تناول حصتين من هذه الفاكهة يوميًا يزيد 5 سنوات من متوسط ​​العمر المتوقع

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وطن– لا شكّ في أن تناول أطعمة معينة يمكن أن يساعد في الحفاظ على صحتك. لكن، هل تعلم أن هناك بعض الأشياء التي يمكنها أيضًا إطالة متوسط ​​العمر المتوقع؟

فبحسب تقرير لمجلة “غرازيا” الفرنسية، فإن هذه الفاكهة لها فوائد متعددة تساعدنا على العيش لفترة أطول.

فما هذه الفاكهة؟

سلّطت دراسة صينية بقيادة باحثين من معهد شنغهاي للتغذية والصحة، ونُشرت في مجلة Nature Metabolism، الضوءَ على فوائد البذور الموجودة في العنب، والمليئة بالبروسياندين C1، وهو مركب طبيعي معروف بمهاجمة خلايا الشيخوخة في الجسم. يمكن لهذا النوع من التانين منع “موت” خلايا معينة، وبالتالي إبطاء عملية الشيخوخة.

ووفقًا لبحث أجراه الخبراء، فإن تأثيرات بذور العنب ستؤدي فعليًا إلى إطالة متوسط ​​العمر المتوقع بنحو 5 سنوات. ولكن بشرط تناوله يومياً بمعدل حصتين من العنب. كما أنه من شأن هذه الفاكهة أن تساعد أيضًا في تقليل الدهون في الكبد.

العنب حليف صحي غير متوقع

ووفق ترجمة “وطن“، فإنه بعد التجارب السريرية على الفئران، وجد الباحثون أيضًا أن الاستهلاك العالي للعنب يمكن أن يقي من الأمراض التنكسية وتنظيم ضغط الدم، في حين أن مستويات الكوليسترول الجيد زادت مقارنة بالسيئ الذي يميل إلى أن يختفي. وسيكون العنب أيضًا حليفًا رئيسيًا للقلب، خاصةً للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.