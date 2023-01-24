تشكيلة برشلونة ضد ريال سوسيداد في ربع نهائي كأس الملك 2023

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وطن- يلتقي فريق برشلونة أمام نظيره ريال سوسيداد، الأربعاء، في منافسات دور ربع نهائي كأس ملك إسبانيا 2023.

ويستضيف ملعب (الكامب نو)، المواجهة القوية بين برشلونة وريال سوسيداد، في منافسات كأس ملك إسبانيا 2023 لدور الربع النهائي، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

توقيت مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد

وستكون المباراة بتوقيت فلسطين ومصر عند الساعة التاسعة مساءً، أما بتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب والجزائر وتونس، فستكون المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً.

على قدم وساق 💪 pic.twitter.com/0H692tlD9c — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) January 23, 2023

ولكن بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، فستكون المباراة عند الساعة الحادية عشرة مساءً، لنقل المباراة الحاسمة بين كلا الفريقين لعبور أحدهما إلى الدور القادم.

تشكيلة برشلونة ضد ريال سوسيداد في كأس الملك 2023

وسيدخل المدرب الإسباني تشافي، المباراة القوية والحاسمة أمام منافسه ريال سوسيداد، في منافسات ربع نهائي كأس ملك إسبانيا 2023، كما يلي:

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حراسة المرمى: تير شتيغن.

دفاع التشكيلة: إريك غارسيا، جوردي ألبا (ماركوس ألونسو)، رونالد أراخو، جول كوندي.

خط الوسط: بيدري، جافي (فرانك كيسي)، فرينكي دي يونج (سيرجيو بوسكيتس).

مركز الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، فيران توريس (أنسو فاتي)، عثمان ديمبيلي (رافينيا دياز).

معلق مباراة برشلونة وريال سوسيداد

وستبث وقائع أحداث مباراة برشلونة وريال سوسيداد، في منافسات ربع نهائي كأس ملك إسبانيا 2023، على قنوات (SSC) الرياضية السعودية.

كما وستنقل المباراة على قناة (SSC 1 HD)، على القمر الصناعي (النايل سات)، بتردد 12523، ومعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 3/4.

ومن المتوقع أن يعلق على مجريات المباراة بين كلا الفريقين، المعلق السعودي فهد العتيبي أو عيسى الحربين.

يشار إلى أن برشلونة قد حقق الفوز النظيف في المباراة الماضية على منافسه خيتافي. بهدف دون مقابل، في منافسات الدوري الإسباني 2022-2023.