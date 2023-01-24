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رياضة

ترتيب الدوري القطري 2023 بعد خسارة العربي أمام السد بالثنائية

الدحيل يتصدر ترتيب دوري نجوم قطر بشكل مؤقت وبفارق نقطة وحيدة عن العربي

كتب فارس أبو شيحة
ترتيب الدوري القطري 2023 watanserb.com
ترتيب الدوري القطري 2023
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وطن- تلقّى فريق العربي الخسارة القاسية أمام السد بهدفين دون مقابل، لتفقّده فرصة استعادة صدراة ترتيب الدوري القطري 2023 مع قرب نهاية الجولة الـ11.

وتعثّر فريق العربي بالخسارة أمام منافسه السد، بهدفين نظيفين، في منافسات الأسبوع الـ11 من دوري نجوم القطري 2022-2023.

مباراة العربي ضد السد في الدوري القطري

كما أحرز فريق السد هدفي الفوز في المباراة داخل شباك نظيره العربي، في الدقيقة الـ66، عن طريق النجم الإسباني سانتي كازورلا من ركلة جزاء تحصّل عليها الفريق.

كما سجّل القطري حسن الهيدوس الهدف الثاني لصالح فريق السد، في الدقيقة الـ72.

وتفوّق فريق العربي رغم الخسارة أمام السد على صعيد التسديدات طيلة مجريات دقائق المباراة؛ حيث وصل عدد التسديدات إلى 23 تسديدة، مقابل 11 تسديدة لفريق السد القطري.

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فيما وصلت نسبة استحواذ فريق السد على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة 55%، واستحوذ العربي على الكرة بنسبة 45%.

ترتيب الدوري القطري 2023

وأتى جدول ترتيب الدوري القطري 2023، بعد خسارة العربي أمام السد، في منافسات الجولة الـ11، كما يلي:

(1) الدحيل 23 نقطة.

(2) العربي 22 نقطة.

(3) الوكرة 15 نقطة.

(4) الأهلي 14 نقطة.

(5) السد 13 نقطة.

(6) قطر 13 نقطة.

(7) الغرافة 12 نقطة.

(8) الشمال 10 نقاط.

(9) المرخية 9 نقاط.

(10) أم صلال 7 نقاط.

(11) الريان 4 نقاط.

(12) السيلية 4 نقاط.

مباراة العربي والسد في الدوري القطري
مباراة العربي والسد في الدوري القطري

جدول هدافي الدوري القطري 2023

وجاء أبرز هدافي الدوري القطري 2022-2023، كما يلي:

(1) مايكل أولونغا (الدحيل) 9 أهداف.

(2) جيلسون (الوكرة) 8 أهداف.

نجوم السد القطري
نجوم السد القطري

(3) يوسف المساكني (العربي) 7 أهداف.

(4) يزن النعيمات (الأهلي القطري) 6 أهداف.

(5) عمر السومة (العربي) 5 أهداف.

وستختتم منافسات الأسبوع الـ11 من الدوري القطري (دوري النجوم)، الثلاثاء، بعدد من المباريات، وهي الوكرة أمام السيلية، والغرافة أمام الريان، وقطر أمام أم صلال.

فوز السد على العربي في دوري نجوم قطر
فوز السد على العربي في دوري نجوم قطر
المصدروطن + دوري نجوم قطر + نادي السد + نادي العربي
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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