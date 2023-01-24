“بي بي سي عربية” تُوقف بثها نهائيا في سلطنة عمان ورسالة لوزير الإعلام

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وطن- أبلغت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” حكومة سلطنة عمان، عن إيقاف بثها داخل أراضي السلطنة بشكل نهائي وتلقى وزير الإعلام العماني الدكتور عبدالله الحراصي رسالة بهذا الخصوص.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت الهيئة نهاية يوليو الماضي، عن إيقاف بثها بعدة لغات ومنها العربية لتطوي رحلة امتدت لأكثر من 85 عاماً في هذا الباب.

وأعلنت إذاعة “هلا إف إم” العمانية في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بتويتر أن “إذاعة البي بي سي العربية تسلم وزير الإعلام رسالة رسمية تفيد بإيقاف بثها نهائياً في سلطنة عمان.”

وتابعت:”تفخر إذاعة هلا اف ام بشراكتها مع الـ BBC منذ إنطلاق بثها على موجة الFM عام 2014.. وتستمر هذه الشراكة مستقبلاً في مجالات مختلفة.”

🔴 إذاعة البي بي سي العربية تسلم وزير الإعلام رسالة رسمية تفيد بإيقاف بثها نهائياً في سلطنة عمان، تفخر إذاعة #هلا_اف_ام بشراكتها مع الـ #BBC منذ إنطلاق بثها على موجة الFM عام 2014 وتستمر هذه الشراكة مستقبلاً في مجالات مختلفة.@omaninfo1 @BBCArabic @Harrasi999 pic.twitter.com/iM6I4x8k8a — Hala FM | هلا أف أم (@Halafmradio) January 24, 2023

كانت بي بي سي تبث بـ 40 لغة ويشاهدها 364 مليون شخص

وكانت تُبث خدمة “بي بي سي” العالمية بـ40 لغة، ويشاهدها أسبوعيًّا نحو 364 مليون شخص.

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وقالت “بي بي سي” إن خدمتها العالمية بحاجة إلى توفير 28.5 مليون جنيه إسترليني (31 مليون دولار) ضمن تخفيضات أوسع بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني.

وكشفت الشبكة آنذاك عن خطط لدمج قناة “بي بي سي” الإخبارية العالمية بالقناة البريطانية المحلية للشبكة، وإطلاق القناة الجديدة في أبريل/نيسان 2023.

وبحسب إعلان سابق للإذاعة، سيتوقف البث العربي في مسقط وعدد من الدول الأخرى بدءاً من تاريخ 27 يناير 2023.

كما سيستمر “صوت عربي” على الصفحة الرئيسية لها على الأنترنت ومنصاتها الإلكترونية.

إذاعة بي بي سي العربية تسلم وزير الإعلام رسالة رسمية تفيد بإيقاف بثها نهائياً في سلطنة عمان. pic.twitter.com/U3PmZzvwB4 — شبكة الزاجل العمانية (@zajel_oman) January 24, 2023

وأشار موقع “أثير” العماني إلى أنه يبث حاليا في سلطنة عُمان أربعة أنواع من الإذاعات، الأولى الإذاعات الحكومية التي تبث عن وزارة الإعلام ويصل عددها إلى أربعة.

والثانية الإذاعات الخاصة التي تبث عن مؤسسات القطاع الخاص ويصل عددها إلى ثمانية، بالإضافة إلى إذاعة الصمود التي تبث عن قوات السلطان المسلحة.

وكانت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي أعلنت في آذار 2014عن اطلاق بث اذاعتي بي بي سي العربية وبي بي سي العالمية بالانجليزية في العاصمة العُمانية مسقط لتصل إلى خمسين ألف شخص طوال الاسبوع، وعُدت “بي بي سي” آنذاك أول جهة إعلام عالمية تبث من عُمان على هذه الموجة.

وفي نهاية يوليو/تموز الماضي أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، عن خطط لخفض 382 وظيفة في جميع أنحاء خدمتها العالمية.

وبموجب الخطط الجديدة، سيتم أيضا إغلاق إذاعة “بي بي سي” العربية وإذاعة “بي بي سي” الفارسية.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية حينها إن “الخطط ستسرع عروضها الرقمية وتزيد من تأثيرها مع الجماهير في جميع أنحاء العالم”.

وستواصل الخدمة العالمية للغة الإنجليزية العمل على الصعيد العالمي كإذاعة إذاعية على مدار 24 ساعة، مع الإعلان عن مواعيد وبرامج وبودكاست جديدة في الوقت المناسب.