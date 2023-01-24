جماهير أتلتيكو مدريد غاضبون من قرار الريال قبيل قمة الديربي

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وطن- أفادت تقارير صحفية إسبانية، بأن جماهير أتلتيكو مدريد غاضبون من قرار إدارة نادي ريال مدريد، بشأن منح تذاكر مباراة قمة الديربي، الخميس، على ملعب “سانتياغو برنابيو”.

وذكرت صحيفة “آس” الإسبانية، بأن مشجعو أتلتيكو مدريد غاضبون للغاية من قرار نادي ريال مدريد، بمنحهم 334 تذكرة فقط لحضور مباراة قمة الديربي أمام نظيره ريال مدريد، في منافسات ربع نهائي كأس ملك إسبانيا 2023.

جماهير أتلتيكو مدريد وقرار الريال

وبحسب التقارير الصحفية الإسبانية، فإن إدارة ريال مدريد منحت 344 تذكرة، لجماهير أتلتيكو مدريد، من أجل مشاهدة مباراة فريقهم أمام منافسه ريال مدريد داخل مدرجات ملعب “سانتياغو برنابيو” قلعة الفريق الملكي الأبيض.

وسيلتقي فريق ريال مدريد (الميرينغي)، أمام نظيره الضيف أتلتيكو مدريد (البلانكوس)، في قمة ديربي ربع نهائي كأس ملك إسبانيا 2023، الخميس.

كما وستكون المباراة بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً. بتوقيت مكة المكرمة (السعودية)، والعاشرة مساءً بتوقيت فلسطين ومصر.

غيابات ريال مدريد

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ويعاني فريق ريال مدريد من العديد من الغيابات في صفوفه بسبب الإصابات، وهم دافيد ألبا، داني كارفاخال، أوريلين تشواميني.

فيما لم يكشف بعد فريق ريال مدريد عن عودة أي من اللاعبين المصابين، للمشاركة في قمة الديربي أمام الجار أتلتيكو مدريد في بطولة كأس ملك إسبانيا 2023 لدور الربع النهائي.

منافسات الدوري الإسباني

وكان فريق ريال مدريد قد حقق الفوز النظيف على منافسه أتلتيك بيلباو. بهدفين نظيفين دون مقابل، في منافسات الأسبوع ال17 من الدوري الإسباني الممتاز.

كما ويستضيف ريال مدريد في الجولة ال18 القادمة، نظيره ريال سوسيداد على ميدانه الأسبوع المقبل.

ويحتل فريق ريال مدريد في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإسباني، خلف المتصدر برشلونة. بفارق 3 نقاط، وبرصيد 41 نقطة حتى يومنا هذا.