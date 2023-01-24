الثلاثاء, يناير 24, 2023
الرئيسيةرياضةجماهير أتلتيكو مدريد غاضبون من قرار الريال قبيل قمة الديربي
رياضة

جماهير أتلتيكو مدريد غاضبون من قرار الريال قبيل قمة الديربي

ريال مدريد منح 344 تذكرة لجماهير أتلتيكو من أجل مشاهد الديربي في مدرجات الملعب

كتب فارس أبو شيحة
جماهير أتلتيكو مدريد watanserb.com
جماهير أتلتيكو مدريد غاضبون من فرار الريال
- Advertisement -

وطن- أفادت تقارير صحفية إسبانية، بأن جماهير أتلتيكو مدريد غاضبون من قرار إدارة نادي ريال مدريد، بشأن منح تذاكر مباراة قمة الديربي، الخميس، على ملعب “سانتياغو برنابيو”.

وذكرت صحيفة “آس” الإسبانية، بأن مشجعو أتلتيكو مدريد غاضبون للغاية من قرار نادي ريال مدريد، بمنحهم 334 تذكرة فقط لحضور مباراة قمة الديربي أمام نظيره ريال مدريد، في منافسات ربع نهائي كأس ملك إسبانيا 2023.

جماهير أتلتيكو مدريد وقرار الريال

وبحسب التقارير الصحفية الإسبانية، فإن إدارة ريال مدريد منحت 344 تذكرة، لجماهير أتلتيكو مدريد، من أجل مشاهدة مباراة فريقهم أمام منافسه ريال مدريد داخل مدرجات ملعب “سانتياغو برنابيو” قلعة الفريق الملكي الأبيض.

وسيلتقي فريق ريال مدريد (الميرينغي)، أمام نظيره الضيف أتلتيكو مدريد (البلانكوس)، في قمة ديربي ربع نهائي كأس ملك إسبانيا 2023، الخميس.

كما وستكون المباراة بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً. بتوقيت مكة المكرمة (السعودية)، والعاشرة مساءً بتوقيت فلسطين ومصر.

غريزمان في تدريبات أتلتيكو مدريد
غريزمان في تدريبات أتلتيكو مدريد

غيابات ريال مدريد

- Advertisement -

ويعاني فريق ريال مدريد من العديد من الغيابات في صفوفه بسبب الإصابات، وهم دافيد ألبا، داني كارفاخال، أوريلين تشواميني.

فيما لم يكشف بعد فريق ريال مدريد عن عودة أي من اللاعبين المصابين، للمشاركة في قمة الديربي أمام الجار أتلتيكو مدريد في بطولة كأس ملك إسبانيا 2023 لدور الربع النهائي.

منافسات الدوري الإسباني

وكان فريق ريال مدريد قد حقق الفوز النظيف على منافسه أتلتيك بيلباو. بهدفين نظيفين دون مقابل، في منافسات الأسبوع ال17 من الدوري الإسباني الممتاز.

كما ويستضيف ريال مدريد في الجولة ال18 القادمة، نظيره ريال سوسيداد على ميدانه الأسبوع المقبل.

تدريبات ريال مدريد
تدريبات ريال مدريد

ويحتل فريق ريال مدريد في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإسباني، خلف المتصدر برشلونة. بفارق 3 نقاط، وبرصيد 41 نقطة حتى يومنا هذا.

المصدروطن + آس + نادي ريال مدريد + نادي أتلتيكو مدريد
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
رياضة

تشكيلة برشلونة ضد ريال سوسيداد في ربع نهائي كأس الملك 2023

رياضة

مفاجأة الميركاتو الشتوي.. لوكا مودريتش يُوقع مع النصر السعودي

رياضة

ترتيب الدوري الإسباني 2023 والهدافون بعد فوز ريال مدريد وبرشلونة

رياضة

تشكيلة ريال مدريد أمام أتلتيك بيلباو في منافسات الدوري الإسباني

رياضة

كل ما تريد معرفته عن قرعة كأس ملك إسبانيا 2023 دور ال8

رياضة

ريال مدريد وغريمه برشلونة إلى دور ال8 كأس ملك إسبانيا 2023 (شاهد)

رياضة

تشكيلة ريال مدريد ضد فياريال والتوقيت في كأس ملك إسبانيا 2023

رياضة

3 خيارات مطروحة على الطاولة .. ريال مدريد يبحث عن بديل كارفاخال

رياضة

ريال مدريد يكافئ كريم بنزيما بهذا القرار

رياضة

برشلونة يهزم ريال مدريد ويتوج بطلاً لكأس السوبر للمرة الـ14 (فيديو)

رياضة

خبر يُسعد جماهير ريال مدريد قبيل مواجهة الكلاسيكو أمام الغريم برشلونة

رياضة

لم يلتقِ بالدون بعد.. بنزيما يتحدث عن علاقته مع رونالدو (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

دراسة تكشف..هؤلاء هم أكثر الأشخاص عرضة للإصابة بالسرطان

القبض على حارسة سجن مارست الجنس مع نزيل وهربت له “السيجار” في مهبلها! (شاهد)

“كان أقوى مني”.. الفتاة التي تتهم داني ألفيس باغتصابها تكشف تفاصيل مؤثرة

زيارة سرية لوزير إسرائيلي للإمارات.. ماذا جرى في الغرف المغلقة؟

الكشف عن جسم فضائي غامض حلق فوق مدينة الموصل العراقية (شاهد)

بمكونين فقط..تعرف على الطريقة الصحيحة لتنظيف الفرن

حكم مباراة يُشهر البطاقة البيضاء الأولى في تاريخ كرة القدم.. ما قصتها ؟! (فيديو)

باميلا أندرسون تكشف عن عرض ضخم قدمه لها سلفستر ستالون لجعل جسدها له فقط!

زيادة كبيرة في إصابة رجال الكويت بالتثدي.. ما السبب؟ (فيديو)

ماذا يفعل أمير قطر السابق حمد بن خليفة برفقة أبنائه في صحراء الجزائر؟ (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC