهرت أيضًا أن فكرة الفضاء مهمة للشعور بالسعادة.

فماذا لو أثّر عدد الأمتار المربعة في منزلك على سعادتك؟ هذا ما أثبتته دراسة حديثة كشفت عن المساحة المثالية للأزواج.

بحسب تقرير لمجلة “ماري فرانس” الفرنسية، فإنه عندما يقرر الزوجان العيش معًا، فإن طريقة حياتهم تتغير بالضرورة. فمنزل لشخصين يفرض تحديات كثيرة، بدءًا من عملية تهييئ الفضاء. وإذا كان من الواضح أن الحب ضروري، فيمكن أن تؤثر المعايير الأخرى على جودة سعادة شخصين يعيشان تحت سقف واحد. وتميل الدراسة التي أجرتها العلامة التجارية المتخصصة في الإضاءة Sofary إلى إثبات ذلك.

مساحة المنزل تؤثر على سعادة الزوجين
مساحة المنزل تؤثر على سعادة الزوجين

تعتمد سعادة الزوجين على عدد الأمتار المربعة في مساحة معيشتهما

وفقًا لما ترجمته “وطن“، فإنه من بين 900 من الأزواج الذين تمت مقابلتهم من أجل الدراسة، يبدو أن قرار العيش معًا يتعلق بالمشاعر أكثر من أي شيء آخر، حيث لم يُبدِ المتزوجون توجهات أخرى.

ومن بين جميع الأزواج الذين شملهم الاستطلاع، قال 61٪، إن العيش في نفس المسكن مع الشريك، قد جلب المزيد من الرضا في علاقتهم الرومانسية. وشعر ما يقارب من ثلاثة أرباع المشاركين (74٪) بأنهم قبل كل شيء على استعداد لاتخاذ هذه الخطوة للعيش معًا. ثم كشفت دراسة العلامة التجارية سوفاري أن معيارًا آخر يؤثر على قدرة الزوجين على أن يكونوا سعداء: وهي المساحة. لذلك فإن عدد الأمتار المربعة مهم للغاية.

تبلغ مساحة السطح المثالي للزوجين السعداء 167 مترًا مربعًا

سيكون لمنطقة المعيشة في المنزل تأثير كبير على سعادة الزوجين، حيث كشفت الدراسة أن العدد المثالي للمتر المربع للزوجين ليكون الشريكان سعداء تمامًا؛ هو 167 مترًا مربعًا بالضبط، فهذه المساحة مناسبة لشخصين سيعيشان معًا تحت سقف واحد، وهذا من شأنه أن يجعلهم يشعرون بالرضا عن علاقتهم. إنها بالفعل مساحة مثالية نادراً ما تتوفر في واقع سوق العقارات، وبأسعار مناسبة.

عدد الأمتار المربعة للمنزل تحدد مدى سعادة الزوجين
عدد الأمتار المربعة للمنزل تحدد مدى سعادة الزوجين
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وبالتالي، كلما زادت المساحة التي يتعين على الزوجين مشاركتها، زاد شعورهما بالسعادة. علاوة على ذلك، تمكنت دراسة العلامة التجارية للإضاءة من تحديد أن الأزواج الذين كانوا سعداء بعلاقتهم الرومانسية يعيشون في أماكن إقامة أكبر من أولئك الذين يعيشون في مساحة أصغر. وبالتالي فإن عدد الأمتار المربعة سيكون عاملاً حاسمًا في سعادة الزوجين.

المصدرماري فرانس-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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