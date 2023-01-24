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“بي بي سي عربية” تُوقف بثها نهائيا في سلطنة عمان ورسالة لوزير الإعلام

سيتوقف البث العربي لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" في مسقط وعدد من الدول الأخرى بدءاً من تاريخ 27 يناير 2023

كتب خالد الأحمد
بي بي سي عربية و سلطنة عمان watanserb.com
بي بي سي عربية و سلطنة عمان
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وطن- أبلغت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” حكومة سلطنة عمان، عن إيقاف بثها داخل أراضي السلطنة بشكل نهائي وتلقى وزير الإعلام العماني الدكتور عبدالله الحراصي رسالة بهذا الخصوص.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت الهيئة نهاية يوليو الماضي، عن إيقاف بثها بعدة لغات ومنها العربية لتطوي رحلة امتدت لأكثر من 85 عاماً في هذا الباب.

وأعلنت إذاعة “هلا إف إم” العمانية في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بتويتر أن “إذاعة البي بي سي العربية تسلم وزير الإعلام رسالة رسمية تفيد بإيقاف بثها نهائياً في سلطنة عمان.”

وتابعت:”تفخر إذاعة هلا اف ام بشراكتها مع الـ BBC منذ إنطلاق بثها على موجة الFM عام 2014.. وتستمر هذه الشراكة مستقبلاً في مجالات مختلفة.”

إذاعة بي بي سي العربية تسلم وزير الإعلام رسالة رسمية تفيد بإيقاف بثها نهائياً في سلطنة عمان
إذاعة بي بي سي العربية تسلم وزير الإعلام رسالة رسمية تفيد بإيقاف بثها نهائياً في سلطنة عمان

كانت بي بي سي تبث بـ 40 لغة ويشاهدها 364 مليون شخص

وكانت تُبث خدمة “بي بي سي” العالمية بـ40 لغة، ويشاهدها أسبوعيًّا نحو 364 مليون شخص.

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وقالت “بي بي سي” إن خدمتها العالمية بحاجة إلى توفير 28.5 مليون جنيه إسترليني (31 مليون دولار) ضمن تخفيضات أوسع بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني.

وكشفت الشبكة آنذاك عن خطط لدمج قناة “بي بي سي” الإخبارية العالمية بالقناة البريطانية المحلية للشبكة، وإطلاق القناة الجديدة في أبريل/نيسان 2023.

وبحسب إعلان سابق للإذاعة، سيتوقف البث العربي في مسقط وعدد من الدول الأخرى بدءاً من تاريخ 27 يناير 2023.

كما سيستمر “صوت عربي” على الصفحة الرئيسية لها على الأنترنت ومنصاتها الإلكترونية.

وأشار موقع “أثير” العماني إلى أنه يبث حاليا في سلطنة عُمان أربعة أنواع من الإذاعات، الأولى الإذاعات الحكومية التي تبث عن وزارة الإعلام ويصل عددها إلى أربعة.

والثانية الإذاعات الخاصة التي تبث عن مؤسسات القطاع الخاص ويصل عددها إلى ثمانية، بالإضافة إلى إذاعة الصمود التي تبث عن قوات السلطان المسلحة.

وكانت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي أعلنت في آذار 2014عن اطلاق بث اذاعتي بي بي سي العربية وبي بي سي العالمية بالانجليزية في العاصمة العُمانية مسقط لتصل إلى خمسين ألف شخص طوال الاسبوع، وعُدت “بي بي سي” آنذاك أول جهة إعلام عالمية تبث من عُمان على هذه الموجة.

وفي نهاية يوليو/تموز الماضي أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، عن خطط لخفض 382 وظيفة في جميع أنحاء خدمتها العالمية.

وبموجب الخطط الجديدة، سيتم أيضا إغلاق إذاعة “بي بي سي” العربية وإذاعة “بي بي سي” الفارسية.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية حينها إن “الخطط ستسرع عروضها الرقمية وتزيد من تأثيرها مع الجماهير في جميع أنحاء العالم”.

وستواصل الخدمة العالمية للغة الإنجليزية العمل على الصعيد العالمي كإذاعة إذاعية على مدار 24 ساعة، مع الإعلان عن مواعيد وبرامج وبودكاست جديدة في الوقت المناسب.

المصدرتويتر، موقع "أثير" العماني،BBC، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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