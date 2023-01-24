إقالة مدرب الزمالك فيريرا بسبب سوء النتائج وتعيين أسامة نبيه بدلاً منه

- Advertisement -

وطن- أعلن نادي الزمالك إقالة المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الزمالك، بسبب سوء النتائج في منافسات الدوري المصري الممتاز، وتعيين أسامة نبيه كبديل عنه.

وجاء قرار الزمالك بإقالة البرتغالي فيريرا، من تدريب الفريق، عقب الخسارة القاسية أمام غزل المحلة، بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، في منافسات الجولة ال15، الثلاثاء.

إقالة مدرب الزمالك فيريرا

ووجه نادي الزمالك المصري، في بيان رسمي نشره عبر موقعه الرسمي، الشكر إلى المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا، وجهازه المعاون من الأجانب، إلى جانب تعيين أسامة نبيه مديراً فنياً للفريق الأول في الوقت الحالي.

وأضاف بيان نادي الزمالك، ” قررت إدارة الزمالك استمرار مدير الكرة أمير مرتضى مشرفاً على فريق الكرة، بالإضافة إلى مسؤليته السابقة على قطاع كرة القدم داخل النادي، كما استمرار إسماعيل يوسف مديراً للكرة بالفريق الأول”.

مجلس ادارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور يعلن قرارة المؤجل من يومين بخصوص الجهاز الفني والذي اتخذه أول أمس في اجتماعه الأخير :

توجية الشكر لمستر فيريرا وجهازة المعاون من الاجانب بما فيهم مدرب اللياقة البدنية .

استمرار امير مرتضي مشرفا علي فريق الكرة — مرتضي منصور (@Mortada5Mansour) January 24, 2023

وفشل حامل اللقب الزمالك، في تحقيق أي فوز خلال 6 مباريات الماضية، كما وودع منافسات كأس مصر. أمام نظيره بيراميدز بركلات الترجيح.

أسامة نبيه مدرب الزمالك الجديد

- Advertisement -

كما وأردف البيان، ” إدارة الزمالك استقرت على تعيين أسامة نبيه كمدير فني للفريق الأول، وجهازه المعاون المكون من حسين ياسر ومحمد صبري كمدربين مساعدين، واستمرار أيمن طاهر كمدرب لحراس المرمى. بالإضافة إلى التعاقد مع مدرب أجنبي للأحمال حتى نهاية الموسم”.

وقاد المدرب البرتغالي فيريرا، فريق الزمالك في 79 مباراة، استطاع من خلالها تحقيق الفوز في 52 مباراة، والتعادل في 15 مباراة. كما وتلقى الخسارة في 12 مباراة.

مرتضى منصور 🎙

💬أسامة نبيه تقدم بالاستقاله 4 مرات وكنتُ أعيده وكان يقول إنه ليس له دورًا pic.twitter.com/GhtoisTGjj — kora11.com (@kora11) January 24, 2023

كما وتوج المدرب السابق فيريرا مع فريق الزمالك، لقب الدوري المصري الممتاز، وكأس مصر مرتين.

ويحتل فريق الزمالك المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري المصري. برصيد 26 نقطة، بفارق كبير عن غريمه المتصدر الأهلي برصيد 37 نقطة حتى الآن.

كما وسيلتقي الزمالك (الفارس الأبيض)، أمام منافسه فيوتشر، الأحد، في منافسات الجولة ال16 من الدوري المصري الممتاز.

يذكر بأن فريق الزمالك خاض 15 مباراة في منافسات الدوري المصري الممتاز، حقق من خلالها الفوز في 7 مباريات. وتعادل في 5 مباريات، كما وتلقى الخسارة في 3 مباريات لهذا الموسم.