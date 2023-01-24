ترتيب الدوري القطري 2023 بعد خسارة العربي أمام السد بالثنائية

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وطن- تلقّى فريق العربي الخسارة القاسية أمام السد بهدفين دون مقابل، لتفقّده فرصة استعادة صدراة ترتيب الدوري القطري 2023 مع قرب نهاية الجولة الـ11.

وتعثّر فريق العربي بالخسارة أمام منافسه السد، بهدفين نظيفين، في منافسات الأسبوع الـ11 من دوري نجوم القطري 2022-2023.

مباراة العربي ضد السد في الدوري القطري

كما أحرز فريق السد هدفي الفوز في المباراة داخل شباك نظيره العربي، في الدقيقة الـ66، عن طريق النجم الإسباني سانتي كازورلا من ركلة جزاء تحصّل عليها الفريق.

📹 هدف السد الثاني عن طريق اللاعب حسن الهيدوس #العربي_السد | #دوري_نجوم_QNB pic.twitter.com/Lqc80KqdT1 — مؤسسة دوري نجوم قطر 🇶🇦 (@QSL) January 23, 2023

كما سجّل القطري حسن الهيدوس الهدف الثاني لصالح فريق السد، في الدقيقة الـ72.

وتفوّق فريق العربي رغم الخسارة أمام السد على صعيد التسديدات طيلة مجريات دقائق المباراة؛ حيث وصل عدد التسديدات إلى 23 تسديدة، مقابل 11 تسديدة لفريق السد القطري.

📹 هدف السد الأول عن طريق اللاعب سانتي كازورلا من ركلة جزاء في الدقيقة #العربي_السد | #دوري_نجوم_QNB pic.twitter.com/S3V00s6dqr — مؤسسة دوري نجوم قطر 🇶🇦 (@QSL) January 23, 2023

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فيما وصلت نسبة استحواذ فريق السد على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة 55%، واستحوذ العربي على الكرة بنسبة 45%.

صباح الخير 🤍🖤 pic.twitter.com/RR3cgpsQRf — 🏆 #77 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) January 24, 2023

ترتيب الدوري القطري 2023

وأتى جدول ترتيب الدوري القطري 2023، بعد خسارة العربي أمام السد، في منافسات الجولة الـ11، كما يلي:

(1) الدحيل 23 نقطة.

(2) العربي 22 نقطة.

(3) الوكرة 15 نقطة.

(4) الأهلي 14 نقطة.

(5) السد 13 نقطة.

(6) قطر 13 نقطة.

(7) الغرافة 12 نقطة.

(8) الشمال 10 نقاط.

(9) المرخية 9 نقاط.

(10) أم صلال 7 نقاط.

(11) الريان 4 نقاط.

(12) السيلية 4 نقاط.

جدول هدافي الدوري القطري 2023

وجاء أبرز هدافي الدوري القطري 2022-2023، كما يلي:

(1) مايكل أولونغا (الدحيل) 9 أهداف.

(2) جيلسون (الوكرة) 8 أهداف.

(3) يوسف المساكني (العربي) 7 أهداف.

(4) يزن النعيمات (الأهلي القطري) 6 أهداف.

(5) عمر السومة (العربي) 5 أهداف.

وستختتم منافسات الأسبوع الـ11 من الدوري القطري (دوري النجوم)، الثلاثاء، بعدد من المباريات، وهي الوكرة أمام السيلية، والغرافة أمام الريان، وقطر أمام أم صلال.