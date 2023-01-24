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تناول حصتين من هذه الفاكهة يوميًا يزيد 5 سنوات من متوسط ​​العمر المتوقع

"لهذه الفاكهة مركب طبيعي معروف بمهاجمة خلايا الشيخوخة في الجسم.."

كتب معالي بن عمر
العنب watanserb.com
العنب
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وطن– لا شكّ في أن تناول أطعمة معينة يمكن أن يساعد في الحفاظ على صحتك. لكن، هل تعلم أن هناك بعض الأشياء التي يمكنها أيضًا إطالة متوسط ​​العمر المتوقع؟

فبحسب تقرير لمجلة “غرازيا” الفرنسية، فإن هذه الفاكهة لها فوائد متعددة تساعدنا على العيش لفترة أطول.

أربع حقائق غريبة جداً عن العنب!

فما هذه الفاكهة؟

سلّطت دراسة صينية بقيادة باحثين من معهد شنغهاي للتغذية والصحة، ونُشرت في مجلة Nature Metabolism، الضوءَ على فوائد البذور الموجودة في العنب، والمليئة بالبروسياندين C1، وهو مركب طبيعي معروف بمهاجمة خلايا الشيخوخة في الجسم. يمكن لهذا النوع من التانين منع “موت” خلايا معينة، وبالتالي إبطاء عملية الشيخوخة.

مركب طبيعي في العنب يساعد على إبطاء الشخوخة
مركب طبيعي في العنب يساعد على إبطاء الشخوخة

ووفقًا لبحث أجراه الخبراء، فإن تأثيرات بذور العنب ستؤدي فعليًا إلى إطالة متوسط ​​العمر المتوقع بنحو 5 سنوات. ولكن بشرط تناوله يومياً بمعدل حصتين من العنب. كما أنه من شأن هذه الفاكهة أن تساعد أيضًا في تقليل الدهون في الكبد.

باحثون ينصحون: العنب البري يعزز الوظيفة الجنسية ويقلل ضعف الانتصاب

العنب حليف صحي غير متوقع

ووفق ترجمة “وطن“، فإنه بعد التجارب السريرية على الفئران، وجد الباحثون أيضًا أن الاستهلاك العالي للعنب يمكن أن يقي من الأمراض التنكسية وتنظيم ضغط الدم، في حين أن مستويات الكوليسترول الجيد زادت مقارنة بالسيئ الذي يميل إلى أن يختفي. وسيكون العنب أيضًا حليفًا رئيسيًا للقلب، خاصةً للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

استهلاك العنب ينظم ضغط الدم
استهلاك العنب ينظم ضغط الدم

هل يمكن أن يمنع تناول العنب النوبات القلبية والسكتات الدماغية؟ دراسة تجيب

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المصدرغرازيا-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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